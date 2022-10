Laufduell unter Flutlicht beim Wertinger 0:0 gegen Aindling: Gastgeber Manuel Rueß (links) gegen Gast Antonio Mlakic. – Foto: Georg Fischer

Aindling verliert in Wertingen die Tabellenführung Der Favorit verzweifelt an Wertingens Keeper Scherl +++ Jettingen und Günzburg sind zurück auf der Siegerstraße +++ Gundelfinger U23 beendet Negativlauf und holt den ersten Auswärtssieg +++ Horgaus Schlussmann Häberl glänzt erneut

Nur einen Spieltag führte der TSV Aindling die Tabelle der Bezirksliga Nord an. Nach dem 0:0 beim TSV Wertingen zogen die Konkurrenten FC Günzburg und VfR Jettingen wieder vorbei. Jettingen nutzte die Krise des FC Affing beim 5:2-Auswärtssieg und dem FC Günzburg reichte gegen den TSV Rain II ein Tor. Den ersten Auswärtssieg einfahren und kleinen Negativtrend beenden konnte die U23 des FC Gundelfingen beim SV Wörnitzstein-Berg.

Dass der TSV Aindling beim TSV Wertingen torlos blieb, lag vor allem an Wertingens starkem Torhüter Sandro Scherl, der mit mehreren Paraden einen Gegentreffer verhinderte. Von Beginn an zeigten sich die Hausherren auf Augenhöhe, waren gut in den Zweikämpfen und ließen wenig zu. In der ersten halben Stunde der sehr ausgeglichenen Partie hatte der heimische TSV sogar mehr Spielanteile. Die Aindlinger zeigten, warum sie mit gerade einmal sechs Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellen, die Wertinger wiederum standen in der Defensive ebenfalls konzentriert. nach 20 Minuten verfehlte Wertingens Florian Heiß per Kopf nur knapp das Tor. Auf der Gegenseite konnte sich dann Scherl auszeichnen: Erst bei einem Heber von Antonio Mlakic, dann bei zwei Schüssen von Danijel Malinic, der in die Startelf gerückt war. Auch nach dem Wechsel konnte Aindling seine Favoritenrolle nicht erfüllen. Toptorjäger Markus Gärtner war lange zeit völlig abgemeldet. Die Schlussphase gehörte den Gästen, wirkliche Chancen gab es aber nicht mehr. Selbst eine Zehn-Minuten-Strafe für Wertingens Marco Langenmair nach einem Foulspiel änderte an der Situation nichts mehr. Aindling verlor nicht nur die Tabellenführung, sondern auch Tobias Wiesmüller, der in der zweiten halbzeit ohne Gegenspieler umknickte. Im Wertinger Krankenhaus bestätigten sich dann die Befürchtungen: Knöchelbruch.

Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 180

Der VfL Ecknach verlor nicht nur das Derby beim FC Stätzling, sondern auch seinen Spielertrainer Angelo Jakob, der verletzt ins Krankenhaus musste. Nach 15 Minuten unterlief Luis Lindermayr Jakob und hebelte ihn so aus, dass Jakob mit dem Kopf voraus auf den Boden stürzte und benommen liegen blieb. Die Herbstrunde dürfte für den 27-Jährigen mit dem gebrochenen Schlüsselbein gelaufen sein. „Und natürlich bekommen wir während der Behandlung, wo wir kurz in Unterzahl und alle noch etwas geschockt sind, das 0:1“ haderte VfL-Sportchef Jochen Selig. Ausgerechnet Lindermayr vollstreckte ins lange Eck.

Aus der Halbzeitpause kam Stätzlings Maximilian Pletschacher nicht wieder. Der Vorbereiter des einzigen Tores musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Auch in Abschnitt Zwei bot sich den Zuschauern kein schönes Fußballspiel, das in erster Linie von der Spannung lebte. Ecknach wurde offensiver, was Stätzling mehr Räume bot. Einen Konter schloss Mert Sert nach rund einer Stunde zum 2:0 ab. Eine abgefälschte Flanke von Marcus Wehren drückte Daniel Zakari mit dem Kopf zum 2:1 über die Linie und sorgte so nochmals für Spannung. Wehren hatte das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aber aus zehn Metern. David Trinkl und Paul Iffrath entschieden die Partie dann spät, ehe Christoph Jung den Endstand herstellte.

