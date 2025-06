Aiglsbach und Meilenhofen bilden SG: Schreiner wird Trainer

Der Trend hält an: Aufgrund von Nachwuchsproblemen im Fußball bilden immer mehr Dorfvereine nicht nur im Jugendbereich, sondern auch im Herrenbereich Spielgemeinschaften. So bilden nun auch in der kommenden Saison die II. und III. Mannschaft des TV Aiglsbach und die beiden Herrenmannschaften des TV Meilenhofen eine SG.

Die "Erste“ des TV Aiglsbach, die auch in der nächsten Saison in der Bezirksliga vertreten ist, bleibt davon unberührt. In der Saison 2025/2026 wird also in der Kreisklasse eine gemeinsame Mannschaft als SG Aiglsbach II/ Meilenhofen I an den Start gehen, zudem spielen dann in der Kreisklasse Reserverunde die SG Aiglsbach III/ Meilenhofen II um Punkte.







Vor allem beim TV Meilenhofen gibt es zahlreiche ältere Spieler, die zum Teil schon in diesem Sommer als auch in absehbarer Zeit die Fußballschuhe an den Nagel hängen werden. Daher wäre beim TV Meilenhofen eine erneute Meldung von zwei Herrenmannschaften nicht mehr zu realisieren gewesen. In den nächsten zwei, drei Jahren rücken wenig Spieler in den Herrenbereich auf. Aufgrund dieser Lücken im Nachwuchsbereich wäre eine gemeinsame Spielgemeinschaft im Herrenbereich in nächster Zukunft immer mehr in den Fokus gerückt. Beide Klubs bilden spätestens ab der Saison 2026/2027 ebenso einen Zusammenschluss im Nachwuchsbereich im Bereich des Großfeldes. Bereits in diesem Sommer wird erörtert, ob es in gewissen Altersbereichen bereits jetzt als sinnvoll erscheint und dementsprechend umgesetzt. Für die Vereine war die bevorstehende Zusammenarbeit in der Jugend der Grundstein, um eine SG im Herrenbereich zu bilden, da nur so die Zukunft dieses Projektes bestmögliche Ergebnisse bringen wird.