Aiglsbach bestraft Langquaider Abschlussschwäche

– Foto: Martin Zeilhofer

Unter der Leitung von Schiedsrichter Tobias Fischer (SV Perlesreut) misslang der Start in das Nachbarderby aus heimischer Sicht völlig, denn ein Ausrutscher von Timo Sterl in der 2. Minute bedeutete für Mario Ulmer freie Bahn, die er gegen den machtlosen David Meißner im TSV-Gehäuse zur 0:1-Führung zu nutzen wusste. Die nach wie vor ersatzgeschwächten Hausherren ließen sich jedoch davon nicht beeindrucken und erspielten sich bis zur Halbzeitpause ein halbes Dutzend bester Torchancen, denen sich der gute TVA-Schlussmann Markus Lindauer entgegenstellte oder die leichtfertig und unglücklich vergeben wurden. So prüfte Thomas Blabl in der 12. Minute den Gäste-Goalie, Dennis Kandspergers 20m-Schuss verfehlte nach 16 Minuten nur knapp die Kiste und auch Jonas Brunners Doppel-Hochkaräter aus der 19./20. Minute war kein Jubelschrei vergönnt. In der 23. Minute schien der Ausgleich unvermeidlich, doch Aaron Bices feiner Heber über den Aiglsbacher Keeper landete um Zentimeter neben dem Gehäuse und ein ähnlicher Versuch in der 36. Minute missglückte. Bei einem Bice-Flachschuss in der 39. Minute tauchte Lindauer in die bedrohte Ecke und zum Abschluss des ersten Durchgangs rauschte ein 17m-Schuss von Dennis Kndsperger am rechten Pfosten vorbei.

Auch nach dem Wechsel sahen die 200 Zuschauer überlegene Gastgeber, auch wenn sie diese Vielzahl von Torraumsituationen nicht mehr kreieren konnten. Liridon Haljimis 18m-Schuss landete nach 53 Minuten im Außennetz, Jonas Brunners flacher Abschluss zwei Minuten später -nach gewonnenem Zweikampf an der Strafraumkante - fand im TVA-Keeper seinen Meister. Ein unnötiges Foul an der Torauslinie bescherte den Holm-Schützlingen in der 61. Minute einen Strafstoß, den der danach 37-fache Top-Torschütze Manfred Gröber sicher zum 0:2 verwertete. In der 65. Minute setzte sich auf der Gegenseite Luka Vukovic auch an der Torauslinie durch, doch aus spitzem Winkel traf er den angepeilten Kasten nicht. Lukas Reith machte in der 75. Minute mit einem Außennetz-Abschluss auf die TVA-Offensive aufmerksam, die über 90 Minuten betrachtet von der Langquaider Abwehr um Kapitän Christoph Blabl gut kontrolliert wurde. Als dann in der 82. Minute Liridon Haljimi mit einem Foulelfmeter - Jonas Brunner war an der Strafraumgrenze regelwidrig zu Fall gebracht worden - am Gäste-Schlussmann gescheitert war, fanden sich die Langquaider mit der vermeidbaren Niederlage ab und haben nun die Möglichkeit, am nächsten Samstag beim bereits feststehenden Meister SV Türk Gücü Straubing für einen versöhnlichen Ausklang zu sorgen.