Beim bislang letzten Derby gegen den TSV Aindling (links Gabriel Merane) setzte sich Cyrill Siedlaczek mit den Affingern durch. Diesmal sprechen alle Vorzeichen für Aindling. – Foto: Adrian Goldberg

Aindling geht als klarer Favorit ins Derby Nachbarschaftsduell gegen den FC Affing steht an +++ Auch in der Partie des TSV Wertingen gegen den TSV Meitingen steckt viel Brisanz +++ Wörnitzstein möchte gegen Rains Zweite die Wende einläuten

Es ist der Spieltag der Lokalderbys in der Bezirksliga Nord - und die sind auch noch richtungsweisend. Der TSV Aindling will an die Spitze, dazu ist ein Dreier beim stark abstiegsgefährdeten FC Affing Pflicht. Raus aus dem Mittelmaß will auch der TSV Wertingen, der den TSV Meitingen erwartet und auf eine große Zuschauerkulisse hofft. Und im Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Wörnitzstein und dem TSV Rain II geht es für beide darum, die jüngste Negativserie zu beenden.

Morgen, 15:00 Uhr FC Affing FC Affing TSV Aindling TSV Aindling 15:00 PUSH

David gegen Goliath, so in etwa ist die Ausgagnssituation wenn der FC Affing den TSV Aindling zum Derby erwartet. Das Duell hat eine besondere Vorgeschichte, denn das bislang letzte Duell gewann der FC Affing. Mit 1:0 besiegte der FCA vergangenen April den Rivalen am Schüsselhauser Kreuz. Damit stürzte das Team von Spielertrainer Tobias Jorsch Aindling von Platz eins und versaute dem TSV so den Aufstieg. Für die Affinger selbst war es ein entscheidender Schritt Richtung Klassenerhalt. Davon sind die Affinger aktuell weit entfernt, aber immerhin gelang dem FCA zuletzt beim FC Gundelfingen II endlich der erste Sieg. „Das war ein wichtiger, aber auch nur ein kleiner Schritt. Wir müssen jetzt weiter machen. Hoffentlich gibt uns das Selbstvertrauen“, so Jorsch, der im Bezug auf das Derby hinzufügt: „Keiner erwartet, dass wir etwas holen, aber vielleicht kommt ja Aindling für uns genau richtig.“ Motivieren muss der 32-Jährige seine Spieler jedenfalls nicht.

Das gilt allerdings auch für die Aindlinger. Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb, ist motiviert und guter Dinge: „Wir fahren da rauf, und wollen gewinnen, etwas anderes kommt für uns nicht in Frage.“ Kigle weiter: „Das oberste Ziel ist, auf den Spitzenplatz zu kommen. Auch hier ist das Spiel gegen Affing wichtig, die Affinger sind nicht so schlecht, wie es momentan aussieht“. Zurück im Aindlinger Kader ist Torjäger Markus Gärtner, gleiches gilt für Patrick Stoll. (joj) Lokalsport AN

Morgen, 15:00 Uhr FC Maihingen FC Maihingen FC Stätzling FC Stätzling 15:00 PUSH

Der FC Maihingen spielt zum zweiten Mal in Folge zu Hause und rechnet sich gegen den FC Stätzling durchaus etwas aus. Schließlich holten die Stätzlinger bislang gerade mal sechs Auswärtspunkte. Für ein Spitzenteam eine magere Ausbeute.

Als „schwarzer Sonntag“ geht das vergangene Wochenende in die Annalen des FC Maihingen eingehen, denn die zweite Mannschaft verlor 3:12 und die Erste kassierte beim 2:6 gegen den VfR Neuburg die höchste Saisonniederlage. „Wir haben gegen Neuburg zu Recht verloren. Der VfR war der beste Gegner, der bisher in Maihingen gespielt hat“, blickt Maihingens Trainer Hans-Joachim Golder ungern zurück und fordert für die Partie gegen Stätzling: „Das Minimum zu Hause ist ein Punkt.“ (jais) Lokalsport RN

Heute, 14:30 Uhr VfR Neuburg VfR Neuburg VfR Jettingen Jettingen 14:30 PUSH

Wie schnell sich die Zeiten doch ändern können. Vor drei Wochen war beim VfR Neuburg noch Katerstimmung angesagt. Die Lilaweißen dümpelten nach einigen unglücklichen sowie unbefriedigenden Ergebnissen im Tabellenkeller umher. Der Druck auf Trainer Alexander Egen sowie die Mannschaft vor dem damaligen Aufeinandertreffen mit dem noch sieglosen FC Affing beziehungsweise den nachfolgenden „Kellerkindern“ TSV Nördlingen II und zuletzt FC Maihingen nahm immer mehr zu. Doch der VfR-Übungsleiter und seine Schützlinge hielten diesem stand. Mit 12:4 Toren sowie der Maximalausbeute von neun Punkten sorgten die Protagonisten nicht nur für Ruhe im Umfeld, sondern auch rein tabellarisch betrachtet dafür, dass sich die sportliche Ausgangsposition deutlich verändert hat. Statt im Abstiegskampf befindet sich der Landesliga-Absteiger als aktuell Fünftplatzierter plötzlich wieder in Lauerstellung zu den Spitzenplätzen.

Noch ein Stück weiter oben zu finden sind die Jettinger. Der Aufsteiger hat sich überraschend, nach den gezeigten Auftritten aber absolut verdient, auf den zweiten Platz geschoben. (disi) Lokalsport NR

Heute, 13:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen II FC Gundelfingen Gundelfingen II 13:30 PUSH

Zum Duell der „Zweitvertretungen“ kommt es zwischen dem TSV Nördlingen II und der U23 des FC Gundelfingen. Für den FCG lief es in der Vorwoche mit der 0:2-Niederlage gegen den bis dahin sieglosen FC Affing alles andere als rund. Individuelle Fehler machten den Gegner stark und ließen das Spiel in Richtung der Gäste kippen. Nun treffen die Grün-Weißen wieder auf ein noch siegloses Team, das aktuell die Rote Laterne der Liga hält.

Mut macht den Gärtnerstädtern, dass sich die personelle Situation wieder entspannt. Kapitän Philipp Urban steht nach überstandener Krankheit zur Verfügung und soll seine Mannschaft im Ries anführen. Positiv hervorheben möchte Stegner die Intensität, die die jungen Gundelfinger im Training zeigen, meint aber: „Es ist nach der Aufstiegsrelegation und der damit verbundenen sehr kurzen Sommerpause nicht leicht, die Spannung so lange hochzuhalten – das holt uns aktuell ein bisschen ein. Dennoch sind wir gut vorbereitet.“

Auch bei den Riesern schaut es personell wieder etwas besser aus. Stefan Klaß, Mario Taglieber und Kadir Ciraci stehen diesmal zur Verfügung. Noch einmal muss Neuzugang Sainey Badjie (TV Markt Weiltingen) zuschauen, seine Wechselsperre läuft kommende Woche ab. „Hoffen wir, dass der Knoten platzen wird und wir endlich den ersten Dreier einfahren können“, sagt TSV-Abteilungsleiter Andreas Langer im Vorfeld. (pst, jais) Lokalsport DZ / Lokalsport RN

Drei Pleiten nacheinander hat der SV Wörnitzstein-Berg vor dem Derby gegen den TSV Rain II hinnehmen müssen. „Wir wussten von Anfang an was uns erwartet. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist häufig das schwierigste. Momentan fehlt uns auch häufig das Spielglück“, bilanziert SVW-Trainer Bernd Taglieber vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. „Wir wollen den Druck nicht unnötig erhöhen. Aber klar, es ist ein Derby und wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Rain hat eine junge Truppe, da müssen wir auch mal unsere Erfahrung ausspielen“, so Taglieber.

