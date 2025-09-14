Das Duell der BCAs: Roman Tsebeliuk (links) und sein BC Aichach stellten sich gegen den BC Adelzhausen um Marvin Gaag cleverer an. – Foto: Reinhold Rummel

Aichach gewinnt das BCA-Duell Der Kreisligist bleibt gegen Adelzhausen zu Hause ungeschlagen +++ Bachern gelingt gegen Inchenhofen zumindest ein kleines Erfolgserlebnis +++ Gegen Affing kassieren die Sportfreunde Friedberg eine deutliche Pleite +++ Überraschender Heimsieg für Klingsmoos

Nach acht Spieltagen, und damit nach fast einem Viertel der Saison, sortiert sich die Tabelle der Kreisliga Ost langsam, aber sicher. Während das Spitzentrio um die beiden ungeschlagenen FC Affing und BSV Berg im Gau (nun 22 und 16 Punkte) sowie der BC Aichach (ebenfalls 16 Punkte) mit deutlichen Siegen weiter punkten kann, bleibt dem SSV Alsmoos-Petersdorf diese Möglichkeit vorerst verwehrt. Bachern bleibt weiterhin sieglos. Nach zwei wichtigen Siegen musste der FC Rennertshofen wieder einmal punktlos die Heimreise antreten. Gegen den TSV Pöttmes verlor das Team 1:4. Der SV Klingsmoos dagegen kann gegen den TSV Rain II mit 4:3 punkten.

Zu Hause bleibt die Weste des BC Aichach blütenweiß. Die aktuelle Bilanz vor eigenem Publikum: 14:0 Tore und alle vier Partien gewonnen. Nach dem 3:0 gegen den BC Adelzhausen rücken die Aichacher vor auf Rang drei. Coskun Bür gelang das fünfte Tor in der Saison, in der 79. Minute zog Spielertrainer Markus Kurzhals aus 25 Metern ab, der Torwart ließ den Ball abprallen und eröffnete so Marcus Wehren die Chance zum sechsten Treffer in dieser Runde. Luis Fischer war kaum auf dem Platz, als er das 3:0 bejubeln durfte. „Das Ergebnis passt“, meinte Kurzhals. „Zweite Halbzeit ist Adelzhausen gut ins Spiel gekommen und hatte eine Riesenchance.“ Mit dem 2:0 wendete sich das Blatt zugunsten der Gastgeber. Lukas Wagner und Maximilian hätten das Ergebnis noch höherschrauben können. Der Blick auf die Heimtabelle gefällt natürlich nicht allein Markus Kurzhals, doch er sagt auch: „Auswärts muss es so weitergehen.“ Auf fremden Plätzen holte Aichach in vier Auftritten erst vier Zähler. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Coskun Bür (27.), 2:0 Marcus Wehren (79.), 3:0 Luis Fischer (84.)

Und drin ist das Ding: Ein Eigentor in der 18. Minute bescherte dem TSV Inchenhofen bei den Sport-Freunden Bachern eine frühe Führung, die in letzter Sekunde zunichtegemacht wurde. – Foto: Rudi Fischer

In einer insgesamt chancenarmen Partie hatten die Gäste aus Inchenhofen in der ersten Hälfte der Partie die schlagkräftigeren Offensivaktionen, die allerdings abseitsbedingt abgepfiffen wurden. So auch die irreguläre 1:0-Führung für den TSV durch Spielertrainer Werner Meyer. In der 18. Spielminute gingen die Gäste dann nach einem Eckball und einem Durcheinander vor dem Tor durch ein Eigentor von Andreas Huber in Führung. Die SF Bachern präsentierten sich abseits davon aber defensiv deutlich stabiler als in den vergangenen Spielen und ließen wenig zu. „Im Vergleich zu den letzten Spielen war es eine deutliche Leistungssteigerung der Mannschaft. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen und waren im Zentrum griffig“, erklärte Bacherns Spielertrainer Oliver Mühlberger, der selbst verletzungsbedingt nicht auflaufen konnte. Auch in der zweiten Halbzeit gewann die Begegnung nicht an Attraktivität. In der 76. Minute musste Werner Meyer mit einer Gelb-Roten Karte den Platz vorzeitig verlassen. Die Gastgeber gingen daraufhin mehr Risiko ein und wurden in der fünften Minute der Nachspielzeit belohnt: Ein langer Ball landete bei Luca Kobras, der den 1:1-Ausgleich markierte. „Der Punkt war für unsere Köpfe wichtig. Wir müssen jetzt das Positive aus diesem Spiel ziehen“, resümierte Mühlberger. Die Inchenhofener verpassten mit diesem späten Gegentreffer den Befreiungsschlag aus dem Tabellenkeller. „Wir sind gut gestartet, haben dann aber in der zweiten Hälfte nachgelassen und zu passiv gespielt. Jetzt heißt es weitermachen und gegen Pöttmes punkten“, erklärte Inchenhofens Spielertrainer Werner Meyer. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Andreas Huber (18. Eigentor), 1:1 Luca Kobras (90.+5)

