Aichach verliert an Boden Pöttmes erkämpft sich Punkt beim BCA +++ Tabellenschlusslicht Bachern jubelt über einen Punkt in Adelzhausen +++ Sebastian Kinzel trifft viermal für Gebenhofen +++ In Rennertshofen ist man trotz Niederlage zufrieden +++ SF Friedberg geht gegen Rain II mit 0:4 baden von Bernhard Meitner · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

Der Pöttmeser Spielertrainer Fabian Scharbatke (Nr. 10) verwandelte den Elfmeter zum 1:1 gegen den BC Aichach. Die Freude bei den Gästen über den Punkt war groß. – Foto: Herbert Hanika

Ein perfekter Spieltag für den FC Affing in der Kreisliga Ost. Während die beiden ärgsten Verfolger, der BC Aichach und der BSV Berg im Gau, nur unentschieden spielten, baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung mit einem Auswärtssieg aus. Am anderen Ende der Tabelle erkämpfte sich Schlusslicht Bachern einen überraschenden Punkt in Adelzhausen. Der TSV Inchenhofen verpasst beim torlosen Unentschieden gegen den FC Gerolsbach einen wichtigen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

„Überragend“: Dieses Adjektiv fiel mehrfach in der Analyse des Pöttmeser Spielertrainers Fabian Scharbatke. Ein Kompliment an seine Mannschaft, die im Derby einen Punkt erkämpft hatte. „Wir wollten das Aichacher Spiel kaputt machen“, gibt Scharbatke unverhohlen zu. Was nicht nur an der Tabellenkonstellation lag, sondern auch an einem personellen Engpass, der den gelernten Stürmer Scharbatke auf der Doppelsechs auflaufen ließ. Ja, der BCA habe durchaus seine Gelegenheiten gehabt, räumt er ein. Aber Zwingendes habe er nicht ausgemacht. Marcus Wehren tauchte nach einem Steckpass vor dem Tor auf, Kevin Baierl parierte (24.), ebenso einen Volleyschuss von Fabio Schenk nach einer Ecke (38.). Bei der anschließenden Ecke aber fiel das 1:0. Und zwar kurios: Marcus Wehren köpfte an die Latte, der Ball sprang Mario Hiesener an den Kopf und von dort aus ins Tor (38.). Nach der Pause wählte der eingewechselte Coskun Bür allein vor Baierl einen Lupfer für seinen Abschluss – drüber (71.). Statt 2:0 stand es fünf Minuten später 1:1. Sebastian Stegmeir kam im Strafraum zu spät und Aushilfssechser Scharbatke durfte seiner Kernkompetenz nachkommen. Er verwandelte sicher zum Ausgleich (76.). Nun wurde es an diesem kalt-feuchten Märznachmittag zunehmend hitziger. In der Schlussphase sah zunächst der Pöttmeser Albin Krasniqi für einen Schubser Gelb-Rot (83.), in der Nachspielzeit wurde Stegmeir für ein rüdes Einsteigen gegen Scharbatke mit zehn Minuten bedacht. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Mario Hiesener (38. Eigentor), 1:1 Fabian Scharbatke (76. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Albin Krasniqi (83./TSV Pöttmes/Tätigkeit)

Bachern startete schwungvoll in die Partie. Bereits in der 5. Minute setzte sich Kevin Seifert nach einem Eckball durch und köpfte zum frühen Führungstreffer. „Wir sind sehr gut gestartet und waren in den Zweikämpfen präsent und gallig“, erzählte Spielertrainer Oliver Mühlberger. So hatte sein Team sogar noch Möglichkeiten, die Führung auszubauen. Seifert lief im Alleingang auf das Adelzhausener Tor zu, scheiterte aber am Torhüter. Auf der anderen Seite hatten auch die Gastgeber gute Gelegenheiten, die Niklas Köchl im Tor der Sportfreunde entschärfen konnte. Kurz nach dem Seitenwechsel setzten sich dann die Adelzhausener über links durch. Die anschließende Hereingabe verwertete Simon Steinhart am langen Pfosten zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Gegentreffer musste sich die Mannschaft um Mühlberger zunächst fangen, danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen langen Bällen. Am Ende mussten die Punkte geteilt werden. „Wenn wir in der ersten Hälfte effizienter vor dem Tor gewesen wären, wäre heute mehr drin gewesen. Wir nehmen den verdienten Punkt mit und es geht wieder einen Schritt in die bessere Richtung“, resümierte Mühlberger. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Christian Steiger - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Kevin Seifert (5.), 1:1 Simon Steinhart (56.)

