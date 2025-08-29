Aiglsbach souverän – Kelheim setzt sich durch

Aiglsbach präsentierte sich vor heimischem Publikum gegen Simbach in starker Form.

Bereits in der 31. Minute brachte Manfred Gröber die Gastgeber in Führung, ehe er kurz nach der Halbzeit per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte (48.). Simbach konnte nur kurz durch Christoph Ettengruber auf 1:2 verkürzen (50.), doch Toptorschütze Gröber schnürte in der 57. Minute seinen Hattrick. Daniel Bentsch machte in der 78. Minute schließlich alles klar – 4:1 für Aiglsbach. Mit diesem deutlichen Sieg festigt der TV Aiglsbach seine Position.

Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach) nach dem Spiel: "Die Anfangsphase gehörte dem Gegner und wir hatten viel Defensivarbeit zu leisten. Danach kamen wir besser ins Spiel und hatten auch gute Umschaltmomente sowie einen Lattenkopfball. Aus einem Befreiungsschlag legen wir uns dann quasi selbst ein Ei rein und gehen mit 0:1 in die Halbzeit. Den berechtigten Handelfmeter gleich nach der Halbzeit konnten wir zwar umgehend mit dem Anschlusstreffer wett machen, aber Aiglsbach spielte danach seine ganze Klasse aus und kam noch verdient zu zwei Toren. 1:4 tut weh, aber wirft uns nicht aus der Bahn."