Aindlings Trainer verlängert, der Torjäger geht Während Florian Fischer beim Landesligisten weiterhin das Sagen hat, wechselt Torjäger Laurin Völlmerk im Sommer nach Stuttgart von Aichacher Nachrichten · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Torjäger Laurin Völlmerk (rechts) wird den TSV Aindling im Sommer verlassen – Foto: Reinhold Rummel

Wie geht‘s im kommenden Sommer weiter beim TSV Aindling? Eine wichtige Frage betrifft den Trainerposten - und die ist geklärt. Florian Fischer wird auch in der Saison 2026/27 für die erste Mannschaft als Trainer zuständig sein. Darüber informierte Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb. Er versicherte: „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Wir waren uns schnell einig, wir gehen mit ihm ins dritte Jahr. Wir hatten mit ihm in beiden Jahren Erfolg, jetzt hoffen wir, dass wir das vielleicht noch ein bisschen ausbauen können.“

Derzeit nehmen die Aindlinger nach sechs Siegen in Serie den fünften Platz in der Tabelle der Landesliga Südwest ein. Kigle findet lobende Worte für den Coach: „Er ist ein Trainer mit Leib und Seele, der ist mit mehr als 100 Prozent bei der Sache. Er macht die Spieler fit.“ Diese Aussage bezieht der Funktionär auf das gesamte Trainerteam. In der Winterpause kam Leon Göttinger ans Schüsselhauser Kreuz. Der 25-jährige Außenbahnspieler war beim Bezirksligisten TSV Bobingen Stammspieler und versucht es nun eine Liga höher. Aus der Aindlinger U19 versuchen zwei Talente. Valentin Baumgartner kommt fürs zentrale Mittelfeld in Betracht, während es sich bei Louis Korntheuer um einen Torhüter handelt. Denn da besteht Handlungsbedarf, nachdem Simon Reithmeir zum TSV Wertingen zurückgekehrt ist.

Ein großes Thema ist beim TSV Aindling die Zukunft von Torjäger Laurin Völlmerk. Der 22-Jährige hat in 18 Spielen 20 Treffer erzielt, womit er das Interesse von höherklassigen Klubs weckte. Das Rennen haben die Stuttgarter Kickers gemacht - allerdings erst zur Saison 2026/27. Die Stuttgarter hatten schon vor Monaten klar gemacht, dass sie das Stürmertalent verpflichten wollten. Anfang Februar tüteten sie die Personalie nun ein. Völlmerk selbst sagt auf der Internetseite der Kickers: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und überzeugend. Die Stuttgarter Kickers sind ein besonderer Traditionsverein, der mich schon sehr früh im Blick hatte – genau das hat mich gereizt. Ich freue mich riesig auf die Waldau, die Fans und darauf, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“