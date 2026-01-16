Aivas Shamoyan kehrt zum Hetlinger MTV zurück

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Hetlinger MTV hat mit Aivas Shamoyan seinen zweiten Winterneuzugang verpflichtet. Der Spieler ist im Deichstadion kein Unbekannter. Bereits in der Saison 23/24 gehörte Shamoyan zum Kader, der gemeinsam den Aufstieg in die Landesliga erreichte.
Nun kehrt er nach Hetlingen zurück und soll das Team im weiteren Saisonverlauf unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der Mission Klassenerhalt, an der Shamoyan erneut tatkräftig mitwirken soll.