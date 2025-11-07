Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ajax reagiert auf Krise: John Heitinga muss gehen
Ajax Amsterdam hat John Heitinga mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer entlassen. Die Entscheidung fiel kurz nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Galatasaray in der Champions League, bei der Ajax in vier Spielen ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 1:14 das Schlusslicht in der Gruppenphase bildet. Auch in der Eredivisie läuft es für Ajax nicht rund: Mit acht Punkten Rückstand liegt der Klub nur auf dem vierten Tabellenplatz.
Heitinga, der den Posten erst im Sommer 2025 übernommen hatte und einen Vertrag bis Juni 2027 besaß, wurde aufgrund der sportlichen Talfahrt von seinen Aufgaben entbunden. Auch Co-Trainer Marcel Keizer wurde freigestellt. Fred Grim, zuvor Jugendtrainer und seit kurzem Co-Trainer, übernimmt interimistisch.
Der Technische Direktor Alex Kroes bezeichnete die Trennung als „schmerzhaft“, betonte aber, dass man Heitinga Zeit gegeben habe, das Team zu formen. Trotzdem sei diese Maßnahme das Beste für den Verein. Namen möglicher Nachfolger werden noch nicht offiziell genannt, doch Ex-Coach Erik ten Hag wird als Kandidat gehandelt.