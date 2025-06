Aiglsbach angelt sich Kulzer und hat ehrgeizige Ziele

Der TV Aiglsbach hat keine einfache Saison hinter sich. Nach einem grandiosen Start schlitterten Treitinger, Schmidt & Co. in eine Ergebniskrise, die im Herbst 2024 mit der Entlassung des erst ein paar Monate zuvor verpflichteten Coaches Christian Stadler ihren negativen Höhepunkt fand. Der frühere Landesligist steckte urplötzlich im Abstiegskampf und erst nach der Amtsübernahme von Ex-Profi Torsten Holm stabilisierte sich das Team um Torjäger Manfred Gröber und verbuchte in der Endabrechnung sogar noch den achten Rang. Um eine ähnliche Zitterspielzeit vermeiden zu können, haben sich die Grün-Weißen neben Mario Ulmer mit Kevin Kulzer verstärkt. Der Mittelfeldmann kickte bis zur Winterpause beim TV Schierling und stand zuvor jahrelang in Diensten des FC Ergolding. In der Vita des 27-Jährigen stehen 143 Bezirksliga-Partien, bei denen er sich 35-mal als Torschütze feiern lassen konnte.

"Mit Kevin bekommen wir einen erfahrenen und qualitativ starken Fußballer, der uns weiterhelfen wird. Mit Mario Ulmer und ihm haben wir uns sehr gut verstärkt", ist Aiglsbachs sportlicher Leiter Josef Bergermeier überzeugt. In den Kader der Bezirksliga-Truppe sollen auch Jonas Grünberger und Jonas Zimmer vom neuen SG-Partner TV Meilenhofen, mit dem der TVA in der Kreisklasse eine Spielgemeinschaft bilden wird, eingebaut werden. Verlassen haben den Verein Stefan Zaha (SG WiBiKi), Mike Schmal (FC Hitzhofen-Oberzell) und Alexander Dietrich (Ziel noch offen). Niklas Schmidbauer legt berufsbedingt eine Pause ein.







"Numerisch haben wir mehr Ab- als Zugänge. Das ist aber durchaus so gewollt, denn wir wollen unsere Nachwuchsspieler noch besser in den Kader integrieren und diese sukzessive in der Bezirksliga einbauen. Ein paar unserer Youngster haben in der jüngeren Vergangenheit schon erste Erfahrungen sammeln dürfen. Das soll künftig noch intensiver werden und wir hoffen, dass sich der eine oder andere zu einem Stammspieler entwickeln kann. Einiges trauen wir auch den beiden Meilenhofer Jungs Jonas Grünberger und Jonas Zimmer zu. Auch aus den Reihen der zweiten Mannschaft gibt es ebenfalls noch Spieler, die Entwicklungspotenzial haben und die den Sprung ins Bezirksligateam schaffen können. Dadurch, dass wir wegen des Zusammenschluss mit dem TV Meilenhofen einen sehr breiten Kreisklassen-Kader haben, wird sich das auf alle Bereich positiv bemerkbar machen"; meint Bergermeier, der auch eine tabellarische Wunschvorstellung für das A-Team hat: "Ich erhoffe mir ein deutlich besseres Abschneiden als in der vergangenen Saison. Mit der hinteren Tabellenregion wollen wir nichts zu tun haben. Wir haben in allen Mannschaftsteilen genügend individuelle Klasse in der Mannschaft, mit Torsten Holm und Andy Schreiner für unsere beiden Teams zudem sehr gute Trainer. Daher soll das Ziel für unsere Truppe um den seit Jahren überragenden Kapitän Fabian Rasch schon eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel sein."