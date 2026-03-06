Aiden Messinger wechselt zu Eintracht Nordhorn!

Der SV Eintracht Nordhorn hat für die Rückrunde einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 23-jährige Aiden Messinger ist bereits am Mittwoch zum Mannschaftstraining gestoßen und wird das Team künftig in der Defensive unterstützen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..
Der gebürtige Kanadier aus Ottawa kommt direkt von der Bowling Green State University nach Nordhorn und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität in der Abwehr geben.
Beim Verein zeigt man sich zufrieden über den Neuzugang. „Mit seiner Körperlichkeit wird er dem Team weiterhelfen und uns zusätzliche Alternativen in der Defensive geben. Wir sind froh, dass Aiden noch zu uns gestoßen ist!“
Bereits am kommenden Sonntag könnte der Neuzugang dann schon auf dem Platz stehen. Dann reist die Eintracht zum Tabellenneunten, FC Schüttorf. Das erste Spiel für den Neuzugang ist also direkt mal ein Derby. Mit einem Sieg würde man einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Spitzentruppe gehen und mit ins Titelrennen eingreifen. Schüttorf hingegen würde mit einem Sieg zumindest vorübergehend an der Eintracht vorbeiziehen, hätte dann allerdings auch zwei Partien mehr absolviert.
Anpfiff ist am Sonntag um 15.00 Uhr.
Tabelle
1. SV Grün-Weiß Mühlen 16 10-4-2 52:20 34
2. SV Bevern 16 11-1-4 47:26 34
3. SC Blau-Weiß 94 Papenburg 16 10-4-2 40:22 34
4. SV Vorwärts Nordhorn 17 11-1-5 49:33 34
5. BV Garrel 16 10-1-5 40:30 31
6. SV Eintracht Nordhorn (Auf) 15 8-3-4 38:32 27
7. SC Melle 03 17 7-6-4 36:30 27
8. VfL Oldenburg (Ab) 18 7-6-5 31:31 27
9. FC Schüttorf 09 17 8-2-7 38:32 26
10. TV Dinklage 16 6-2-8 24:26 20
11. BW Lohne II (Auf) 17 6-2-9 28:33 20
12. SV Grün-Weiß Firrel 14 5-1-8 28:45 16
13. SV Brake (Auf) 18 4-3-11 28:49 15
14. TuS Esens (Auf) 18 3-2-13 23:44 11
15. SC SF Niedersachsen Vechta 15 2-3-10 18:37 9
16. VfR Voxtrup (Auf) 14 1-1-12 14:44 4