Aichach macht das halbe Dutzend voll Der Kreisligist lässt dem BC Adelzhausen keine Chance +++ Affing macht es bei den SF Friedberg ebenfalls deutlich +++ Griesbeckerzell feiert den dritten Sieg in Folge +++ Zu viele Fehler kosten Rennertshofen Punkte +++ Klingsmoos feiert in Rain einen knappen 1:0-Sieg von Bernhard Meitner · Heute, 22:02 Uhr · 0 Leser

So eng wie in dieser Szene war es zwischen dem BC Adelzhausen (links Marvin Gaag) und dem BC Aichach (Dominik Miesl) am Ende nicht. – Foto: Reinhold Rummel

In der Kreisliga Ost feiern der FC Affing (5:0 bei den SF Friedberg) und der BC Aichach (6:0 beim BC Adelzhausen) einen Kantersieg. Der BSV Berg im Gau tut sich bei der DJK Gebenhofen-Anwalting (4:1) nur eine Hälfte lang schwer. Während der FC Rennertshofen nach der 2:3-Niederlage gegen den TSV Pöttmes weiter im Abstiegskampf steckt, hat sich der SV Klingsmoos mit einem 1:0-Erfolg beim TSV Rain II aus diesem wohl endgültig verabschiedet.

Eindrucksvoller kann man seine Ambitionen in Richtung Aufstieg wohl kaum unter Beweis stellen: Mit 6:0 setzte sich der BC Aichach in Adelzhausen durch. Bereits nach einer knappen halben Stunde lag Adelzhausen mit 0:3 hinten. An diesem Schützenfest beteiligten sich Coskun Bür (zwei Tore), Maximilian Schmuttermair, Leon Fischer mit einem Foulelfmeter, Markus Wehren und Lukas Wagner. Vor dem 0:1 vergaben die Hausherren eine große Gelegenheit, wenige später hatte Aichach gleich dreimal getroffen. Jürgen Lichtenstern, der Adelzhauser Spielertrainer, stellte fest: „Da hat man gemerkt, dass die Köpfe ein wenig nach unten gingen. Die nächsten Treffer haben wir zu schnell bekommen. Die Aichacher haben gut gespielt, die stehen nicht umsonst auf Platz drei.“ Angesichts der deutlichen Führung konnten sich die Gäste danach im Wesentlichen darauf beschränken, auf Fehler zu warten und die dann in Form weiterer Treffer zu bestrafen. Bis zur Pause waren es bereits vier. Adelzhausen läuft nach dieser Packung Gefahr, sich nach der regulären Runde in die Abstiegsrelegation zu müssen. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Özcan Tek (Günzburg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Maximilian Schmuttermair (19.), 0:2 Leon Fischer (22. Foulelfmeter), 0:3 Coskun Bür (25.), 0:4 Marcus Wehren (45.), 0:5 Lukas Wagner (59.), 0:6 Coskun Bür (78.)

Der TSV Inchenhofen (links Sebastian Pachaly) gewann knapp gegen die SF Bachern (Tobias Rohrer). – Foto: Melanie Nießl

Die Inchenhofener legten einen guten Start hin und waren die spielbestimmende Mannschaft. Besonders Kapitän Marco Bergmair und Sebastian Pachaly hatten in der ersten Hälfte einige gute Möglichkeiten, die sie aber nicht verwerten konnten. Bachern probierte viel über lange Bälle, konnte sich jedoch keine nennenswerten Torchancen herausspielen. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff gingen die Gastgeber verdient in Führung. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite war es Bergmair, der den Ball einschob und das 1:0 erzielte (46.). Im weiteren Verlauf hatte Inchenhofen weitere gute Möglichkeiten, ließ diese aber liegen. In der Schlussphase waren die Gäste dem Ausgleich nahe. In der 88. Minute setzte Kevin Seifert den Ball per Kopf jedoch knapp am Tor vorbei. „Mit Bestbesetzung und Normalform wäre heute vielleicht etwas möglich gewesen, aber wir können auch von Glück reden, dass Inchenhofen nicht schon früher den Sack zugemacht hat“, erklärte Bacherns Spielertrainer Oliver Mühlberger. Inchenhofens Spielertrainer Werner Meyer war glücklich über den Sieg: „Wir sind aktuell nicht in der Situation, dass wir jedes Spiel mit einem überzeugenden Ergebnis gewinnen müssen. Wir nehmen die drei Punkte auch mal so wie heute mit.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lukas Fischer (Freihalden) - Zuschauer: 75

Tor: 1:0 Marco Bergmair (46.)

