Aiglsbach hadert mit Schiedsrichter: »Bodenlose Leistung«

Aiglsbachs Stürmer-Legende Manfred Gröber stockte seine Konto mit einem Dreierpack auf 29 Tore auf – Foto: Charly Becherer

Jede Menge geboten war im Bezirksliga-Landkreisduell zwischen dem TV Aiglsbach und ATSV Kelheim. Die Hausherren - die im tabellarischen Niemandsland stehen- schenkten ihrem Gast nichts und am Ende stand in einer äußerst unterhaltsamen Begegnung ein 3:3-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Mann des Tages war wieder mal Hausherren-Goalgetter Manfred Gröber, der alle drei Treffer - darunter zwei Elfmeter - für seine Farben erzielte. Für die Kreisstädter ist das Remis im Aufstiegskampf zu wenig, wenngleich die Punkte in der Sommerau bekanntlich meist hoch hängen.





Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Beide Mannschaften haben sehr gute Leistungen gezeigt. Wir hatten aber die deutlich besseren Chancen und hätten als Sieger vom Feld gehen müssen. Leider wurde die Partie maßgebend vom Schiedsrichter beeinflusst, der eine bodenlose Leistung abgeliefert hat. Unter anderem ging einem Kelheimer Treffer eine glasklare Abseitsposition voraus. Schade, denn wir hätten uns den Dreier redlich verdient gehabt."





Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Es war das erwartet intensive und umkämpfte Spiel, in dem jede Mannschaft gute Phasen hatten. Am Ende geht das Ergebnis in Ordnung, wenngleich wir kurz vor Schluss durch Salah Ettalii die Riesenmöglichkeit zum 4:3 hatten. Für uns sind es zwei verlorene Punkte, weil uns das Unentschieden im Aufstiegsrennen nicht wirklich weiterhilft."







TV Aiglsbach: Lindauer, Dietenhofer, Treitinger, Rasch, Bentsch, Helten, Maier (67. Kulzer), Scheuchenpflug, Huber (79. Müller), Gröber, Reith (90. Ringeisen)

ATSV 1871 Kelheim: Reng, Slonek, Schmidt, Merkl, Prinzhorn, Rabl, Pollmann, Schandri (69. Riegelsberger), Limmer (78. König), Ettalii, Grau (78. Haas)

Schiedsrichter: Küblböck - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Grau (31.), 1:1 Gröber (55. Foulelfmeter), 1:2 Pollmann (65.), 2:2 Gröber (75.), 3:2 Gröber (76. Foulelfmeter)

Rot: Treitinger (82./TV Aiglsbach/Notbremse)