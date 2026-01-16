 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
– Foto: Hetlinger MTV

Aivas Shamoyan kehrt zum Hetlinger MTV zurück

Zweiter Winterneuzugang

Verlinkte Inhalte

Landesliga Hammonia
Hetlingen
Aivas Shamoyan
Aivas Shamoyan

Der Hetlinger MTV hat mit Aivas Shamoyan seinen zweiten Winterneuzugang verpflichtet. Der Spieler ist im Deichstadion kein Unbekannter. Bereits in der Saison 23/24 gehörte Shamoyan zum Kader, der gemeinsam den Aufstieg in die Landesliga erreichte.

Nun kehrt er nach Hetlingen zurück und soll das Team im weiteren Saisonverlauf unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der Mission Klassenerhalt, an der Shamoyan erneut tatkräftig mitwirken soll.

Aufrufe: 016.1.2026, 09:55 Uhr
redAutor