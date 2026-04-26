Aichach setzt sich ab Weil Berg im Gau erneut verliert, festigt der BC Aichach den zweiten Rang +++ Adelzhausen muss nach hinten schauen +++ Friedberg triumphiert im Keller +++ Bachern verliert erneut +++ Rennertshofens Joker stechen gegen Berg im Gau von Bernhard Meitner · Heute, 22:17 Uhr · 0 Leser

Der Moment der Wahrheit: Silvio Sebalj sorgte mit seinem Treffer in der 87. Minute nicht nur für das Tor des Tages, der BC Aichach setzte sich somit auch weiter vom BSV Berg im Gau ab. – Foto: Adrian Goldberg

Chance genutzt: Der BSV Berg im Gau verliert zum zweiten Mal in Folge, der BC Aichach zieht auf fünf Punkte davon. Im ersten Tabellendrittel beweist der TSV Pöttmes Moral. Im Keller spürt Echsheim-Reicherstein nach der Pleite im direkten Duell den Atem der Sportfreunde Friedberg im Nacken, während Adelzhausen auf der Stelle tritt. Für die Sport-Freunde Bachern wird es rechnerisch immer enger.

Der Rangzweite gewann durch einen Treffer von Silvio Sebalj, der eine Viertelstunde zuvor eingewechselt worden war, in der 87. Minute mit 1:0 und wahrte seine Chance auf den Aufstieg. Für Markus Kurzhals, den Spielertrainer der Gäste, war von vorneherein klar, dass Kleinigkeiten entscheiden würden; so kam es auch: „Alsmoos hat das taktisch defensiv hervorragend gemacht und kaum Chancen zugelassen. Die Hochkaräter hatte Alsmoos.“ Die Gäste hofften darauf, dass sie noch die Gelegenheit zum Tor des Tages erhalten würden. Auch diese Rechnung ging auf. Kurzhals freute sich auch darüber, dass Berg im Gau erneut leer ausgegangen ist, was die Aussichten im Kampf um Rang zwei verbessert. Zum Duell in Hohenried meinte er: „Verdient wäre vielleicht ein Unentschieden gewesen.“ (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Raphael Egg (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 220

Tor: 0:1 Silvio Sebalj (87.)

Bacherns Torwart Alexander Paula klärt vor Gerolsbachs Lucas Felber. Am Ende hilft es nichts: Bachern verliert. – Foto: Helmut Steurer

Nächster Dämpfer für die Sport-Freunde aus dem Friedberger Ortsteil: Beim FC Gerolsbach gab es die nächste Niederlage. Dabei stand es vor rund hundert Zuschauern nach einer chancenarmen ersten Halbzeit noch 0:0, oder wie es im Liveticker auf der BFV-Seite heißt: „Nix los hier, Grottenkick ohne Chancen auf beiden Seiten. Wer daheim geblieben ist, hat alles richtig gemacht.“ Dafür bekamen diejenigen, die tatsächlich den Weg nach Gerolsbach gefunden hatten, in Hälfte zwei etwas mehr zu sehen: Quasi mit Wiederanpfiff brachte Matthias Steurer die Gastgeber aber in Führung (46.). Selbiger setzte in Minute 82 auch den Schlusspunkt. (ddur) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Matthias Steurer (46.), 2:0 Matthias Steurer (82.)

Der FC Affing wurde mal wieder seinem Ruf aus Anwärter auf die Bezirksliga gerecht. Der Spitzenreiter feierte einen 4:1-Erfolg gegen Klingsmoos, wobei die Entscheidung bereits nach 39 Minuten weitgehend gefallen war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt führten die Affinger dank Treffern von Maximilian Lipp, Fabio und Marco Martens mit 3:0. Torhüter Noah Scherer unterlief ein Eigentor, ehe Stefan Simonovic den alten Abstand herstellte. Spielertrainer Angelo Jakob schonte sich dieses Mal, weil er Probleme in einem Sprunggelenk verspürte: „In der ersten Halbzeit haben wir es sehr, sehr gut gemacht. In der zweiten Halbzeit hat ein bisschen der Zug gefehlt.“ Da kam keine große Gegenwehr mehr aus Klingsmoos. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Maximilian Lipp (7.), 2:0 Fabio Martens (12.), 3:0 Marco Martens (39.), 3:1 Noah Scherer (60. Eigentor), 4:1 Stefan Simonovic (79.)