Ein großer Schritt in Richtung vorzeitigen Klassenerhalt gelang dem SV Klingsmoos in Rain. In einer insgesamt ausgeglichenen Begegnung erzielte Leonardo Lucic bereits in der 13. Minute das „Tor des Tages“. Trotz weiterer Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es vor den rund 70 Zuschauern am Ende beim nicht unverdienten Erfolg der Mösler. (AZ) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 70

Tor: 0:1 Leonardo Lucic (12.)

In einer eher chancenarmen Partie starteten die Gäste mit einer Großchance: Nach einem Ballgewinn in der Hälfte der Gerolsbacher brachte Spielertrainer Simon Landes eine Flanke in den Strafraum, die weder Levente Nyuli noch Florian Bachmayr verwerten konnten. In der 27. Minute brachte Daniel Fischer den FC Gerolsbach dann nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Nach einem langen Ball kurz vor der Halbzeitpause startete der Torschütze durch und behauptete sich gegen drei Verteidiger. Seine Vorarbeit verwertete Matthias Steurer und erhöhte auf 2:0 (45.). Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff war es diesmal Stefan Mayer, der mit einem Distanzschuss den dritten Treffer seiner Mannschaft erzielte (57.). Nur fünf Minuten später erhöhte Gerolsbach erneut nach einer Ecke durch Fischer auf 4:0 und markierte somit auch den Endstand. „Es war heute eine verdiente Niederlage. Besonders vorne kam heute nicht viel von uns. Es ist natürlich bitter, dass wir wieder gegen einen direkten Konkurrenten verloren haben. Es ist aber noch nicht vorbei“, resümierte Landes nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Daniel Fischer (27.), 2:0 Matthias Steurer (45.+2), 3:0 Stefan Mayer (57.), 4:0 Daniel Fischer (62.)

Der FC Affing (rechts Ahmed Karaca) ließ den SF Friedberg (Patrick Molnar) keine Chance. – Foto: Christian Kolbert

Es war für die SF Friedberg von Haus aus ein schweres Unterfangen, gegen den Klassenprimus zu bestehen. Trotzdem war es vor allem in der ersten Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Hausherren zwar keine zwingende Torchance hatten, aber gut mitspielten. In einer mitunter unterhaltsamen Partie zeigten die Gäste ein ums andere Mal ihre individuelle Klasse. So in der 27. Minute, als Simon Ruisinger am Strafraum zum Schuss kam und platziert zum 0:1 traf. Zehn Minuten später folgte der große Auftritt von Torjäger Stefan Simonovic als er eine scharf getretene Ecke trocken und humorlos direkt zum 0:2 verwandelte. In der 43. Minute machte er mit einem sehenswerten Treffer in den Winkel frühzeitig alles klar. Auch im zweiten Spielabschnitt versteckten sich die Sportfreunde jedoch keinesfalls und hatten durch Matthias Schuster (52.) und Simon Metzger (55.) zwei erwähnenswerte Torchancen. Danach verstärkte der Gast wieder den Druck auf das Sportfreunde-Tor, die Folge war das 0:4 von Angelo Jakob, der per Freistoß durch die Friedberger Mauer traf (63.). Die Spielfreude des Tabellenführers ließ nicht nach, Jonas Ruisinger erhöhte mit einem platzierten Schuss auf 0:5 (66.). Fast hätte Robin Helmschrott vier Minuten später das halbe Dutzend vollgemacht, doch sein Foulelfmeter landete am Torpfosten. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Ali Al-Zein (Karlsruhe) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Simon Ruisinger (27.), 0:2 Stefan Simonovic (37.), 0:3 Stefan Simonovic (43.), 0:4 Angelo Jakob (63.), 0:5 Jonas Ruisinger (66.)

