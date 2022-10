Aichstetten feiert nächstes Torfestival am Bahndamm

Nachdem der SVA eine Woche zuvor im Spitzenspiel bei der SG Kisslegg enttäuscht als Verlierer vom Platz ging, war mit dem SV Deuchelried der nächste Bezirksliga-Absteiger zu Gast am Bahndamm. Der SV Deuchelried befindet sich momentan in einem größeren Umbruch, weswegen der SVA hier den Tabellenletzten empfing und in einem torreichen Spiel deutlich mit 7:3 (5:2) gewinnen konnte.Nach dem Kreuzbandriss von SVA-Stürmer L. Kling im vorigen Spiel in Kisslegg war man gespannt, wie die Mannschaft diesen Ausfall in der Sturmspitze kompensieren kann. Die Antwort lieferten die Aichstettner Jungs ziemlich beeindruckend, indem sie von Beginn an dominant auftraten und sich etliche Chancen herausspielten. Dennoch dauerte es bis zur 11. Minute, ehe S. Zeh nach toller Vorarbeit von unseren 2001ern T. Huber und P. Oelhaf den Ball zum 1:0 über die Linie drückte. S. Zeh legte nur 3 Minuten danach mustergültig auf für D. Ademi, der den Ball zum 2:0 unter die Latte setzte (14.). Der SVA verpasste es, das 3:0 nachzulegen und so geschah etwas, was keiner auf dem Sportplatz erwartete – Deuchelried glich innerhalb zwei Minuten aus zum 2:2. Zunächst verwandelte M. Fleschhut einen durch A. Rock verursachten Elfmeter sicher zum 2:1 (23.). Kurz danach legte T. Vogel mit einer starken Einzelleistung nach zum 2:2 (24.) und auf einmal war es wieder ein völlig offenes Spiel. Aichstetten schüttelte sich kurz und drückte wieder sein Spiel auf. S. Zeh legte mit seiner dritten Torbeteiligung auf M. Herrmann vor, welcher vor dem Torwart cool blieb und den SVA wieder in Führung brachte (34.). Als D. Ademi mit Oberschenkelproblemen nach 36 Minuten den Platz verlassen musste, kam J. Willburger früh ins Spiel. Nur 3 Minuten nach seiner Einwechslung fing er einen fatalen Fehlpass der Deuchelrieder Abwehr ab und legte den Ball ins Tor (39.). In der 43. Minute fiel dann die Vorentscheidung zum 5:2, wieder durch J. Willburger, der eine Flanke sehenswert ins lange Eck verlängerte.