Mit zwei Toren direkt am Sieg der Sportfreunde Friedberg im Duell der Kellerkinder mit dem SV Echsheim-Reicherstein beteiligt: Spielertrainer Matthias Schuster. – Foto: Reinhold Rummel

Eine dominante erste Halbzeit der Sportfreunde war der Grundstein für den klaren Sieg gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn. Kurzzeitig gerieten die drei Punkte in der zweiten Hälfte ins Wanken, als die Hausherren auf Verwaltungsmodus schalteten und den Gast mehr und mehr ins Spiel brachten. Die Sportfreunde hatten bereits in der siebten Minute die erste Großchance durch Nurten, der knapp verzog. Von den Gästen kam wenig und der erste Torschuss fand in der 25. Minute statt. Da waren die Hausherren wesentlich präsenter, als bei einem schönen Spielzug über Patrick Molnar und David Huber der Ball zu Özgün Kaplan kam, der das 1:0 in der 32. Minute besorgte. Im Gegenzug fiel fast der Ausgleich der Gäste, als Bastian Baumgärtner an Torhüter Robert Schmidberger scheiterte. Mit einer feinen Einzelleistung erzielte Matthias Schuster das 2:0 (37.) und so ging man verdient in die Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt waren die Gäste besser im Spiel, bei denen Luca Schreier in der 61. Minute die Latte des Friedberger Tores traf. Erst mit dem Tor von Lukas Bittner zum 3:0 in der 72. Minute kam wieder mehr Ruhe ins Friedberger Spiel. In der Schlussphase wackelte der Friedberger Sieg noch einmal, als zunächst Bastian Baumgärtner zum 1:3 traf (82.) und kurz darauf Torhüter Robert Schmidberger gegen Levente Nyuli spektakulär klärte. Es lief bereits die Nachspielzeit und da war es erneut Spielertrainer Matthias Schuster, der nach einem Eckball von Lukas Bittner zum 4:1 Endstand traf. (fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Özgün Kaplan (32.), 2:0 Matthias Schuster (37.), 3:0 Lukas Bittner (72.), 3:1 Bastian Baumgärtner (82.), 4:1 Matthias Schuster (90.)

Verkehrte Welt in Gebenhofen: Der BC Adelzhausen machte das Spiel, die DJK Gebenhofen-Anwalting aber den Sack zu. „Adelzhausen war sehr engagiert, sie sind unglaublich viel gelaufen und aggressiv in den Zweikämpfen gewesen – aber ohne echte Chance“, sagte DJK-Abteilungsleiter Thomas Ross nach Schlusspfiff. Die DJK tat sich über 90 Minuten schwer, Fuß zu fassen. Und so war es ein eigener Befreiungsschlag, der über zwei Köpfe und Spielertrainer Sebastian Kinzel bei Tobias Hugl landete, der in Zusammenarbeit mit Adelzhausen Simon Steinhart im Gewurschtel zum 1:0 einnetzte (45.+2). Nach der Pause ging es ähnlich weiter, sagte Ross: „Adelzhausen war am Drücker, aber hat auch keinen Zauberfußball gespielt.“ Beim Stand von 1:0 ergaben sich dann in der Schlussphase noch mehrere Kontermöglichkeiten für die Gastgeber, zwei davon konnte der schnelle Maximilian Wolf verwerten (89., 90.). Ross sagte: „Wir müssen froh sein. So haben wir jetzt zehn Punkte Vorsprung auf die Relegationsränge.“ (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Oliver Schuhmacher (Steppach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Tobias Hugl (45.+2), 2:0 Maximilian Wolf (89.), 3:0 Maximilian Wolf (90.)