Gelb-Rot: Werner Meyer (77./TSV Inchenhofen)

Gelb-Rot: Niklas Arnold (94./SF Bachern)

Wenn die Gastgeber jubeln: 4:3 konnte sich der SV Klingsmoos von Spielertrainer Johannes Kranner (Mitte) gegen den TSV Rain II durchsetzen. – Foto: Daniel Worsch

Die Gäste übernahmen von Anfang an das Kommando und gingen folgerichtig bereits in der achten Minute in Führung, als Anes Zukanovic nach einem langen Ball frei vor Heimkeeper Hudler stand, diesen ausspielte und zum 0:1 einschob. In der 23. Spielminute fiel dann etwas überraschend der Ausgleich für Klingsmoos durch Ralf Rechenauer, der einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte. Kurz danach hatte Rechenauer Pech und scheiterte mit einem Freistoß aus knapp 25 Metern am Lattenkreuz. Dann waren die Gäste wieder an der Reihe: Nach einer knappen halben Stunde versenkte Blerand Kurtishaj einen Freistoß flach in die Maschen. Das 1:2 bedeutete gleichzeitig den Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel entschied Schiedsrichter Mario Romano ein zweites Mal auf Strafstoß für Klingsmoos. Alexander Langen war zuvor gefoult worden. Erneut traf Rechenauer sicher (48.). Rains Valentin Ricker schoss dann nach rund einer Stunde knapp über das Gehäuse. Besser machte es auf der anderen Seite David Ibraimovic: Nach einem Flugball ließ er noch einen Gegenspieler stehen und erzielte mit einem abgefälschten Schuss den Führungstreffer für den heimischen SVK (61.). Klingsmoos kontrollierte die Partie in der Folge zunehmend und kreierte einige gute Torchancen. Doch sowohl Ibraimovic, als auch kurz darauf Florian Lenz zielten zu ungenau. Die Entscheidung fiel dann in der 85. Minute: Langen tankte sich aus der eigenen Hälfte mit aller Kraft bis in den gegnerischen Torraum durch. Ibraimovic hatte keine Mühe mehr einzuschieben und seinen Doppelpack zu schnüren. Nur noch Ergebniskorrektur bedeutete das 4:3 für Rain in der Nachspielzeit, als Kurtishaj nach einer Unachtsamkeit in der Klingsmooser Abwehr erfolgreich war. Lokalsport NR

Schiedsrichter: Mario Romano (Leipheim) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Anes Zukanovic (8.), 1:1 Ralf Rechenauer (23. Foulelfmeter), 1:2 Blerand Kurtishaj (32.), 2:2 Ralf Rechenauer (48. Foulelfmeter), 3:2 David Ibraimovic (61.), 4:2 David Ibraimovic (87.), 4:3 Blerand Kurtishaj (90.+2)

Rot: Matthias Hudler (94./SV Klingsmoos)

Echsheims Florian Wenger scheiterte anders als Bastian Baumgärtner und Ivan Brekalo daran, Gerolsbachs Torhüter zu überwinden. – Foto: Helmut Steurer

