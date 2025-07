Aindling legt einen Derbysieg nach

Der 2:1-Erfolg des TSV Aindling gegen den TSV Hollenbach wird dem Spielverlauf nur bedingt gerecht. Denn die Hausherren waren dem dritten Treffer im zweiten Abschnitt um einiges näher als die Aufsteiger dem Ausgleich.

Bei Aindlings stand Laurin Völlmerk erstmals in der Startelf und sorgte nach Vorarbeit von Ibrahim Neziri für das 1:0. Antonio Mlakic hätte erhöhen können, zunächst scheiterte er am Keeper, den Nachschuss setzte er über den Kasten. Nach der Pause tauchte plötzlich Völlmerk vor Torhüter Florian Hartmann auf, brachte aber in dieser schwierigen Situation nur ein Schüsschen zustande. Besser machte er es beim 2:0, als er die Vorlage von Markus Kugler vrewertete. Nun lief die Kugel in den Aindlinger Reihen beinahe nach Wunsch. Trotzdem wurde es noch einmal spannend. Maximilian Zeyer feuerte einen Schuss ab, den Keeper Reithmeir nicht entschärfen konnte. Danijel Malinic staubte mühelos ab. Mehr ließ die stabile Aindlinger Defensive allerdings nicht mehr zu. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 532

Tore: 1:0 Laurin Völlmerk (39.), 2:0 Laurin Völlmerk (64.), 2:1 Danijel Malinic (83.)