Überraschender und wichtiger Erfolg: Die Kicker des FC Rennertshofen konnten im Heimspiel gegen den BSV Berg im Gau einen deutlichen 4:1-Sieg bejubeln. – Foto: Daniel Worsch

Die erste Halbzeit gestalteten beide Mannschaften wenig spektakulär. Die Teams versuchten, unnötiges Risiko zu meiden. Ziemlich aus dem Nichts folgte dann die Führung für den Gast, der nicht viel dazu beitragen musste. Nach einer Flanke und einer unglücklichen Ballannahme von FCR-Verteidiger Alex Pahl kam es zum Missverständnis mit seinem Torhüter Robin Gesche. Der Rettungsversuch Pahls trudelte ins eigene Tor und Berg im Gau bejubelte, etwas verlegen, die Führung. In der Pause reagierte FCR-Trainer Tommy Mutzbauer, der mit der Leistung seines Teams wohl nicht einverstanden war, gleich dreimal, was sich im Anschluss als goldrichtig erwies. Von Beginn an war der Tabellenzwölfte die aktivere und bessere Truppe in Hälfte zwei und kam nach 57 Minuten zum verdienten Ausgleich. Über die rechte Seite wurde Niklas Schelchshorn in Szene gesetzt, der im richtigen Moment quer zu Tobias Kruber legte. Dieser war im Zentrum mitgelaufen und drückte den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Was dann zwischen Minute 70 und 74 passierte, können beide Mannschaften wohl nicht erklären. Während der FC Rennertshofen seine volle offensive Spielstärke aufzeigte, nahm der Gast die Zuschauerrolle ein. Nahezu drei identische Spielzüge (zweimal über rechts, einmal über links) sorgten binnen vier Minuten für den 4:1-Endstand. Die Torschützen waren ausschließlich die jungen, kurz zuvor eingewechselten, Joker des FCR: Zweimal traf Winterneuzugang David Lukas (70./ 73.). Er wurde einmal von Tobias Kruber und beim zweiten Mal von Simon Pickhard im Rückraum der Abwehr gefunden. Anschließend erzielte Noah Czerny auf Vorlage von David Pickhard, ebenfalls aus dem Rückraum der Abwehr, das 4:1 (74.). Nach diesen turbulenten Minuten hatte die Heimmannschaft keine Probleme mehr, das Ergebnis zu verwalten, während Berg im Gau die Niederlage scheinbar akzeptierte. (witt) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Alexander Pahl (30. Eigentor), 1:1 Tobias Kruber (57.), 2:1 David Lukas (70.), 3:1 David Lukas (73.), 4:1 Noah Czerny (74.)

Die Hausherren brachten dem Sportclub, der mit der Empfehlung von vier Siegen in Serie nach Inchenhofen gekommen war, die erste Liga-Niederlage im Jahr 2026 bei. Viel wichtiger war Spielertrainer Werner Meyer freilich, dass seine Mannschaft die richtige Antwort auf die seiner Meinung nach „uferlose“ Vorstellung beim 2:3 in Pöttmes gegeben hat. Meyer hatte nicht unwesentlichen Anteil daran, wechselte er doch Doppelpacker Elias Landsbeck zur Pause ein. Bis dato habe Zell mehr Spielanteile, Inchenhofen durch Meyer und Maximilian Heilgemeir aber die besseren Gelegenheiten gehabt. Nach der Pause änderte das Angelo Willadt, der den Ball ansatzlos an die Latte hämmerte (51.). Im Gegenzug tanzte Heigemeir verfrüht in den Mai, drehte drei Gegenspieler ein, ehe Schlussmann Florian Baumeister ihm den krönenden Abschluss seines Solos verwehrte. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Landsbeck dann im Zentrum ungefähr so viel Platz wie auf einem abgeernteten Spargelfeld und nutzte diesen zu seinem satten Schuss aus 20 Metern – das 1:0. Die schönste Geschichte des Spiels schrieb Fynn Wenczel: Nach einem Lendenwirbelbruch und mehr als einem Jahr Zwangspause leitete der ebenfalls eingewechselte 23-Jährige mit einem Steilpass auf Sebastian Pachaly über rechts das 2:0 ein. Pachalys Ablage fand Landsbeck, der mit dem 2:0 (86.) bei seinem Trainer große Erleichterung auslöste: „Das tut richtig gut“, sagte Meyer. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Elias Landsbeck (76.), 2:0 Elias Landsbeck (86.)