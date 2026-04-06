Aindling sorgt für Duracher Frust

Nach sechs sieglosen Spielen feierte der TSV Aindling einen Dreier beim VfB Durach. – Foto: Reinhold Rummel

Der VfB Durach ist in der Landesliga Südwest aus dem Tritt geraten. Gegen den TSV Aindling kassierten die Oberallgäuer die dritte Niederlage in Folge, womit nun der zweite Tabellenplatz wackelt. Denn der 1. FC Sonthofen ist durch das 1:1 beim FC Stätzling um einen Zähler näher herangerückt. Eine 0:3-Niederlage musste die SG Niedersonthofen/Martinszell im Kellerduell beim SC Oberweikertshofen einstecken.

Nach sechs sieglosen Partien landete der TSV Aindling mit dem 3:2 beim VfB Durach den den ersten dreifachen Punktgewinn nach der Winterpause. Schon der Auftakt verlief so recht nach dem Geschmack der Aindlinger, die durch ein Eigentor in Führung gingen. Manuel Methfessel war der Pechvogel, der den Ball nach einem Freistoß per Kopf in die eigenen Maschen lenkte. Zwar drehten die Duracher das Spiel zwischenzeitlich, Tobias Seger und Patrick Littig sorgten mit einem Doppelschlag für das 2:1, unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang Luca Gießer das sehenswerte 2:2.

Die vielleicht entscheidenede Szene folgte ach einer knappen Stunde. Durachs Christoph Gruber musste nach einem Foul an Laurin Völlmerk mit der Roten Karte vorzeitig das Spielfeld verlassen. Sekunden später erzielte Völlmerk den Siegtreffer. Er verwertete den an ihm verschuldeten Freistoß in perfekter Weise. „Besser kannst du den nicht schießen“, zeigte sich Trainer Florian Fischer mehr als angetan von dieser Szene. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Manuel Metzfessel (19./Eigentor), 1:1 Tobias Seger (32.), 2:1 Patrick Littig (34.), 2:2 Luca Gießer (45.+2), 2:3 Laurin Völlmerk (60.)

Rote Karte: Christoph Gruber (58./VfB Durach)

Der FC Stätzling schnuppert gegen den 1. FC Sonthofen zwar am Sieg, am Ende war das 1:1 aber durchaus leistungsgerecht. Die Sonthofer Führung mit dem ersten Torschuss der Partie kam zunächst überraschend. Henri Klinger sorgte mit einem Schuss aus der Drehung für das 0:1. Der FCS tat sich in der Folgezeit gegen die gut gestaffelte Sonthofer Abwehr schwer, sich eine Möglichkeit zu erspielen. Zu allem Überfluss kam in der 27. Minute noch eine schwere Schulterverletzung von Maximilian Pletschacher hinzu.

Nach dem Seitenwechsel mühten sich die Stätzlinger zwar, allerdings gab es kaum ein Durchkommen gegen die zweikampfstarken Allgäuer. Beohn twurden die Bemühungen schließlich, als Paul Iffarth einen Handelfmeter sicher zum 1:1 verwertete. Nur sechs Minuten später wurde eine Flanke erneut mit der Hand abgewehrt. Den fälligen Strafstoß vergab Mert Sert auf kuriose Art und Weise, denn beim Schuss berührte er die Lederkugel zweimal hintereinander. Schiedsrichter: Fabian Zimmermann (Heuchling) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Henri Klinger (13.), 1:1 Paul Iffarth (76./Handelfmeter)

Bes. Vorkommnis: Mert Sert (FC Stätzling) verschießt Handelfmeter (82.)