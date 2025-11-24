Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Celine Schwarz
Ailingen sorgt für Ausrufezeichen gegen SGM Unterzeil
Bezirksliga Bodensee: Die Übersicht der Spiele des 18. und 19. Spieltags
Mit einer starken Vorstellung hat die TSG Ailingen im vorgezogenen Spiel vom 19. Spieltag den Favoriten aus Unterzeil/Seibranz bezwungen und sich im Abstiegskampf wichtige Punkte gesichert.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
Vor heimischer Kulisse erwischte die TSG Ailingen den besseren Start und sorgte früh für klare Verhältnisse. Dean Fiegle (8.), Jannis Hanslik (11.) und Malik Tepes (23.) brachten die Gastgeber mit einer eindrucksvollen Anfangsphase auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Chris Widler in der 62. Minute für die Gäste, doch zu mehr reichte es nicht. Mit dem Sieg verbessert sich Ailingen auf Rang zwölf und steht nun bei 19 Punkten. Die SGM Unterzeil/Seibranz hingegen bleibt bei 29 Punkten auf Platz vier stehen und verpasst die Tabellenführung zu übernehmen. ---