In Top-Form präsentierte sich vor rund 100 Zuschauern Gebenhofens Spielertrainer Sebastian Kinzel. Mit seinen Saisontoren zehn bis 13 erzielte er beim 4:1-Heimsieg alle vier DJK-Treffer. Dabei begann das Spiel eher verheißungsvoll für den Gast aus Klingsmoos. Bereits in der 5. Minute fand Markus Daferner nach einer Ecke die Lücke in der DJK-Abwehr und schoss zum 0:1 ein. Doch sechs Minuten später glich Kinzel zum 1:1 aus, indem er einen Abpraller über SVK-Torwart Matthias Hudler lupfte. Nur fünf Minuten später hätte die Begegnung einen völlig anderen Verlauf nehmen können, wenn der Klingsmooser Alex Langen aus drei Metern ins Gebenhofener Tor getroffen hätte, doch Keeper Robert Mack konnte klären. Die Hausherren nahmen das Spiel nach der starken Klingsmooser Anfangsphase nach einer knappen halben Stunde in die Hand. Die Folge war das 2:1 durch Kinzel auf Vorarbeit von Tim Burkhardt (30.). Nach der Pause wurde Moritz Piller unnötig nach einer bereits geklärten Situation im Strafraum gefoult. Kinzel verwandelte den Elfmeter zum 3:1 (52.). In der 79. Minute fing Niklas Settele einen langen Ball von Gästeschlussmann Hudler ab und passte auf Kinzel, der den Keeper zum 4:1-Endstand erneut überlupfte. (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Markus Daferner (5.), 1:1 Sebastian Kinzel (11.), 2:1 Sebastian Kinzel (30.), 3:1 Sebastian Kinzel (52. Foulelfmeter), 4:1 Sebastian Kinzel (79.)

Einen ungefährdeten 3:0-Sieg feierten die Alsmooser gegen Aufsteiger Echsheim. Die überlegenen Hausherren gingen nach 16 Minuten in Führung. Nach einem Steckpass von Okan Yavuz auf Johannes Kremer bediente dieser Mathias Benesch, der zum 1:0 einschoss. Dem 2:0 in der 40. Minute ging laut Echter eine Traumkombination von Okan Yavuz, Luca Manhart und Benesch voraus, die Letzterer mit einem „Gewaltschuss“ erfolgreich abschloss. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Die Gäste aus Echsheim hatten jeweils zu Beginn der beiden Hälften einige Spielanteile. Dabei fielen vor allem Florian Wenger und Luca Schreier auf. Etwas Zählbares gelang ihnen vor rund 200 Zuschauern aber nicht. Ganz anders der SSV: Nach einem Schuss von Luca Reinthaler musste SVE-Keeper Andreas Stegmair das Leder nach rechts abprallen lassen. Dort kam es zu Johannes Kremer, der das 3:0 erzielte (73.). (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lukas Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Mathias Benesch (16.), 2:0 Mathias Benesch (40.), 3:0 Johannes Kremer (73.)

FCR-Torschütze Tobias Kruber (links) und sein Team kämpften tapfer, mussten sich gegen den FC Affing am Ende aber 1:3 geschlagen geben. – Foto: Daniel Worsch

