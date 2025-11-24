 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ailingen sorgt für Ausrufezeichen gegen SGM Unterzeil

Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. und 19. Spieltags 

Mit einer starken Vorstellung hat die TSG Ailingen im vorgezogenen Spiel vom 19. Spieltag den Favoriten aus Unterzeil/Seibranz bezwungen und sich im Abstiegskampf wichtige Punkte gesichert.

Do., 20.11.2025, 19:15 Uhr
FC Leutkirch
FC LeutkirchFC Leutkirch
SV Bergatreute
SV BergatreuteBergatreute
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt

Gestern, 15:15 Uhr
TSG Ailingen
TSG AilingenTSG Ailingen
SGM Unterzeil/Seibranz
SGM Unterzeil/SeibranzSGM Unterzeil/Seibranz
3
1
Abpfiff

Vor heimischer Kulisse erwischte die TSG Ailingen den besseren Start und sorgte früh für klare Verhältnisse. Dean Fiegle (8.), Jannis Hanslik (11.) und Malik Tepes (23.) brachten die Gastgeber mit einer eindrucksvollen Anfangsphase auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Chris Widler in der 62. Minute für die Gäste, doch zu mehr reichte es nicht. Mit dem Sieg verbessert sich Ailingen auf Rang zwölf und steht nun bei 19 Punkten. Die SGM Unterzeil/Seibranz hingegen bleibt bei 29 Punkten auf Platz vier stehen und verpasst die Tabellenführung zu übernehmen.
