Aiglsbach watscht Geisenhausen ab, Schierling unterliegt Neufraunhofen

Nach dem fulminanten 4:4 gegen Pfarrkirchen und dem wichtigen 2:1-Erfolg gegen den SV Neufraunhofen musste der TV Geisenhausen heute gegen den TV Aiglsbach einen herben Dämpfer im Abstiegskampf hinnehmen. Mit 1:6 zog die Bogner-Truppe gegen stark aufspielende Gäste am Ende deutlich den Kürzeren. Dabei war für den TVG gerade in der ersten Hälfte mehr drin, nach dem unter anderem ein Foulelfmeter verschossen wurde. Aiglsbach präsentierte sich über 90 Minuten extrem konsequent in der Chancenverwertung und ließ der Heimelf dementsprechend kaum eine Chance. Die Treffer für den SVN erzielten Manfred Gröber (3), Mario Ulmer und Lukas Reith. Für den TV Geisenhausen traf Ibrahim Aliev zum Zwischenzeitlichen 2:1-Anschlusstreffer. Positiv den Spieltag abschließen konnte der SV Neufraunhofen, der beim viertplatzierten Schierling mit 2:0 die Oberhand behielt. Stefan Brenninger erzielte dabei in der 32. Spielminute den ersten Treffer für die Gastmannschaft, während David Eichinger in der zweiten Hälfte mit seinem Kofballtor zum 2:0 den Sack zumachte (63.). Nach einer strittigen Situation mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde der Schierlinger Adrian Diermeier (83.) kurz vor Ende der Begegnung.
Thomas Ertl, Abteilungsleiter TV Geisenhausen: „In der ersten Halbzeit hatten wir zwei sehr gute Möglichkeiten um in Führung zu gehen. Zusätzlich haben wir noch einen Elfmeter verschossen. Wenn du in dieser Bezirksliga aus drei Hochkarätern kein Tor erzielst, kannst du nichts gewinnen. Aiglsbach war in der Chancenverwertung unfassbar effizient, weshalb die Niederlage am Ende total verdient ist.“
Dominik Salzberger, Trainer TV Schierling: „Eine bittere Niederlage gegen sehr effektive Neufraunhofener. Wir hatten spielerisch sehr gute Aktionen, aber das nötige Tor nicht gemacht. Kurz nach der Halbzeitpause lassen wir den Ausgleich liegen und Neufraunhofen erhöht kurz darauf nach einer Ecke auf 2:0.“