Der Gastgeber lieferte gegen die spielstarken Gäste eine Partie auf Augenhöhe ab und hätte mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit ein Unentschieden verdient gehabt. Für die erste Gefahr für das Gästetor sorgte ein strammer 20-Meter-Schuss von Thomas Krämer (9.), den der Gästekeeper Reinhold Tinni noch über das Tor lenken konnte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Der sehr stark aufspielende FCR-Torwart Robin Gesche wurde erstmals nach einem Drehschuss von Ahmed Karaca geprüft. Die Affinger hatten fortan etwas mehr vom Spiel und blieben mit ihren schnellen Gegenstößen stets gefährlich. Doch der FCR versteckte sich nicht und spielte immer mutig, angetrieben durch die beiden Pickhard-Brüder, nach vorne. Einen Strafstoß von Stefan Simonovic hielt Robin Gesche bravourös. Nach der Pause prüfte zunächst Khalid Abunemah den Gästekeeper mit einem schönen Schuss. Nur kurz darauf gingen die Gäste in Führung. Nach einer direkt gespielten Dreifach-Kombination erzielte Fabio Martens die Affinger Führung (50.). Nur zwei Minuten später schlug der FCR zurück. Simon Pickhards Schuss landete am Torkreuz und Tobias Kruber schob den abprallenden Ball zum 1:1 in die Maschen. Kurz darauf blieb Robin Gesche gegen den allein auf ihn zustürmenden Robin Helmschrott Sieger. Den Höhepunkt des Spiels stellte die 80. Minute dar. Zunächst erzielte Stefan Simonovic nach einer Ecke per Kopf das vermeintliche 1:2, das der Schiri aber zurückpfiff. Im direkten Gegenzug hatte Tobias Kruber das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am Keeper. Im unmittelbaren Gegenangriff erzielte Affing durch Tobias Helmschrott die erneute Führung. Als der FCR nun komplett aufmachte, schoss Fabio Martens die Gäste nach einem Konter zum Endergebnis von 1:3. (abs) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Fabio Martens (50.), 1:1 Tobias Kruber (52.), 1:2 Robin Helmschrott (82.), 1:3 Fabio Martens (90.+1)

Besondere Vorkommnisse: Stefan Simonovic (FC Affing) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Gesche (32.).

Beide Mannschaften kamen zunächst gut in die Partie und wollten den Ball in den eigenen Reihen behalten. Innerhalb der ersten 30 Minuten hatten die Gäste jedoch drei Großchancen, um in Führung zu gehen. Allerdings hielt der Inchenhofener Torhüter Christoph Hartmann mit überragenden Paraden seine Mannschaft im Spiel. Individuelle Fehler der Hausherren waren es, durch die die Gerolsbacher immer wieder zu gefährlichen Aktionen kamen. In der zweiten Hälfte kamen die Inchenhofener besser in die Partie und bestimmten das Spielgeschehen. Nach knapp einer Stunde traf Marco Bergmair dann auch zur Führung. Sein Treffer wurde jedoch wegen Abseits zurückgenommen. „Mit etwas mehr Spielglück lassen wir heute die drei Punkte da. In der ersten Hälfte waren die Gerolsbacher, gemessen an den Torchancen, eher vorne. Nach dem Seitenwechsel waren wir dann die spielbestimmende Mannschaft“, erklärte TSV-Spielertrainer Werner Meyer. Er fügte hinzu: „Ich denke, im Großen und Ganzen ist die Punkteteilung auch gerecht.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 150

Den Gästen aus Rain genügte eine durchschnittliche Leistung, um bei den Sportfreunden als verdienter Sieger vom Platz gehen zu können. Die Hausherren mussten zudem kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen auf Spielertrainer Matthias Schuster verzichten und hatten das Pech, dass Johannes Marb von den Gästen bereits in der 3. Minute mit einem abgefälschten Schuss zum 0:1 traf. Danach spielten die Friedberger zwar gefällig mit, doch zwingend waren ihre Aktionen alle nicht. Fast wäre ihnen nach einem Torwartfehler von Triumf Dobraj in der 28. Minute der Ausgleich gelungen, doch unmittelbar danach erzielten die Gäste mit einem schnellen Konter durch Georgi Nedyalkov das beruhigende 2:0. Vorzeitig entschieden war die Partie kurz vor der Halbzeit, als Georgi Nedyalkov aus kurzer Distanz zum 0:3 in der 44. Minute traf. Nach der Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe, doch effizienter waren die Gäste. Sie erzielten in der 54. Minute das 0:4 durch Johannes Marb. In der Folgezeit bemühten sich zwar die Sportfreunde um eine Resultatverbesserung, doch ihre Offensivaktionen waren viel zu harmlos und so nahmen die Rainer drei verdiente Punkte mit nach Hause. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Edgar Fackelmann (Rohrenfels) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Johannes Marb (3.), 0:2 Georgi Nedyalkov (29.), 0:3 Georgi Nedyalkov (44.), 0:4 Johannes Marb (54.)