Besondere Vorkommnisse: Robin Helmschrott (FC Affing) scheitert mit Foulelfmeter (70.).

Besonders vor der Pause machte die DJK Gebenhofen-Anwalting dem BSV Berg im Gau das Leben schwer, am Ende setzte sich der Tabellenzweite allerdings mit 4:1 durch. Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, Gebenhofen allerdings zunächst das Glück auf seiner Seite: Rudi Tkac traf bei einem Fernschuss die Latte, Martin Froncek setzte einen Freistoß an den Pfosten. Auf der Gegenseite scheiterte auch Tim Burkhard mit seinem Kopfball am Querbalken. Nach der Pause hatten die Gastgeber ihr Glück allerdings offenbar aufgebraucht. Einen Fehler im Spielaufbau nutzte Daniel Tkac und traf freistehend zum 1:0 für Berg im Gau (49.), wenig später erhöhte Julian Winter auf 2:0 (60.). Gebenhofen-Anwalting gab sich allerdings noch nicht geschlagen, fand wieder besser ins Spiel – und wurde belohnt: Spielertrainer Sebastian Kinzel drückte eine Hereingabe von Maximilian Wolf zum 1:2 über die Linie (71.). Die Freude über den Anschlusstreffer hielt allerdings nicht lange, denn nach einem erneuten Fehler im Spielaufbau erhöhte Mario Schwarz auf 3:1 (72.). Drei Minuten später beseitigte Froncek, der selbst gefoult worden war, mit einem verwandelten Foulelfmeter schließlich die restlichen Zweifel (75.). Die Ampelkarte für Gebenhofens Stefan Hartl (90.) war nur noch eine Randnotiz. „Berg im Gau hatte die reifere Spielanlage und hat weniger Fehler gemacht“, analysierte DJK-Berichterstatter Siegfried Hass. „Am Ende ist das Ergebnis vielleicht einen Treffer zu hoch ausgefallen.“ (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Daniel Tkac (49.), 0:2 Julian Winter (60.), 1:2 Sebastian Kinzel (71.), 1:3 Mario Schwarz (72.), 1:4 Martin Froncek (75. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Stefan Hartl (90./DJK Gebenhofen-Anwalting)

Beim SC Griesbeckerzell läuft es gerade. Gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf fuhr der Absteiger den dritten Sieg in Folge ein. Dabei waren die Gäste vor der Pause die bessere Mannschaft – die Tore erzielte allerdings die Elf um Spielertrainer Stefan Winterhalter. Nach einem Foul an Nicolas Koch verwandelte Tobias Wiesmüller den fälligen Elfmeter zum 1:0 (38.). Nur drei Minuten später erhöhte Winterhalter im Nachschuss (41.). Wer die Gäste nun bereits abgeschrieben hatte, lag allerdings falsch. Mathias Benesch bekam im Mittelfeld zu viel Platz, marschierte durch und verkürzte auf 1:2 (51.). Kurz darauf traf Okay Yavuz sogar zum Ausgleich (54.). Das letzte Wort hatte allerdings Griesbeckerzell: Koch, der bereits den Elfmeter zum 1:0 herausgeholt hatte, traf zum 3:2-Sieg (69.). „Wir stehen gerade Woche für Woche als Einheit auf dem Platz“, betonte Pressewart Ali Dündar. Mit dem Dreier zog der Absteiger in der Tabelle an Alsmoos-Petersdorf vorbei. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tobias Wiesmüller (38. Foulelfmeter), 2:0 Stefan Winterhalter (41.), 2:1 Mathias Benesch (51.), 2:2 Okan Yavuz (54.), 3:2 Nicolas Koch (69.)

Bittere Niederlage: Thomas Krämer (rechts) und der FC Rennertshofen mussten sich dem TSV Pöttmes (links Johannes Brandner) unglücklich geschlagen geben. – Foto: Daniel Worsch