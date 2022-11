Der TV Aiglsbach hat es in der Hand, wieder für Spannung an der Tabellenspitze zu sorgen – Foto: Alfred Brumbauer

Aiglsbach fordert Leader heraus - Derby in Langquaid 19. Spieltag: Der Landesliga-Absteiger erwartet Neufraunhofen +++ Teisbach empfängt Landkreiskontrahenten Landau

In der Bezirksliga West steht der letzte (reguläre) Spieltag vor der Winterpause an. Der souveräne Spitzenreiter SV Neufraunhofen steht dabei nochmal vor einer echten Nagelprobe. Der Leader muss nämlich beim Landesliga-Absteiger TV Aiglsbach Farbe bekennen. Vor einem ungemütlichen Gang steht auch der Rangzweite FSV Landau, der beim unberechenbaren FC Teisbach zu Gast ist. Zu einem brisanten Landkreisderby kommt es zwischen dem TSV Langquaid und dem formstarken ATSV Kelheim.

Ali Attieh (Spielertrainer FC Eintracht Landshut): "Die Niederlage gegen Neufraunhofen hat uns noch einmal näher zusammenrücken lassen. Wir konnten sehr viele positive Erkenntnisse mitnehmen. Walburgskirchen hat einen Trainerwechsel vorgenommen und wird versuchen, den frischen Wind mitzunehmen. Wir wollen mit Leidenschaft und unserer momentanen Form alles geben, um die Punkte in Landshut zu behalten." Personalien: Der Kader bleibt zur Vorwoche unverändert.





Günther Baumgartner (Teammanager TuS Walburgskirchen): "Im letzten Spiel des Jahres wollen wir nicht als Verlierer vom Platz gehen und streben den obligatorischen Auswärtspunkt an." Personalien: Beim Neuling gibt es bis auf den Verlust von Spielertrainer Valdrin Blakaj keine personellen Veränderungen gegenüber der Vorwoche.







Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Wir freuen uns auf das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr zuhause gegen Abensberg. Der Sieg gegen Walburgskirchen hat uns gut getan und ich hoffe wir können dieses positive Gefühl mit ins Spiel und dann auch in die Winterpause nehmen. Abensberg ist eine richtig gute Mannschaft, die jeden schlagen kann. Sie brauchen sicher noch Punkte, um sich von unten abzusetzen. Daher wird es ein umkämpftes Spiel, in dem wir keine Geschenke verteilen wollen. Wir möchten nochmal alles raushauen, um ein positives Ergebnis zu landen und uns vor dem Winter in der Spitzengruppe festzusetzen."



Personalien: Lukas Lehner, Anis Husic, Jakob Nüßlein und Leo Kubitza fehlen verletzt. Kevin Grobauer hat sich in den Urlaub verabschiedet. Bei ein oder zwei angeschlagenen Spielern entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig.





Tobias Treitinger (Spielertrainer TSV Abensberg): "Nach der auch in der Höhe verdienten Niederlage gegen Ergolding bin ich mir nicht sicher, ob jeder von uns weiß, dass wir uns um Abstiegskampf befinden und welche Tugenden man in diesem braucht. Wie schon die ganze Saison über herrscht bei uns in den Köpfen nach einem guten Spiel scheinbar eitel Sonnenschein und wir können unsere Leistung einfach die Woche drauf nicht bestätigen. Diese Woche haben wir viel mit der Mannschaft gesprochen und körperlich gut trainiert. In Simbach hängen die Früchte natürlich hoch, aber wir fahren nicht knapp zwei Stunden dorthin, um mit leeren Händen heimzukommen. Ich glaube an die Mannschaft und wir werden mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen. Wir werden definitiv eine Mannschaft aufbieten, die für den TSV Abensberg bereit ist alles zu geben, um etwas Zählbares mitzunehmen.



Personalien: Aycan Korkmaz ist privat verhindert, Aron Aunkofer wird wohl mit einer Sprunggelenksverletzung ausfallen. Der ein oder andere Spieler war unter der Woche krank und ein Einsatz entscheidet sich kurzfristig.







Morgen, 14:00 Uhr FC Ergolding Ergolding FC Dingolfing Dingolfing 14:00 PUSH

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel 2022 gegen Dingolfing. Beide Mannschaften wollen und können kicken. Obwohl auf beiden Seiten einige namhafte Spieler fehlen, ziehen sie ihren ähnlichen Weg durch. Daher würde ich mir zum Jahresabschluss zuhause noch einmal möglichst viele Zuschauer wünschen. Das hätten sich beide Mannschaften verdient."



Personalien: Salvatore Caffariello ist angeschlagen und Leon Promeissl krank. Dafür kehren Daniel Bauer und Dennis Maier wieder in den Kader zurück. Dazu wird der ein oder andere Spieler aus der U23 als Belohnung für die starke Hinrunde nominiert werden.





Florian Baumgartl (Trainer FC Dingolfing): "Die Ziellinie ist in Sicht. Ein langes Kalenderjahr, praktisch ohne Sommerpause, geht zu Ende. Jetzt werden wir nochmals alle zur Verfügung stehenden Kräfte mobilisieren und dem FC Ergolding hoffentlich einen heißen Tanz liefern. Unter den hinlänglich bekannten Umständen können wir mit der aktuellen Ausbeute von 30 Punkten sehr zufrieden sein. Sollten es 31 oder gar 33 werden, umso besser. Im Anschluss werden wir die Fußballschuhe und Bälle für einige Wochen mal wegsperren."



