Aichstetten mit verdientem Sieg im Verfolgerduell

Über zehn Jahre ist es her, am 6. Mai 2012 in der Kreisliga B6 um ganz genau zu sein (damals noch unter Ex-SVA-Coach Uli Oswald trainiert), dass der SV Aichstetten nicht mehr gegen den SV Gebrazhofen in einem Ligaspiel gewinnen konnte. Knapp 10 ½ Jahre später reißt die Serie nun am Bahndamm gegen diesen langjährigen Angstgegner. An diesem warmen Herbst-Sonntag sahen die zahlreichen Zuschauer nun, warum beide Mannschaften sich mittlerweile in der oberen Tabellenhälfte der Kreisliga A befinden.

Die Partie fing recht behutsam an, beide Mannschaften tasteten sich einander ab. Der SVA hatte hierbei ein spielerisches Übergewicht und mehr Ballbesitz, wobei man die Gebrazhofener Taktik, tief zu stehen und auf Konter zu lauern, klar erkennen konnte und sich darauf im Vornhinein einstellte. Die dicksten Chancen für den SVA hatten M. Herrmann und S. Zeh, die beide aber am Gäste-Keeper D. Reimer scheiterten. Zwischen Minute 25 und 40 hatten die Gäste dann die Überhand, konnten sich aber keine klaren Torchancen erspielen. Kurz vor der Pause schalteten die Aichstettner Jungs dann nochmal einen Gang hoch, verpassten es aber, sich für die guten Spielzüge zu belohnen. So ging es letztlich leistungsgerecht mit 0:0 in die Pause.