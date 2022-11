Aischdall siegt gegen den USBC Siegtreffer erst in der Nachspielzeit

Gestern wurde der zehnte Spieltag in der 1.Div. 1.Bezirk mit dem Spiel Hobscheid-Eischen gegen Berdorf-Consdorf abgeschlossen. Bekanntlich war der erste Versuch vor eineinhalb Wochen ausgefallen, da der Schiedrichter nicht rechtzeitig vor Ort war. Wie uns mitgeteilt wurde, fehlten im Hinblick auf den Ursprungstermin gerade beim Gastgeber einige Spieler, welche beispielsweise nun an der Uni weilten.



Das 1-0 für Hobscheid in der 59 Minute resultierte dann aus einem Handelfmeter, welcher auf den ersten Blick anscheinend garnicht so klar gewesen sein soll. Weiter wurde die Ausführung auch verzögert, da es zu Diskussionen mit einem Zuschauer kam, der sich hinter dem Tor befand. Berdorf-Consdorf war anschliessend aber keineswegs geschockt, und kam nur 8 Minuten später zum Ausgleich.

Als dann schon jeder mit der Punkteteilung rechnete, schlug die Stunde vom eingewechselten Pit Schonckert.

Nach einem individuellen Fehler traf dieser in das leere Tor und das in der siebten Minute der Nachspielzeit. Aischdall konnte mit dem Sieg den Anschluss auf die Nichtabstiegsplätze herstellen, während der USBC weiter im Keller verweilt.