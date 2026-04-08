Ailinger Siegesserie hält an

Einen denkbar schlechten Start erwischten die Ailinger Jungs: Bereits nach drei Minuten nutzten die Gäste aus Bergatreute eine Unachtsamkeit in der Defensive. Ein langer Ball in den Strafraum fand einen völlig freistehenden Stürmer, der zur frühen 0:1-Führung einschob.
Doch die TSG zeigte eine schnelle Reaktion. Nur vier Minuten später war es Jannis Kohler, der den Ausgleich erzielte und sein Team zurück ins Spiel brachte. In der Folge übernahm Ailingen zunehmend die Kontrolle und bestimmte das Geschehen auf dem Platz.
Nach 35 Minuten musste Trainer Di Leo verletzungsbedingt wechseln: Marcel Bürgin verließ das Feld, für ihn kam Malik Tepes. Dieser setzte direkt ein Ausrufezeichen, traf jedoch bei seiner ersten Aktion nur die Latte. Kurz vor der Pause dann die verdiente Führung: Ein genialer Steckpass von Tepes fand Avci, der eiskalt ins lange Eck vollendete. Doch die Freude währte nur kurz. Nach einem unnötigen Freistoß klärte die Ailinger Defensive unzureichend, und der Abpraller wurde von Bergatreute unhaltbar zum 2:2-Pausenstand in den Winkel gesetzt.
Trotz spielerischer Überlegenheit ging es also mit einem Remis in die Halbzeit.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ailingen das tonangebende Team. In der 65. Minute folgte die erneute Führung: Avci setzte sich stark über außen durch, zog bis zur Grundlinie und legte mustergültig quer auf Jannis Kohler, der nur noch einschieben musste.
Bergatreute kam durch einen Freistoß noch einmal gefährlich vor das Tor, doch der formstarke Luca Wenzel reagierte glänzend und kratzte den Ball von der Linie.
In der 80. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Die Gäste spekulierten auf Abseits, doch Avci startete im perfekten Moment, lief alleine auf den Torwart zu und verwandelte souverän zum 4:2. Den Schlusspunkt setzte Malik Tepes mit dem Treffer zum 5:2-Endstand.
Mit diesem wichtigen Sieg hält die TSG Ailingen Bergatreute auf Abstand und festigt Tabellenplatz sieben.
Am kommenden Wochenende steht das Lokalderby im Tettnanger Ried an – eine weitere schwere und umkämpfte Partie ist zu erwarten.