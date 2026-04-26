Aiglsbach watscht Geisenhausen ab, Schierling unterliegt Neufraunhofen

Der Torexpress rollt weiter: Mit 73 Treffern stellt der TV Aiglsbach die zweitstärkste Offensive der Liga – Foto: bepe.active

Nach dem fulminanten 4:4 gegen Pfarrkirchen und dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen den SV Neufraunhofen musste der TV Geisenhausen heute gegen den TV Aiglsbach einen herben Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen. Mit 1:6 zog die Bogner-Truppe gegen stark aufspielende Gäste am Ende deutlich den Kürzeren. Dabei war für den TVG gerade in der ersten Hälfte mehr drin, nach dem unter anderem ein Foulelfmeter verschossen wurde. Aiglsbach präsentierte sich über 90 Minuten extrem konsequent in der Chancenverwertung und ließ der Heimelf dementsprechend kaum eine Chance. Die Treffer für den SVN erzielten Manfred Gröber (3), Mario Ulmer und Lukas Reith. Für den TV Geisenhausen traf Ibrahim Aliev zum Zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer. Positiv den Spieltag abschließen konnte der SV Neufraunhofen, der beim viertplatzierten Schierling mit 2:0 die Oberhand behielt. Stefan Brenninger erzielte dabei in der 32. Spielminute den ersten Treffer für die Gastmannschaft, während David Eichinger in der zweiten Hälfte mit seinem Kofballtor zum 2:0 den Sack zumachte (63.). Nach einer strittigen Situation mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde der Schierlinger Adrian Diermeier (83.) kurz vor Ende der Begegnung.