Aichstetten siegt deutlich in der Hutstadt

Mit einem furiosen und hochverdienten 0:6 (0:2) beim FC Lindenberg holen die Aichstettner Jungs den nächsten Dreier in der Kreisliga A3 und klettern sogar auf Rang Drei. Entscheidend waren zwei Blitzstarts zu Spielbeginn und nach der Halbzeit. Ein kleiner Fakt am Rande des Spiels: Beim letzten Aufeinandertreffen am 11.05.2014 gewann der FC Lindenberg 9:2. Doppeltorschütze damals für den SVA: Jo Willburger.

SVA-Coach Jule Schmid wechselte im Vergleich zur letzten Woche auf zwei Positionen: S. Schäffeler und M. Gehring starteten für die beiden Verletzten P. Oelhaf (muskuläre Probleme) und D. Ademi (Verletzung im Handgelenk). Die Sichtverhältnisse während des gesamten Spiels auf dem Lindenberger Kunstrasen waren keine einfachen. Der Nebel verdichtete sich immer mehr im Laufe des Spiels, es musste aber zum Glück nicht ab- oder unterbrochen werden.