Aiglsbach kann auf Platz 2 springen - Walkertshofen unter Zugzwang

Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Wir wollen unbedingt den zweiten Heimsieg in Folge holen. An Halloween wird es nicht einfach, aber für uns geht es um drei sehr wichtige Punkte."Personalien: Bei Angreifer Alexander Langwieser wird es vermutlich erneut nicht gehen. Sebastian Linseisen hat sich erneut einen Muskelfaserriss zugezogen und Jonas Krassler ist ebenfalls keine Option.Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "In Walkertshofen erwartet uns ein kampfbetontes Spiel auf schwierigem Platz. Wir wollen an die defensive Stabilität aus dem Derby anknüpfen und vorne wieder zielstrebiger werden. Wenn wir unsere Chancen konsequent nutzen, ist auf jeden Fall etwas möglich."Personalien: Nicht zur Verfügung stehen Julian Weber und Arben Ismaljaj.

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Vor der Winterpause haben wir noch drei sehr schwere Spiele vor der Brust. Den Auftakt macht der SV Neufraunhofen, der in meinen Augen eine Top-Mannschaft in dieser Liga ist. Vor allem über Konter und ihre Flügel ist unser Gegner sehr gefährlich, da hier auch ein klarer Plan verfolgt wird. Dementsprechend ist für uns wichtig sein, defensiv gut zu stehen, um bei Ballverlusten nicht überspielt zu werden. Ansonsten erwarte ich eine ausgeglichene Partie."Personalien: Neben Mittelfeld-Stratege Fabian Rasch muss auch Stefan Kraus passen. Ob es bei Tom Scheuchenpflug geht, wird sich erst kurzfristig entscheiden.Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Unser Spiel gegen Ergolding war vom Einsatz und der Intensität richtig gut. Leider konnten wir uns nicht belohnen. In Aiglsbach starten wir einen neuen Versuch. Obwohl einige Spieler krank waren, war es wieder eine gute Trainingswoche. Wir haben uns gut vorbereitet, wissen um die Stärke der Aiglsbacher. Wenn wir so auftreten wie im letzten Spiel, können wir aus der Hallertau etwas mitnehmen."Personalien: Thomas Niedermeier, Stefan Haas, Florian Schoene, Thomas Huber und Dion Rexhepi werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Zudem gibt es noch das eine oder andere krankheitsbedingte Fragezeichen.









