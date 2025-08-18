 2025-08-14T11:39:53.462Z

Spielbericht
Luftkampf mit Alex Briechle
Luftkampf mit Alex Briechle – Foto: Mark Zengerle

Aichstetten gewinnt gegen SGM 2

SGM Beuren/Rohrdorf II – SV Aichstetten 0:2

Unsere Kreisliga-B-Mannschaft bot bei gefühlten 38 Grad einen leidenschaftlichen Kampf gegen den zwei Ligen höher spielenden Bezirksligisten SV Aichstetten. Trotz unglücklichem Eigentor in der 33. Minute und dem 0:2 durch Torgarant Stölzle in der 54. Minute ließ sich das Team nicht hängen und kämpfte bis zum Schluss aufopferungsvoll, sodass unsere 2. Mannschaft selbst noch die ein oder andere Torchance erzwingen konnte.

Bericht von Luki Schmid, SGM Beuren/Rohrdorf

