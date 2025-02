Aiglsbach: Torsten Holm übernimmt Doppelrolle

Langweilig wird Torsten Holm in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt nicht. Seit der Winterpause ist der frühere Drittliga-Stürmer Coach des abstiegsgefährdeten Bezirksligisten TV Aiglsbach. Der 52-Jährige soll Gröber, Rasch und Kameraden vor dem Gang in die Kreisliga bewahren. Zudem wird sich Holm nun auch noch um die zweite Mannschaft der Grün-Weißen kümmern, die in der Kreisklasse Kelheim als Rangachter auch noch einige Sicherungspunkte benötigt. Unterstützt wird der Ex-Profi dabei von Andreas Schmidt , der eigentlich Stammtorhüter der "Ersten" ist. Aufgrund einer schweren Knieverletzung ist die Saison für den 31-Jährigen allerdings gelaufen und das TVA-Urgestein hilft deshalb bis zum Saisonende als Assistenzcoach der "Zweiten" aus.

Die II. und III. Mannschaft wurde lange Zeit sehr erfolgreich von Guido Kattner betreut, der die Reserve 2023 völlig überraschend in die Kreisliga führte. "Guido hat leider aus privaten und gesundheitlichen Gründen sein Amt bereits im Herbst niederlegen müssen. Was er in den letzten Jahren für den TV Aiglsbach geleistet hat, kann man eigentlich gar nicht genug würdigen. Guido hat ein unglaubliches Engagement an den Tag gelegt, beispielsweise mit den Schichtarbeitern der ersten und zweiten Mannschaft Vormittags-Einheiten absolviert. Wir möchten uns bei ihm an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und ihm alles erdenklich Gute wünschen", lässt TVA-Spartenboss Sepp Bergermeier verlauten.







Die nächsten dreieinhalb Monate wird Torsten Holm also eine Doppelrolle übernehmen. "Wir trainieren mit unseren Seniorenmannschaften im Regelfall an den gleichen Tagen. Torsten hat mit Dominik Huber und Andreas Schmidt für beide Teams jeweils einen Co-Trainer und wird das mit seiner Erfahrung entsprechend händeln. Für unsere Kreisklassen-Truppe ist das eine Top-Sache und auch Torsten lernt somit jeden Spieler noch besser kennen", freut sich Bergermeier, der sich für die kommende Spielzeit noch auf Trainersuche für die Zweite und Dritte befindet.