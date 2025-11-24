Ailingen sorgt für Ausrufezeichen gegen SGM Unterzeil

---





Vor heimischer Kulisse erwischte die TSG Ailingen den besseren Start und sorgte früh für klare Verhältnisse. Dean Fiegle (8.), Jannis Hanslik (11.) und Malik Tepes (23.) brachten die Gastgeber mit einer eindrucksvollen Anfangsphase auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Chris Widler in der 62. Minute für die Gäste, doch zu mehr reichte es nicht. Mit dem Sieg verbessert sich Ailingen auf Rang zwölf und steht nun bei 19 Punkten. Die SGM Unterzeil/Seibranz hingegen bleibt bei 29 Punkten auf Platz vier stehen und verpasst die Tabellenführung zu übernehmen.

---





