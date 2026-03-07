Ajkic in Torlaune: Sasel gewinnt Spektakel gegen Billstedt

Spielt stark auf: Selim Ajkic. – Foto: Fricke Holding SE

Spektakel in der Oberliga Hamburg: Der TSV Sasel besiegt SC Vorwärts/Wacker Billstedt mit 5:4. Mann des Spiels ist erneut Selim Ajkic, der wie schon am Mittwoch doppelt trifft und nun 27 Saisontore auf dem Konto hat. Sasel startet stark in das Spieljahr, für Vorwärts/Wacker steigt am Dienstag das Pokal-Viertelfinale.

Zunächst gingen die Gäste durch Alamsa Lama Cone in Führung (11.). Doch Sasel reagierte schnell: Lennart Wallner (27.) und Emmanuel Schlas (31.) drehten die Begegnung noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie endgültig Fahrt auf. Selim Ajkic erhöhte zunächst auf 3:1 (50.), ehe Evailton Braima Martins Fernandes für Billstedt verkürzte (57.). Sasel stellte durch Mohamed Nassar jedoch schnell den alten Abstand wieder her (59.).

Der TSV Sasel und SC Vorwärts/Wacker Billstedt haben ein Offensivspektakel geliefert, das schon früh als Kandidat für das Spiel des Jahres in der Oberliga Hamburg gelten darf. Am Ende setzten sich die Gastgeber mit 5:4 durch; nach einer Partie, in der sich beide Mannschaften über 90 Minuten einen offenen Schlagabtausch lieferten.

Doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen: Oliver Eugene Doege traf zum 4:3 (66.). Wieder war es jedoch Ajkic, der für Sasel zur Stelle war und mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 5:3 stellte (76.). Zwar verkürzte Doege noch einmal (86.), doch Sasel brachte das spektakuläre Spiel über die Zeit.

Ajkic trifft wieder doppelt - Sasel auf Kurs

Für Ajkic war es bereits der zweite Doppelpack innerhalb weniger Tage. Der Offensivspieler hat in allen drei Pflichtspielen des Jahres 2026 getroffen und steht nun bei 27 Saisontoren. Damit rückt der Angreifer dem aktuellen Top-Torjäger Erolind Krasniqi vom ETSV Hamburg immer näher. Krasniqi ist ebenfalls in guter Form, hat bislang 31-mal getroffen.

Der erfolgreiche Jahresstart mit sieben Punkten aus drei Spielen könnte für Sasel richtungsweisend sein. Der Meister der Oberliga-Saison 2022/23 möchte nach einer durchwachsenen Spielzeit, in der am Ende nur Rang zwölf heraussprang, wieder eine deutlich bessere Rolle spielen. Mit der aktuellen Formkurve und einem treffsicheren Ajkic im Angriff scheint dieser Plan aufzugehen. Zwar hat der USC Paloma zum aktuellen Zeitpunkt zwei Partien weniger bestritten, Rang fünf ist für das Team von Jan Holger Ramelow allerdings nicht ausgeschlossen.

Billstedt richtet den Blick auf den Pokal

Für SC Vorwärts/Wacker Billstedt richtet sich der Fokus derweil bereits auf das nächste Highlight: Am Dienstag wartet im Pokal das Duell mit dem SC Victoria Hamburg. Dass die Mannschaft enge Spiele bestreiten kann, zeigte auch das torreiche Duell in Sasel. Selbst wenn diesmal das nötige Quäntchen Glück fehlte. Immerhin: Erst vor wenigen Tage hatte Billstedt in der Oberliga mit einem 2:1-Erfolg gegen Victoria das erste Aufeinandertreffen des Jahres für sich entschieden.

