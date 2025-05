Aichstetten gewinnt und bleibt Isny im Nacken

Nach der Pause bestimmte der SVA das Spielgeschehen und drückte auf das dritte Tor. Mit dem schönsten Spielzug des Tages über sieben, acht Stationen von hinten raus musste erneut T. Stölzle den Ball nur noch ins leere Tor einschieben und brachte das 3:0 und damit die Entscheidung für die Gastgeber (57.). Als das Spiel langsam dem Ende neigte, drückte der SVA nochmal etwas aufs Gas und machte das Ergebnis deutlich. T. Stölzle erzielte das 4:0 und 5:0 (74. und 79.) und schnürte erneut einen Viererpack, wodurch er nun bei fulminanten 31 Saisontoren steht. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte M. Kulovitsch zum 6:0, nachdem er von Gabriel Zeh technisch sehenswert bedient wurde (89.). Der Schiedsrichter pfiff die Partie danach ab und somit wandern drei weitere Punkte auf das Aichstettner Konto.

Schwer wiegt natürlich die Verletzung von unserem Kapitän Lukas Kling, jedoch hatte die Mannschaft von Fabian Durach in dieser Saison bereits mit einer Flut an schwerwiegenden Verletzungen zu kämpfen, die seinesgleichen sucht. Unsere Jungs fanden nach jedem Rückschlag immer wieder einen neuen Weg, wie sie als Team die Verletzungen von Leistungsträgern kompensieren konnten. Mit diesem Sieg ist man weiterhin nur einen Punkt hinter dem FC Isny und will den Druck aufrechterhalten, weil das Team noch eine Chance wittert, um vorbeizuziehen. Sobald Isny wie in den letzten Wochen ein weiteres Mal patzt, will der SVA diese eine Gelegenheit nutzen. Beide Vereine stehen am vorletzten Spieltag nun vor schweren Auswärtsspielen – Isny spielt in Amtzell und Aichstetten gastiert in Beuren. Die letzten Wochen zeigen, dass der Kampf um die Meisterschaft noch komplett offen ist und von nun an jedes Tor den Aufstieg entscheiden kann. Der SVA hofft auf die volle Unterstützung seiner Anhänger in diesem vielleicht packendsten Saisonfinale der 75-jährigen Vereinsgeschichte.