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luis Lindermayr (15.), 2:0 Mert Sert (63.), 2:1 Daniel Zakari (68.), 3:1 David Trinkl (83.), 4:1 Paul Iffarth (88.), 4:2 Christoph Jung (89.)

Nach gut 100 Kilometern Anreise zum FC Horgau stand der FC Maihingen am Ende mit leeren Händen da. Das Unheil nahm für die Rieser bei der 1:4-Niederlage schon früh seinen Lauf, denn Thomas Martinek nickte früh zum 1:0 ein und Maximilian Reitmeier ließ den zweiten Kleeblatt-Treffer folgen. Maihingen wirkte wie in Schockstarre. Eine Zeitstrafe gegen Horgaus Elias Schmid (20.) sollte der Weckruf für die Gäste sein. Doch Aaron Stimpfle scheiterte am Pfosten, dann verhinderte FCH-Keeper Felix Häberl gegen Luis Louis Taglieber den Anschluss und war kurz vor der Pause auch beim Elfmeter von Raphael Stimpfle nicht zu überwinden.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erwischte Horgau den besseren Start. Freistöße von Philipp Mayer und Valentin Blochum brachten noch keinen Ertrag auf das Horgauer Torkonto. Nach einer Stunde erzielte Philip Meitinger das 3:0 für das Kleeblatt. Mit einem Konter brachte Jürgen Liebhard Maihingen wieder heran, spannend wurde es allerdings nicht mehr und kurz vor Schluss legte der FCH einen vierten Treffer nach. Nach Freistoß von Valentin Blochum köpfte Mayer das 4:1 und setze den Schlusspunkt.

Schiedsrichter: Michael Sting (Marktoberdorf-Bertoldshofen) - Zuschauer: 187

Tore: 1:0 Thomas Martinek (3.), 2:0 Maximilian Reitmeier (18.), 3:0 Philip Meitinger (60.), 3:1 Jürgen Liebhard (69.), 4:1 Arthur Philipp Mayer (89.)

Bes. Vorkommnis: Raphael Stimpfle (FC Maihingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Häberl (40.).

Der VfR Neuburg hat beim Schlusslicht TSV Nördlingen II einen auch in der Höhe verdienten 4:1-Sieg gefeiert. In den 90 Minuten hatten die Nördlinger nur eine nennenswerte Aktion. Diese führte durch Imeri Endrit prompt zur Führung. Aber der VfR war nicht geschockt und schlug durch Benedikt Vollnhals schnell. Bereits zwei Minuten später war die Partie gedreht. Wieder war es Coklar, der eine Flanke in den Strafraum zu Sebastian Habermeyer brachte. Der umkurvte noch einen Verteidiger und ließ TSV-Torhüter Jonas Bonn keine Abwehrmöglichkeit.

Nach dem Wechsel das gleiche Spiel. Die Neuburger bestimmten die Partie und bauten den Vorsprung druch Semih Coklar nach einer Flanke von Habermeyer weiter aus. Benedikt Vollnhals hätte das Ergebnis höher gestalten können, doch sein Schuss wurde von Bonn abgewehrt (59.). Bonn verhinderte auch ein weiteres Tor von Coklar, wenig später war er dann aber erneut geschlagen. Nach einer Ecke des eingewechselten Tobias Vollnhals köpfte Atilla Demir den Ball zum 1:4 ins Netz.

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Endrit Imeri (2.), 1:1 Benedikt Vollnhals (11.), 1:2 Sebastian Habermeyer (13.), 1:3 Semih Coklar (56.), 1:4 Atilla Demir (71.)

