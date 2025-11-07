Aiglsbach erwartet Ergolding - Kellerkracher an der Rennbahn

Sehr unangenehme Auswärtsaufgaben warten am 18. Spieltag auf die Topteams der Bezirksliga West. Primus FC Ergolding muss beim TV Aiglsbach Farbe bekennen, der Rangzweite ATSV Kelheim reist zum TV Geisenhausen und Türk Gücü Straubing gastiert beim SV Neufraunhofen. Einzig der Tabellendritte TV Schierling (gegen den FC-DJK Simbach) darf zuhause ran. Im Tabellenkeller kommt es zum ultimativen Knaller zwischen Schlusslicht TuS Pfarrkirchen und dem Vorletzten FC Walkertshofen. Eröffnet wird das Wochenende bereits heute Abend mit dem Duell FSV VfB Straubing gegen SV Sallach.

Heute, 19:00 Uhr FSV VfB Straubing Straubing SV Sallach Sallach 19:00 live PUSH

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Im Heimspiel gegen Sallach erwartet uns ein Gegner, der vor allem über den Kampf kommt. Da müssen wir sowohl spielerisch als auch kämpferisch voll dagegenhalten. Wenn uns das gelingt und wir unsere Chancen konsequent nutzen, bin ich überzeugt, dass wir die drei Punkte bei uns behalten werden." Personal: Julian Weber, Simon Hack und Bleron Dobruna können nicht mitwirken.

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Gegen Langquaid mussten wir verdientermaßen den Kürzeren ziehen, was gegen so eine Topmannschaft für uns als Aufsteiger aber kein Beinbruch ist. Jetzt kommt auf uns ein ganz wichtiges Duell gegen Straubing zu. Hier wollen wir an die gute Leistung aus dem Hinspiel wieder anknüpfen und wenn möglich etwas Zählbares mitnehmen." Personal: Axel Frank kehrt in den Kader zurück, ansonsten gibt es keine Veränderungen.





Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag zählt es. Die nächsten beiden Spiele entscheiden über den weiteren Verlauf der Saison. Wollen wir noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt erhalten, müssen wir mindestens vier Punkte aus den beiden Partien einfahren. Ansonsten wird nach dem Winter nur noch der Kampf um die Abstiegsrelegation verbleiben. Deswegen gilt es am Samstag alles abzurufen und jeder muss 100 Prozent Einsatzwille und Kampfgeist auf den Platz bringen. Gelingt uns das, können wir jeden schlagen." Personal: Gegenüber der Vorwoche bleibt alles beim Alten.

Christopher Heider (Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Alle Spiele gegen Pfarrkirchen waren bisher sehr eng. Es ist klar, dass wir eine konzentrierte und engagierte Leistung gegen den direkten Konkurrenten abliefern müssen. Es darf kein Prozent weniger sein als in den letzten vier Wochen, in denen wir mit zwei verdienten Heimsiegen gegen Geisenhausen und Straubing belohnt wurden und sowohl in Schierling als auch in Langquaid gute Leistungen gezeigt haben." Personal: Außer dem verletzten Sebastian Linseisen sind alle Mann an Bord.





Morgen, 14:00 Uhr TV Geisenhausen Geisenhausen ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 14:00 PUSH

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Bei uns allen herrschte nach dem Auswärtssieg in Simbach große Erleichterung. Einsatz, Kampfbereitschaft, Siegeswille und endlich eine gewisse Effizienz vor dem gegnerischen Tor waren die Basis für den dritten Auswärtssieg. Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr empfangen wir nun den Tabellenzweiten Kelheim. Im Hinspiel mussten wir uns nach einer guten Leistung nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Wenn wir diese Leistung wiederholen können, ist für uns sicherlich was Zählbares möglich. Die Mannschaft wird versuchen, den vielen treuen Fans den lang ersehnten ersten Heimdreier zu schenken." Personal: Neben den vier Dauerverletzten lichtet sich das Verletztenlazarett von Woche zu Woche. So stehen Daniel Stich und Martin Lehrhuber wieder zur Verfügung.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Nach dem verdienten Last-Minute-Sieg gegen Plattling steht uns nun das wichtige Auswärtsspiel in Geisenhausen bevor. Wir wollen den Schwung und die Energie aus dem vergangenen Spiel mitnehmen und in Geisenhausen nachlegen. Es ist entscheidend, dass wir die gleiche Intensität und Konzentration über die gesamte Spielzeit auf das Feld bringen wie vergangenen Sonntag. Wenn uns das gelingt, werden wir weiterhin in der Spitzengruppe der Bezirksliga zu finden sein. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass es in der Bezirksliga sehr schwierig ist zu punkten, wenn wir nicht alles ins Spiel investieren. Deshalb müssen wir auch dieses Mal wieder vollen Einsatz zeigen und jeden Zweikampf annehmen." Personal: Bis auf Dominik Schandri und Markus Slonek kann Coach Jürgen Schmid wohl seine Wunschformation aufs Feld schicken.



Seit mittlerweile sieben Partien ist der TSV Langquaid nun schon ungeschlagen. – Foto: Alfred Brumbauer







Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Mit dem ASCK Simbach erwarten wir zum letzten Heimspiel im Jahr 2025 einen Gegner, der die letzten drei Auswärtspartien nicht verloren hat, darunter waren unter anderem ein Unentschieden bei der Spitzenmannschaft in Kelheim und vorletzte Woche ein Zu-Null-Auswärtssieg in Geisenhausen. Simbach hat sich aus meiner Sicht gegenüber dem Saisonstart in den letzten Wochen deutlich stabilisiert und wir wissen, dass sie die lange Auswärtsfahrt nicht antreten werden, um uns die Punkte ohne Gegenwehr zu überlassen. Wir selbst können ohne Druck befreit aufspielen und haben aktuell eine gute Form. Natürlich wollen wir deshalb zuhause gewinnen, was uns aber nur gelingen wird, wenn wir wie zuletzt in Sallach die Zweikämpfe und die herbstlichen Rahmenbedingungen von der ersten bis zur 90. Minute annehmen." Personal: Christian Ludwig und Luka Vukovic kehren in den Kader zurück, Dominik Eder aus der A-Jugend fungiert als Ersatzkeeper. Markus Weiherer fehlt aus privaten Gründen. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Gegen Schierling war nicht mehr drin. In den letzten zwei Spielen wollen wir jetzt nochmal alles rausholen und da tut uns natürlich jeder Punkt gut." Personal: Felix Zeiler, Christoph Damböck, Andreas Auer und Jubril Oseni stehen auf der Ausfallliste.







Morgen, 14:00 Uhr SpVgg Plattling Plattling SC Falkenberg Falkenberg 14:00 PUSH