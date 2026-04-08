Ailinger Siegesserie hält an von Stefan Matt · Heute, 06:28 Uhr · 0 Leser

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Einen denkbar schlechten Start erwischten die Ailinger Jungs: Bereits nach drei Minuten nutzten die Gäste aus Bergatreute eine Unachtsamkeit in der Defensive. Ein langer Ball in den Strafraum fand einen völlig freistehenden Stürmer, der zur frühen 0:1-Führung einschob. Doch die TSG zeigte eine schnelle Reaktion. Nur vier Minuten später war es Jannis Kohler, der den Ausgleich erzielte und sein Team zurück ins Spiel brachte. In der Folge übernahm Ailingen zunehmend die Kontrolle und bestimmte das Geschehen auf dem Platz.

Nach 35 Minuten musste Trainer Di Leo verletzungsbedingt wechseln: Marcel Bürgin verließ das Feld, für ihn kam Malik Tepes. Dieser setzte direkt ein Ausrufezeichen, traf jedoch bei seiner ersten Aktion nur die Latte. Kurz vor der Pause dann die verdiente Führung: Ein genialer Steckpass von Tepes fand Avci, der eiskalt ins lange Eck vollendete. Doch die Freude währte nur kurz. Nach einem unnötigen Freistoß klärte die Ailinger Defensive unzureichend, und der Abpraller wurde von Bergatreute unhaltbar zum 2:2-Pausenstand in den Winkel gesetzt. Trotz spielerischer Überlegenheit ging es also mit einem Remis in die Halbzeit.