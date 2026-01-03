Aicher-Cup: Alle jagen Fortuna – Das sind die Ziele der 8 Teams

Gruppe A



TSV Bad Abbach (Landesliga)

Sepp Schuderer, Sportlicher Leiter: „Wir werden ausschließlich mit Spielern aus der ersten Mannschaft antreten. Die Teilnahme war freiwillig, die Rückmeldungen waren jedoch sehr positiv, sodass wir von einer hohen Motivation innerhalb der Mannschaft ausgehen. Der TSV Kareth-Lappersdorf hat sich in den vergangenen Jahren als hervorragender Ausrichter bewiesen und das Turnier ist rund um den Jahreswechsel ein echtes sportliches Highlight. Unser Ziel ist es, mindestens das Halbfinale zu erreichen – das wäre bereits ein großer Erfolg.“



TSV Kareth-Lappersdorf (Bezirksliga)

Bastian Lerch, Trainer: „Grundsätzlich freuen uns darauf, uns vor unseren eigenen Zuschauern präsentieren zu dürfen und ein geiles Turnier zu bieten. Über das Teilnehmerfeld sind wir sehr dankbar. Dementsprechend schätzen wir auch unsere Gruppe sehr stark ein. Trotzdem wollen wir uns bei unserem eigenen Turnier mindestens für Halbfinale qualifizieren, das ist das Ziel.“



FSV Prüfening (Bezirksliga)

Christoph Bächer, Trainer: „In diesem wie immer sehr gut besetzten Turnier geht es für uns darum, uns vor allem gegen die höherklassigen Gegner teuer zu verkaufen. Wir wollen aktiven Fußball spielen und so weit wie möglich kommen. Für uns ist das schon ein kleiner Schritt in Richtung Rückrunde. Um zunächst in unserer Gruppe zu bestehen, müssen wir alle Spiele konzentriert angehen. Bekanntlich egalisieren in der Halle Nuancen den Klassenunterschied.“



SV Burgweinting (Kreisliga)

Markus Kandsperger, Trainer: „Für den Aicher-Cup haben wir uns schon vorgenommen, bestmöglich abzuschneiden. Wir würden gerne das Halbfinale erreichen. Allerdings fahren wir durch unseren Sieg im Quali-Turnier am 6. Januar wieder nach Dingolfing, werden also nicht vollzählig beim Aicher-Cup erscheinen. Dennoch werden wir mit Sicherheit eine gute Truppe stellen. In unserer Gruppe ist Bad Abbach klarer Favorit, aber in der Halle ist ja bekanntlich alles möglich.“





Gruppe B



SV Fortuna Regensburg (Bayernliga)

Arber Morina, Trainer: „In Kareth sind wir absoluter Favorit, da brauchen wir nicht drumherum reden. Wir wollen mit gutem Hallenfußball mindestens ins Finale kommen. Aber klar, das ganz große Ziel ist die Titelverteidigung. Ansonsten wollen wir wieder Spaß in der Halle verbreiten und den Zuschauern was bieten.“



SV Schwarzhofen (Bezirksliga)

Adi Götz, Trainer: „Ich denke, dass wir mit der Gruppe B schon die stärkere erwischt haben. Besonders mit Bayernligist und Hallenspezialist Fortuna ist der Top-Favorit genannt. Wir freuen uns über die Teilnahme und würden schon gerne bei diesem sehr gut besetzten Turnier um den Halbfinaleinzug mitspielen wollen.“



TB/ASV Regenstauf (Bezirksliga)

Thorsten Seufert, Trainer: „Wir lassen es den Spielern frei mitzuspielen und wollen verletzungsfrei aus dem Turnier rausgehen. Mit Titelverteidiger Fortuna als Auftaktgegner ist das natürlich ein Brett. Allgemein ist das Turnier sehr gut besetzt. Deshalb wollen wir uns bestmöglich verkaufen.“



Freier TuS Regensburg (Kreisliga)

Thomas Maier, Abteilungsleiter: „In einer anspruchsvollen Gruppe sind wir auf dem Papier definitiv der Underdog. Insbesondere Fortuna schätze ich sehr stark ein. Wir wollen uns trotzdem gut verkaufen und ins Halbfinale kommen. Wir freuen uns vor allem, „normalen“ Hallenfußball spielen zu können und gegen richtig starke Gegner zu spielen. Kareth macht da sehr gute Arbeit und gestaltet das extrem attraktiv.“





