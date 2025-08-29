Aiglsbach souverän – Kelheim setzt sich durch

Der 8. Spieltag der Bezirksliga West hatte es in sich: Aiglsbach zeigt gegen Simbach keine Gnade, Kelheim gewinnt das Spitzenspiel in Neufraunhofen und bleibt ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Verfolger dürfen sich auf spannende Duelle in der nächsten Runde einstellen.
Aiglsbach präsentierte sich vor heimischem Publikum gegen Simbach in starker Form.
Bereits in der 31. Minute brachte Manfred Gröber die Gastgeber in Führung, ehe er kurz nach der Halbzeit per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte (48.). Simbach konnte nur kurz durch Christoph Ettengruber auf 1:2 verkürzen (50.), doch Toptorschütze Gröber schnürte in der 57. Minute seinen Hattrick. Daniel Bentsch machte in der 78. Minute schließlich alles klar – 4:1 für Aiglsbach. Mit diesem deutlichen Sieg festigt der TV Aiglsbach seine Position.
Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach) nach dem Spiel: "Die Anfangsphase gehörte dem Gegner und wir hatten viel Defensivarbeit zu leisten. Danach kamen wir besser ins Spiel und hatten auch gute Umschaltmomente sowie einen Lattenkopfball. Aus einem Befreiungsschlag legen wir uns dann quasi selbst ein Ei rein und gehen mit 0:1 in die Halbzeit. Den berechtigten Handelfmeter gleich nach der Halbzeit konnten wir zwar umgehend mit dem Anschlusstreffer wett machen, aber Aiglsbach spielte danach seine ganze Klasse aus und kam noch verdient zu zwei Toren. 1:4 tut weh, aber wirft uns nicht aus der Bahn."
Im Spitzenspiel der Bezirksliga West setzte sich Tabellenführer ATSV Kelheim beim SV Neufraunhofen durch. Nico Pollmann brachte die Gäste früh in Führung (8.), und Jonas Haas erhöhte in der 86. Minute auf 2:0. Neufraunhofen kämpfte trotz zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle beherzt, konnte aber keinen Treffer mehr erzielen. Kelheim bleibt damit ungeschlagen an der Spitze der Liga.
Jürgen Schmid (Trainer ATSV Kelheim): "Wir sind heute komplett zufrieden mit der Leistung. Großes Kompliment an meine Mannschaft! Von der ersten bis zur 94. Minute haben wir das Spiel klar dominiert und daher auch verdient gewonnen. Ein kleines Manko vielleicht, dass wir nicht früher das zweite Tor erzielen konnten und bis zur 86. Minute warten mussten, bis der Deckel drauf war. Wir haben fast keine Torchancen zugelassen, bis auf die letzten Minuten, in denen Neufraunhofen noch etwas gefährlich wurde. Gratulation an meine Jungs, die das Spiel mit einer reifen Leistung bestritten haben."