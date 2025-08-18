Aichstetten gewinnt gegen SGM 2

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Unsere Kreisliga-B-Mannschaft bot bei gefühlten 38 Grad einen leidenschaftlichen Kampf gegen den zwei Ligen höher spielenden Bezirksligisten SV Aichstetten. Trotz unglücklichem Eigentor in der 33. Minute und dem 0:2 durch Torgarant Stölzle in der 54. Minute ließ sich das Team nicht hängen und kämpfte bis zum Schluss aufopferungsvoll, sodass unsere 2. Mannschaft selbst noch die ein oder andere Torchance erzwingen konnte.