Personalien: U19-Akteur Yannik Bauer sitzt seine Rotsperre ab. Ansonsten bleibt der Kader gegenüber der Vorwoche voraussichtlich unverändert. Unterstützung gibt es diesmal von der zweiten Mannschaft, die bereits ihr letztes Spiel bestritten hat. Sechs der acht Langzeitausfälle aus dem Kader der Ersten Mannschaft werden voraussichtlich nach der Winterpause wieder in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen können.







Der TSV Ergoldsbach ist gegen die DJK Altdorf zum Siegen verdammt – Foto: Charly Becherer









Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter TSV Ergoldsbach): "Gegen Landau haben wir über weite Strecken ein richtig gutes Spiel abgeliefert, jedoch die entscheidenden Situationen nicht auf unsere Seite lenken können. Jetzt geht es im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Altdorf, das alles versuchen wird, um seine Chance auf den Klassenerhalt wahren zu können. Wir haben diese Woche gut trainiert, wissen aber ganz klar was auf uns zukommt und dass es eine richtig schwierige Aufgabe für uns wird. Wir wollen und müssen drei Punkte holen, um den Anschluss nicht zu verlieren und mit einem positiven Gefühl ins neue Jahr gehen zu können."



Personalien: Fabian Stoller, Philipp Grundl, Michael Kuttenlochner, Sebastian Mittermeier und Stefan Hanglberger stehen nicht zur Verfügung. Valentin Veitl könnte es möglicherweise noch in den Kader schaffen.





Von der DJK Altdorf wurde keine Informationen für den Vorbericht übermittelt.













Werner Grill (Trainer FC Teisbach): "Auch gegen Pfarrkirchen war es möglich zu punkten. Allerdings hätten wir - bevor der Gegner mit seiner ersten Chance trifft - zumindest eine der vorausgehenden drei glasklaren Möglichkeiten zu einem Tor machen müssen. Mit Landau treffen wir auf eine Toptruppe, die auf allen Positionen sehr stark besetzt ist, sehr konzentriert und kompromisslos verteidigt und sollte es mal wirklich eng werden, können sie sich auf Tormaschine Metzner verlassen. Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass wir auch diesem Gegner an einem guten Tag Paroli bieten können."



Personalien: Die Dingolfinger Vorstädter beklagen nach wie vor einige angeschlagene Spieler, die nicht trainieren können. Ob sie am Sonntag einsatzfähig sind, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.





Christoph Schambeck (Co-Spielertrainer FSV Landau): "Nach unserem geglückten Rückrundenauftakt mit sieben Punkten aus drei Spielen wollen wir auch in Teisbach bestehen. Wir sind uns jedoch alle um die Schwere der Aufgabe in diesem Derby bewusst, gerade auch wenn wir an das Spiel letztes Jahr in Teisbach denken, in dem wir mit 0:3 als Verlierer vom Platz gegangen sind. Speziell mit Harlander, Schreiner und Gruber haben sie außerordentliche Qualität in ihren Reihen. Nichtsdestotrotz kennen wir unsere eigenen Stärken, haben aktuell eine super Stimmung im Team und wollen uns mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause verabschieden." Personalien: Eric Ruder stößt wieder zum Kader hinzu, ansonsten fehlen weiterhin die Langzeitverletzten.









So., 13.11.2022, 14:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 14:00 PUSH

Thomas Rappl (Co-Spielertrainer TSV Langquaid): "Letzten Spieltag konnten wir uns endlich für unseren Aufwand belohnen und drei Punkte mit nach Langquaid nehmen. Dieses Wochenende empfangen wir das formstarke Team aus Kelheim, das nun bereits seit fast zwei Monaten kein Spiel mehr verloren hat. Wir freuen uns auf das Derby und werden alles daran setzen, nicht leer auszugehen." Personalien: Definitiv nicht mitwirken können Thomas Blabl, Martin Kokrda, Chris Gräßlin, Mergim Seferi und Thomas Rappl. Fraglich ist noch der Einsatz von Patrick Slodarz.





Thomas Sommer (2. Abteilungsleiter ATSV Kelheim): "Nach dem verdienten Derbysieg gegen Aiglsbach geht's zum nächsten Derby nach Langquaid. Der TSV tut sich diese Saison zuhause überraschend schwer und musste schon vier Heimniederlagen hinnehmen. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr gute und vor allem sehr erfahrene Truppe. Wir wollen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und werden versuchen, unseren erfrischenden Fußball der letzten Wochen auch in Langquaid auf den Rasen zu bringen. Mit der richtigen Einstellung aber auch der nötigen Portion Demut wollen wir die 30-Punkte-Marke knacken."



Personalien: Der Kader bleibt im Vergleich zur Vorwoche unverändert.







Kevin Löffler (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Wir werden weiterhin alles dafür geben, die Bezirksliga halten zu können. Mehr gibt es aus meiner Sicht nicht zu sagen. Wir wissen, dass wir Pfarrkirchen schlagen können und haben außerdem aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen."



Personalien: Beim Neuling wird sich im Kader gegenüber der Vorwoche nichts ändern.





Alexander Ronczka (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Beim letzten Heimspiel vor der Winterpause konnten wir gegen Teisbach an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und einen völlig verdienten Sieg einfahren. Bei besserer Chancenverwertung hätte der Heimsieg sogar noch höher ausfallen müssen. Insgesamt waren wir mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden. Am Sonntag geht es jetzt für das letzte Spiel in diesem Kalenderjahr nach Simbach. Wir müssen uns auf einen sehr intensiven Kampf beim Aufsteiger einstellen und von Anfang an voll dagegenhalten. Natürlich fahren wir nach Simbach, um zu gewinnen."



Personalien: Nach aktuellem Stand gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderungen.