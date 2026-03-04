Ajkic lässt TSV Sasel jubeln, Hasselbusch gelingt TuRas Lucky Punch

Schossen entscheidende Tore: Selim Ajkic (l.) und Niko Hasselbusch. – Foto: Fricke Holding SE, SVE

Der 24. Spieltag der Oberliga Hamburg ist gleichzeitig auch der erste Nachholspiel des Jahres. Am Dienstag haben drei spannende Duelle stattgefunden, denn Tabellenführer ETSV Hamburg trat zum Topspiel beim Eimsbütteler SV an - es gab eine spannende Partie. Zudem feierten die Hamburger Turnerschaft und der SC Vorwärts/Wacker Billstedt durchaus Coups in ihren Heimspielen gegen den FC Süderelbe und den SC Victoria. Am Mittwoch legten TSV Sasel, TuRa Harksheide, TSV Buchholz und Teutonia Ottensen Siege nach.

Eine Woche vor dem Duell im Verbandspokal hat der SC Vorwärts/Wacker Billstedt das erste Duell gegen den SC Victoria Hamburg für sich entschieden. Im ersten Durchgang legten Alamsa Lama Cone (12.) und Evailton Braima Martins Fernandes (43.) die Grundlage für den knappen 2:1-Erfolg, denn für Spannung sorgte Sönke Otto Karl-Heinz Meyer in der Schlussphase (78.). Vorwärts/Wacker klettert in der unvollständigen Tabelle auf Rang zehn, der Tabellenvierte wird diese Pleite derweil nutzen, um seine Rückschlüsse für das Pokalspiel zu ziehen.

Eimsbütteler SV führt und schlägt zurück

Das große Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und Tabellenführer ETSV Hamburg versprach viel - und bot auch viel. Die Hausherren verpassten zunächst durch einen verschossenen Elfmeter die Führung (21.), allerdings brachte das Führungstor von Max-Adrian Donel Mbodje in der 32. Minute in der Blitztabelle dann doch den Sprung auf Platz eins. Von diesem Rückstand ließ sich der ETSV allerdings nicht beeindrucken, denn nach wenigen Minuten im zweiten Abschnitt stand es schon 2:1 für die Auswärtsfahrer, die sich abermals auf den Top-Torschützen Erolind Krasniqi verlassen konnten. Der ehemalige Stürmer von Rot-Weiss Essen glich per Strafstoß aus (40.), dann jubelte er auch aus kurzer Distanz (49.). Für den 2:2-Endstand war der langjährige Regionalliga-Spieler des FC Eintracht Norderstedt verantwortlich: Juri Carl Jonny Marxen. Der 31-Jährige traf sehenswert zum Ausgleich (63.). Durch das Unentschieden bleibt der ETSV Hamburg vor dem Eimsbütteler TV, der nur einen Zähler Rückstand hat. Dieses Pünktchen ist allerdings relativ zu sehen, denn die Nummer eins der Liga hat gleich drei Spiele weniger als Eimsbüttel absolviert. Der Weg bis zur Meisterschaft ist zwar noch ein langer, die Ausgangslage bleibt nach diesem Remis aber weiterhin hervorragend. Übrigens kann sich die TuS Dassendorf, die auch zwei Partien weniger als der ETV hat, nicht an das Top-Duo heranrobben, denn ihr Nachholspiel gegen SV Halstenbek-Rellingen findet erst im Mai statt. Tore: 1:0 Max-Adrian Donel Mbodje (32.), 1:1 Erolind Krasniqi (40. Foulelfmeter), 1:2 Erolind Krasniqi (49.), 2:2 Juri Carl Jonny Marxen (63.) ________________ Teutonia Ottensen mit Mühe gegen Schlusslicht

Dem Oberliga-Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme fehlt ab und an das Spielglück, gegen FC Teutonia 05 Ottensen kam sogar noch Pech dazu, als Hendrik Bombek in der 62. Minute ein Eigentor fabrizierte. Da sich die Platzelf in der Schlussphase durch eine Ampelkarte auch noch schwächte, glitten die Zähler abermals aus den Händen des Oberliga-Letzten. Der Regionalliga-Absteiger Ottensen hat sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert und muss sich am Freitag beim Eimsbütteler TV deutlich steigern. Schiedsrichter: Tom Kriebisch (Hamburg)

Tore: 0:1 Hendrik Bombek (62. Eigentor) ________________ Selim Ajkic führt Sasel zum Comeback-Sieg

Der Niendorfer TSV startet mit zwei Niederlagen in das Spieljahr 2026, dabei führte er im Auswärtsspiel beim TSV Sasel zunächst dank Lennart Konstantin Henry Merkle (19.). Die wichtigen Punkte im Abstiegskampf blieben auch deshalb aus, weil Selim Ajkic im zweiten Abschnitt doppelt traf (62. & 81.) und Jean-Lucas Gerken (70.) ebenfalls für die Gastgeber jubelte. Zwar netzte auch Merkle ein weiteres Mal, tief in der Nachspielzeit war sein fünfter Saisontreffer aber nur Ergebniskosmetik (94.). Sasel springt auf Rang acht. Schiedsrichter: Johannes Mayer-Lindenberg

Tore: 0:1 Lennart Konstantin Henry Merkle (19.), 1:1 Selim Ajkic (62.), 2:1 Jean-Lucas Gerken (70.), 3:1 Selim Ajkic (81.), 3:2 Lennart Konstantin Henry Merkle (90.+4) ________________ Hasselbusch gelingt der Lucky Punch

TuRa Harksheide kann wohl einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen, denn dank eines späten Treffers von Niko Hasselbusch bezwang die Elf von Jörg Schwarzer den FC Türkiye Wilhelmsburg. Der Gastgeber glich durch Zugang Benjamin Acheapong nach einer Stunde das Tor von Yannick Fischer aus (52.). Die Punkte wurden allerdings nicht geteilt, da der ehemalige Spieler des SV Eichede zu seinem ersten Treffer in dieser Spielzeit kam. Die Gäste bleiben auf Rang 16 und haben zurzeit sechs Punkte weniger als HEBC Hamburg, Harksheide kann nach zwei Siegen in Folge sogar Kurs auf Rang fünf nehmen. Schiedsrichter: Timo Rehder

Tore: 1:0 Yannick Fischer (52.), 1:1 Benjamin Acheampong (60.), 2:1 Niko Hasselbusch (87.) ________________ Buchholz dreht Spiel gegen Tesla

Immerhin: Emin Leon Brobbey hat seine gute Form schon nach zehn Minuten bestätigt, der 22-Jährige traf beim 5:1-Erfolg des FK Nikola Tesla gegen den FC Türkiye Wilhelmsburg am Sonntag gleich dreimal. Doch unter Flutlicht gab es für den Aufsteiger diesmal nichts zu holen, denn der TSV Buchholz 08 drehte die Begegnung schon vor der Pause durch Robin Tzinevrakis (16.) und Patrick Böhmker (28.). Das 2:1 war allerdings nicht gleichbedeutend mit der Entscheidung, schließlich kämpften die Gastgeber um das Remis. Erst John-Ruben Cassel brachte den Auswärtsfahrern Klarheit (94.) - und damit die Zähler 20, 21 und 22. Nikola Tesla hat nur noch drei Punkte mehr als der TSV. Schiedsrichter: Marco Kulawiak

Tore: 1:0 Emin Leon Brobbey (10.), 1:1 Robin Tzinevrakis (16.), 1:2 Patrick Böhmker (28.), 1:3 John-Ruben Cassel (90.+4) ________________ Liveticker: HEBC Hamburg - USC Paloma Morgen, 19:30 Uhr HEBC Hamburg HEBC Hamburg USC Paloma USC Paloma 19:30 live PUSH Heimspiel der TuS Dassendorf erst im Mai Mi., 06.05.2026, 19:00 Uhr TuS Dassendorf Dassendorf SV Halstenbek-Rellingen Halstenbek-R 19:00 live PUSH Die Partie der TuS Dassendorf gegen das Kellerkind findet erst in rund zwei Monaten statt.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr FC Süderelbe - ETSV Hamburg

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TSV Sasel - SC Vorwärts/Wacker Billstedt

Fr., 06.03.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SC Victoria

Fr., 06.03.26 19:45 Uhr Eimsbütteler TV - FC Teutonia 05 Ottensen

Sa., 07.03.26 13:00 Uhr TuS Dassendorf - TSV Buchholz 08

Sa., 07.03.26 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - USC Paloma

So., 08.03.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 08.03.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Halstenbek-Rellingen

So., 08.03.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - Niendorfer TSV

27. Spieltag

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr SC Victoria - FK Nikola Tesla

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr ETSV Hamburg - TSV Sasel

Fr., 13.03.26 19:30 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FC Süderelbe

So., 15.03.26 10:45 Uhr USC Paloma - HT 16

So., 15.03.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - TuS Dassendorf

So., 15.03.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - HEBC Hamburg

So., 15.03.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - Eimsbütteler TV

So., 15.03.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SV Curslack-Neuengamme

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - TuRa Harksheide

