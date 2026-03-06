Aiden Messinger wechselt zu Eintracht Nordhorn! 23-Jähriger verstärkt die Defensive von NK · Heute, 19:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Der SV Eintracht Nordhorn hat für die Rückrunde einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 23-jährige Aiden Messinger ist bereits am Mittwoch zum Mannschaftstraining gestoßen und wird das Team künftig in der Defensive unterstützen. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Der gebürtige Kanadier aus Ottawa kommt direkt von der Bowling Green State University nach Nordhorn und soll der Mannschaft zusätzliche Stabilität in der Abwehr geben. Beim Verein zeigt man sich zufrieden über den Neuzugang. „Mit seiner Körperlichkeit wird er dem Team weiterhelfen und uns zusätzliche Alternativen in der Defensive geben. Wir sind froh, dass Aiden noch zu uns gestoßen ist!“