Ehe sich der FC Affing versah, lag er gegen den VfR Jettingen schon aussichtslos hinten und steht nach der 2:5-Niederlage weiter sieglos da. Vinzent Bartenschlager (2) und Nico Paulheim brachten die Affinger schon beinahe aussichtslos im Hintertreffen. Deren Unterlegenheit kaschierte Tobias Jorsch mit einem verwandelten Foulelfmeter ein wenig, aber Jettingen blieb am Ball. Als Vincent Bucher und Justus Riederle nach dem Seitenwechsel gar auf 1:5 stellten und der Affinger Michael Felder blank Rot sah, war die Sache endgültig durch. Das 2:5 durch Manuel Steinherr bedeutete Ergebniskosmetik.

Jettingens Coach Konrad Nöbauer kommentierte zufrieden: „Wir haben gute, schöne Tore erarbeitet und zudem schon zu Spielbeginn den Affingern die Euphorie genommen.“

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Vinzent Bartenschlager (1.), 0:2 Vinzent Bartenschlager (14.), 0:3 Nico Paulheim (27.), 1:3 Tobias Jorsch (31. Foulelfmeter), 1:4 Vincent Bucher (55.), 1:5 Justus Riederle (71./Foulelfmeter), 2:5 Manuel Steinherr (89.)

Rote Karte: Michael Felder (71./FC Affing/Notbremse)

Gundelfinger Torschützen unter sich: Johannes Hauf, Raphael Neher und Markus Böck (von links) sorgten für den ersten Auswärtssieg des Neulings. – Foto: Walter Brugger

Lange ließ der erste Auswärts-Dreier für die U23 des FC Gundelfingen auf sich warten lassen, beim SV Wörnitzstein hat es mit dem 3:1-Sieg geklappt. Dabei begann es ungünstig für den FCG, als Maximilian Bschor schon nach fünf Minuten zum 1:0 einschob. Die Gundelfinger benötigten dagegen etwas Zeit für erste gefährliche Aktionen. Johannes Haufs Ball wurde noch von SVW-Keeper Müller zur Ecke geklärt. Kurz darauf verlängerte Raphael Neher eine Hauf-Hereingabe per Kopf zum Ausgleich ins lange Eck (29.). Im Anschluss gestaltete sich die Partie offener mit intensiven Zweikämpfen.

Ein SVW-Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Auf der Gegenseite schickte Johannes Hauf nach schöner Balleroberung von Darius Leimer seinen Mitspieler Markus Böck in die Gasse, der ins lange Eck einschob – 1:2. „Für uns war es mental wichtig, nun auch mal auswärts mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen“, sagte FCG-Trainer Peter Stegner.

Nach dem Wechsel mussten die Gundelfinger erwartungsgemäß eine Druckphase des SVW samt Pfostenschuss von David Märtens überstehen. Genauer zielte auf der Gegenseite Johannes Hauf und sorgte für den 1:3-Endstand.

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Maximilian Bschor (5.), 1:1 Raphael Neher (29.), 1:2 Markus Böck (39.), 1:3 Johannes Hauf (68.)

Wieder einmal sorgte Maximilian Lamatsch für den zählbaren Unterschied. Der Torjäger des FC Günzburg erzielte den einzigen Treffer im Heimspiel gegen die Reserve des Regionalligisten TSV Rain. Gleichwohl war der Heimsieg nach einem fußballerisch allenfalls mittelprächtigen Spiel verdient, „da wir die aktivere Mannschaft waren“, wie FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber zu Recht sagte. Der Coach lobte, dass seine Jungs nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit deutlich mehr Gas gegeben und auch konzentrierter gewirkt hätten.

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 75

Tor: 1:0 Maximilian Lamatsch (56.)

Pedro Gomes de Souza hatte den Bubesheimer Siegtreffer auf dem Fuß, blieb gegen den Meitinger Torwart Niklas Schmitt aber zweiter Sieger. – Foto: Ernst Mayer