Der kleine Negativlauf des SV Echsheim-Reicherstein hat ein schnelles Ende gefunden. Nach zwei Niederlagen in Folge mit einem Torverhältnis von 0:8 konnte der SVE im Heimspiel gegen den FC Gerolsbach mal wieder punkten. Dabei sah es zunächst nicht danach aus: Gerolsbach hatte die Gastbgeber in der ersten Hälfte im Griff und lag nach zwei langen Bällen, die auf die Außen weitergeleitet wurden und jeweils in Toren mündeten, nach 27 Minuten 2:0 in Führung. Echsheims Spielertrainer Simon Landes sagte nach der Partie: „Es hätte auch noch das 3:0 fallen können. Wir waren unsortiert, haben aber trotzdem nicht aufgegeben und kämpferisch dagegengehalten.“ In der 43. Minute ließ Gerolsbachs Torhüter dann einen Freistoß aus dem Halbfeld nur klatschen, Bastian Baumgärtner staubte zum Anschlusstreffer ab. Nach der Pause zeigte sich Echsheim-Reicherstein noch einmal verbessert, allerdings lange Zeit ohne den Lucky Punch. Den besorgte Ivan Brekalo dann in Minute 80 – als er einen Eckball direkt verwandelte. „Für mich war wichtig, mal wieder eine Leistungssteigerung zu sehen. So gehen wir mit einem vernünftigen Gefühl aus dem Spiel“, sagte Landes. (ddur) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Ali Al-Zein (Karlsruhe) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Matthias Steurer (25.), 0:2 Daniel Fischer (27.), 1:2 Bastian Baumgärtner (43.), 2:2 Ivan Brekalo (80.)

Einen großen Kampf lieferten die ersatzgeschwächten Sportfreunde dem Klassenprimus und Tabellenführer FC Affing. Mit dem ersten Angriff der Friedberger nach 30 Sekunden gingen die Gäste auf Flanke von Lukas Bittner durch Ole Schmid mit 1:0 in Führung. Das mussten die Hauherren erst mal verdauen und kamen etwas glücklich in der siebten Minute zum 1:1-Ausgleich, als zunächst Justin Djondo-Pacham den Pfosten traf und Stefan Simonovic den Ball im Friedberger Tor unterbrachte. Die technisch versierten Hausherren gingen durch ein Freistoßtor von Spielertrainer Angelo Jakob mit 2:1 in Front (20.). In einer hitzigen zweiten Halbzeit flog zunächst Friedbergs Max Claßen nach einer Stunde Spielzeit mit Rot vom Platz. Die Zweikämpfe danach wurden oft an der Grenze des Erlaubten geführt und bei einem Ellbogen-Check von Affings Simonovic an Serkan Demharter musste auch dieser mit Glatt-Rot in der 64. Minute vorzeitig zum Duschen gehen. Das spielerische Übergewicht der Hausherren nahm mehr und mehr zu, doch gut herausgespielte Torchancen wurden nicht verwertet. Dazwischen lagen immer wieder gefährliche Konter der Gäste, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Erst in den letzten zehn Minuten fielen die Tore zum klaren 4:1 Endstand durch Manuel Tutschka zum (81.) und Max Golling in der 90. Minute. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Daniel Rosenberger (Stadtbergen) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Ole Schmid (1.), 1:1 Stefan Simonovic (7.), 2:1 Angelo Jakob (17.), 3:1 Manuel Tutschka (81.), 4:1 Maximilian Golling (90.)

Rot: Maximilian Claßen (63./SF Friedberg)

Rot: Stefan Simonovic (64./FC Affing)

Aufsteiger DJK Gebenhofen-Anwalting musste sich beim Mitaufsteiger Berg im Gau mit 0:3 geschlagen geben und verpasste es, einen Puffer auf die untere Tabellenregion zu schaffen. Die Gäste aus Gebenhofen starteten gut in die Partie und dominierten die noch ungeschlagenen Gastgeber in den ersten 20 Spielminuten. Doch es gelang ihnen nicht, den Führungstreffer zu erzielen. Stattdessen fanden die Gastgeber zunehmend besser ins Spiel und gingen in der 22. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Daniel Tkac in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff legte erneut Tkac nach und stellte auf 2:0 (39.). „Wir sind sehr gut gestartet, haben aber die Führung verpasst. Berg im Gau war cleverer und effizienter“, erklärte Spielertrainer Manuel Steinherr. In der 85. Minute nutzte Nico Schlingmann einen Abwehrfehler eiskalt aus und schob zum 3:0-Endstand für die Gastgeber ein. „Es war heute insgesamt ein schönes Kreisligaspiel“, lobte Steinherr und fügte hinzu: „Wir wussten, dass es heute eine schwierige Aufgabe wird. Ein Puffer nach unten wäre gut gewesen, aber wir schauen jetzt auf das Spiel gegen Aichach.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 12

Tore: 1:0 Daniel Tkac (22.), 2:0 Daniel Tkac (39.), 3:0 Nico Schlingmann (85.)