Drei Niederlagen in Folge musste auch der TSV Rain II hinnehmen, ehe er zuletzt wieder einen Punktgewinn feiern konnte. Im Spiel gegen den TSV Wertingen stand ein 3:3 zu Buche. Was Spielertrainer Niko Schröttle zu dem Resümee verleitete: „Am Ende haben wir eine gute Moral bewiesen und den Rückstand noch aufgeholt. Mit dem Punkt bin ich eher zufrieden als unzufrieden.“ Nun freut sich Schröttle auf das Derby mit vielen bekannten Gesichtern.(wip, jup) Lokalsport DW

Mehr Geduld fordert Meitingens Trainer Denis Buja von seinen Mannen. Geduld brauchen eventuell auch Lukas Erhard und Matteo Duvnjak (ganz rechts), die zuletzt mit Grippe das Bett hüten mussten – Foto: Karin Tautz

Morgen, 15:00 Uhr TSV Wertingen Wertingen TSV Meitingen Meitingen 15:00 live PUSH

„Es tut weh, dieses Ergebnis lesen zu müssen“, blickt Denis Buja auf die 1:4-Heimniederlage gegen den FC Günzburg zurück. Die Art und Weise, wie sich seine Mannschaft da gegeben hat, das hat dem Spielertrainer des TSV Meitingen nicht gefallen. Das soll sich im Derby beim TSV Wertingen keinesfalls wiederholen.

„Wir brauchen eine Reaktion!“, so Buja, der vor allem von den erfahrenen Spielern erwartet, dass sie die Schwelle zwischen mutigem und risikoreichem Spiel erkennen. „Wir müssen vor allem Dribblings im eigenen Drittel abstellen“, erwartet er auf dem Judenberg ein Kampfspiel. „Man kennt sich zwar, aber trotzdem ist die Rivalität da.“

Vor allem im Lager des TSV Wertingen brennt man auf das Derby. Punktemäßig trennt beide Mannschaften nur ein einziger Zähler, man darf sich also auf eine spannende und umkämpfte Partie einstellen. Zuletzt beim 3:3 in Rain mussten die Zusamstädter wegen Nachtretens von Marcel Mayr einen Platzverweis hinnehmen. Vom sportlichen Leiter Roman Artes wurde die fehlende Disziplin kritisiert und er wünschte sich wieder mehr Zusammenhalt.

Heute, 15:00 Uhr FC Günzburg FC Günzburg VfL Ecknach VfL Ecknach 15:00 PUSH

Phasen des Tiefs, wie sie der VfL Ecknach seit Wochen durchleidet, zeigen exemplarisch, wie eng es in der Liga zugeht. Bis an den Rand der Abstiegszone stürzten die furios gestarteten Ecknacher. Ein Umstand, der niemand beim FC Günzburg dazu verleiten sollte, das anstehende Heimspiel auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wir sind gerade in einer Phase, dass wir den Moment nutzen. Wir genießen dieses geile Gefühl, auf dem Platz ,Spitzenreiter‘ zu schreien. Aber da schaut keiner eine Woche oder gar ein halbes Jahr weiter“, erklärt Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber, der personell wohl auf seine eingespielte Mannschaft setzen kann.

Der VfL ist nicht nur in einen Negativstrudel geraten, nun droht mit Daniel Zakari (7 Tore) der beste Torschütze auszufallen. Mario Schmidt wird aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stehen. „Das ist jetzt eben so und daran wird sich auch bis Winter nicht viel ändern“ stellt Ecknachs ebenfalls verletzter Spielertrainer Michael Eibel nüchtern fest. „Die Haltung, wie wir damit und mit der Tabellensituation im Spiel umgehen, muss sich ändern“. Wir kämpfen um den Klassenerhalt, um nichts anderes wird es heuer gehen.“ Das sei eine neue Situation für die meisten. (ica, jng) Lokalsport GZ / Lokalsport AN

Heute, 15:00 Uhr SC Bubesheim SC Bubesheim FC Horgau FC Horgau 15:00 PUSH