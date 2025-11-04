Aiglsbach muss zur SG Dornach - Neustadt vs. Walkertshofen

Im bisherigen Verlauf des Wettbewerbs gab es schon ein paar faustdicke Überraschungen. Im Viertelfinale musste beispielsweise Titelverteidiger und Bezirksliga-Dino TSV Langquaid beim starken Kreisligisten TSV Neustadt/Donau, der in der Gruppe Donau-Laaber derzeit den zweiten Tabellenplatz belegt, die Segel streichen. Eine kleine Sensation war ebenfalls in der Runde der letzten Acht der Triumph der SG Dornach / Roßbach. Der Spitzenreiter der Kreisklasse Pfarrkirchen kegelte in der Vorwoche Bezirksliga-Primus FC Ergolding raus. Der Underdog erkämpfte sich nach 90 Minuten ein 1:1-Remis und hatte dann im entscheidenden Elfmeterschießen das bessere Ende für sich.





"In den Vorjahren waren die Bezirksligisten in den Halbfinal-Paarungen fast immer ausschließlich unter sich. Heuer haben es mal wieder zwei unterklassige Vereine sehr weit geschafft. Gerade das macht den Pokal aus und ist eine schöne Geschichte", sagt Kreisspielleiter Herbert Hasak. Sollte einer der beiden Underdogs den Sprung ins Finale schaffen, ist auch das Endspiel-Heimrecht - das in den vergangenen Jahren zwischen den Bezirksliga-Klubs immer per Lotto-Superzahl ermittelt wurde - klar definiert. "Der unterklassige Klub hat im Endspiel Heimrecht. Nur wenn beide Bezirksligisten ins Finale einziehen, muss also die Superzahl entscheiden", verrät Hasak.





Am 14. März (Anstoß: 15 Uhr) hat der TSV Neustadt/Donau den eine Klasse höher angesiedelten Landkreiskontrahenten FC Walkertshofen zu Gast. Tags darauf erwartet die SG Dornach / Roßbach - ebenfalls um 15 Uhr - den TV Aiglsbach, der sich 2016, 2017 und 2019 bereits als Kreispokal-Sieger für die 1. Runde des Verbandspokals qualifizieren konnte. Das Finale ist für den 30. April terminiert.