Aichstetten gewinnt 1:0 gegen Brochenzell, Oberzell mit 3:0-Sieg

---







Der SV Oberzell zeigte sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder in bestechender Form. Jonas Weishaupt lenkte den Ball in der 32. Minute unglücklich ins eigene Tor, ehe Pascal Bloching (45.+1) und Steffen Friedrich (56.) den verdienten Heimsieg sicherten. Mit nun 25 Punkten führt Oberzell das Feld weiterhin an. Der TSV Meckenbeuren bleibt nach dieser klaren Niederlage mit zwölf Punkten auf dem 13. Platz hängen.

---



Die SGM Unterzeil/Seibranz ließ beim FC Leutkirch nichts anbrennen und fuhr einen souveränen Auswärtssieg ein. Noah Roggors (28.), Chris Widler (31.) und Florian Buffler (80.) sorgten für klare Verhältnisse. Während Unterzeil mit 17 Punkten Anschluss an die obere Tabellenhälfte hält, steckt Leutkirch mit nur acht Zählern weiterhin tief im Tabellenkeller. Der neue Trainer Daniel Schmid konnte in seinem ersten Spiel noch nicht für die erhoffte Trendwende sorgen.

---



In einer umkämpften Partie sicherte Daniel Di Leo der TSG Ailingen in der 85. Minute den entscheidenden Treffer. Ailingen bewies große Moral und holte sich nach zuvor drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis. Für den FV Ravensburg II war die Niederlage ein Rückschritt im Kampf um Stabilität, das Team steht mit 14 Punkten auf Platz 12. Ailingen klettert mit diesem Sieg auf Rang elf und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

---



Im Topspiel zwischen Maierhöfen und Weingarten blieb es beim 0:0. Beiden Teams gelang kein Treffer in der gesamten Partie. Maierhöfen ist nach dem Unentschieden mit 21 Punkten weiterhin Dritter, während Weingarten mit 18 Zählern nun Platz sieben belegt. Der SV Weingarten holte damit aus den letzten beiden Spielen vier Punkte.

---



Der TSV Eschach unterstrich seine starke Form und gewann auswärts. David Sprenger (37.) und Pascal Ungemach (71.) trafen für die Gäste, die damit auf Platz zwei vorrücken. Tettnang blieb über weite Strecken zu harmlos und konnte sich offensiv kaum durchsetzen. Mit elf Punkten verharrt der TSV im unteren Tabellenbereich, während Eschach weiter vom Aufstieg träumen darf.

---



In einem unterhaltsamen Duell teilten sich Bergatreute und Dostluk die Punkte. Assami Adam (23.) brachte die Gäste in Führung, ehe Nico Kölbel per Handelfmeter ausglich (56.). Alessio Genua (70.) traf zum 1:2, doch erneut Kölbel (90.+1) rettete Bergatreute spät den Zähler. Bergatreute belegt mit 17 Punkten nun den achten Platz, Dostluk mit zehn Zählern den 15. Platz..

---



Vor 280 Zuschauern boten beide Teams ein temporeiches Spiel mit offenem Schlagabtausch. Leon Geng (6.) brachte Baindt früh in Führung, ehe Johannes Rehm (33.) und Pascal Stokic (39.) das Spiel zugunsten von Bad Waldsee drehten. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Geng (61.) und Mika Dantona (55.) für Baindt, das die Partie drehte und mit 27 Toren nun eine der besten Offensiven der Liga stellt. Für Bad Waldsee bleibt die Lage mit nur fünf Punkten weiterhin prekär, Baindt rückt dagegen auf Platz vier vor.

---