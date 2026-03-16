Ailingen gewinnt 4:3 gegen Oberzell, Maierhöfen übernimmt Platz eins

In einem Spiel mit wenig Torraumszenen blieb es in einem ausgeglichenen Spiel beim 0:0. Die größte Szene gehörte dem SV Vogt, als Sergen Leyla in der 56. Minute mit einem Foulelfmeter an Weingartens Torwart scheiterte. Der SV Vogt steht nun bei 28 Punkten auf Rang zehn, der SV Weingarten hat 26 Punkte und bleibt Elfter. Beide Mannschaften verharren damit im engen Mittelfeld. ---



In Leutkirch entwickelte sich früh ein offener Schlagabtausch, den die Gäste für sich entscheiden konnten. Tim Lauenroth brachte den FV Ravensburg II in der 8. Minute in Führung, Benjamin Rabic erhöhte per Foulelfmeter in der 18. Minute auf 0:2, ehe Zafer Ay nur eine Minute später auf 1:2 verkürzte. Noch vor und nach der Pause stellte Benjamin Rabic mit seinen Treffern in der 40. und 61. Minute auf 1:4, bevor Malick Dambel in der 78. Minute und Fisnik Bajrami in der 81. Minute Leutkirch wieder hoffen ließen. Doch Philip Zimmermann setzte in der 90.+2 Minute mit dem 3:5 den Schlusspunkt. Der FC Leutkirch bleibt mit 13 Punkten auf Rang 16, der FV Ravensburg II verbessert sich auf 30 Punkte und springt auf Rang sieben.

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Ömer Faruk Avci brachte Ailingen in der 17. Minute mit 0:1 nach vorn, Luka Simunovic glich in der 21. Minute zum 1:1 aus, ehe Michael Willauer in der 32. Minute das 1:2 erzielte. Lange blieb das Spiel offen, dann traf Marcel Bürgin in der 83. Minute zum 1:3, Steffen Friedrich verkürzte in der 84. Minute auf 2:3, Malik Tepes stellte in der 89. Minute auf 2:4. In der Nachspielzeit fiel noch das 3:4 für Oberzell, was aber nichts mehr am Sieg der Gäste änderte. Der SV Oberzell bleibt bei 39 Punkten und rutscht auf Rang drei ab. Die TSG Ailingen springt mit 28 Punkten auf Platz neun und sorgt mit drei Siegen in Folge weiter für Furore im neuen Jahr

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Felix Merz erzielte in der 51. Minute den einzigen Treffer des Nachmittags und bescherte dem SV Maierhöfen/Grünenbach drei Punkte. Aichstetten fand keine Antwort mehr auf den Rückstand. Maierhöfen konnte mit diesem Sieg die Tabellenspitze übernehmen und steht nun bei 40 Punkten. Der SV Aichstetten bleibt mit 23 Punkten auf Rang 14 und steht aktuell auf dem Relegationsplatz.

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Bad Waldsee begann mutig und ging durch Pascal Stokic in der 19. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Tettnang antwortete noch vor der Pause: Sandro Caltabiano glich in der 40. Minute zum 1:1 aus, Jannis Ochner brachte Bad Waldsee in der 41. Minute zwar noch einmal mit 2:1 nach vorn, doch danach kippte das Spiel. Oliver Sprenger stellte in der 52. Minute auf 2:2, Gianluca Vulpis traf in der 64. Minute zum 2:3, und Tim Letsche machte in der 87. Minute alles klar. Für Bad Waldsee war es ein weiterer Nachmittag voller Enttäuschung, für Tettnang ein Befreiungsschlag. Bad Waldsee ist mit sechs Punkten abgeschlagen weiter Letzter. Der TSV Tettnang verbessert sich auf 25 Punkte und rückt auf Rang 13 vor.

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Im Verfolgerduell entschied ein einziges Tor. Lukas Walser traf in der 65. Minute für den SV Baindt und brachte seine Mannschaft damit in einer engen Partie auf die Siegerstraße. Brochenzell rannte an, fand aber keinen Weg mehr zurück. Der SV Baindt klettert mit 33 Punkten auf Rang sechs und rückt näher an die Spitzengruppe heran. Der VfL Brochenzell bleibt mit 36 Punkten Vierter und verpasst die Chance, Oberzell und Eschach unter Druck zu setzen.

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Zunächst schien es, als könne Dostluk überraschen: Canbora Yücel erzielte in der 15. Minute das 0:1. Doch Meckenbeuren reagierte deutlich. Fabian Müller glich in der 27. Minute aus, Alessandro Tschirdewahn drehte das Spiel in der 44. Minute, Jonas Fischer erhöhte in der 51. Minute auf 3:1, Alessandro Tschirdewahn legte in der 53. Minute das 4:1 nach, und Elias Gresser traf in der 66. Minute zum 5:1-Endstand. Der TSV Meckenbeuren hat nun 29 Punkte auf dem Konto und rückt auf Platz acht vor. Der FC Dostluk Friedrichshafen bleibt mit 18 Punkten auf Rang 15 und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

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Die SGM erwischte den besseren Start und ging durch einen Foulelfmeter von Jonas Kaufmann in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Noah Roggors erhöhte dann in der 26. Minute auf 2:0. Doch Sebastian Sprenger verkürzte noch vor der Pause in der 43. Minute auf 2:1, und David Sprenger glich in der 69. Minute ebenfalls per Foulelfmeter aus. Eschach holte damit noch einen Punkt und bleibt mit 39 Punkten auf Rang zwei. Die SGM Unterzeil/Seibranz steht mit 35 Punkten auf Platz fünf und verliert etwas Boden auf die ganz vorderen Plätze.











