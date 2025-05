Gleich klingelts schon wieder: Aichachs Sebastian Stegmeir trifft zum 6:0 gegen den TSV Friedberg. – Foto: Adrian Goldberg

Aichach fertigt Friedberg ab Der BCA lässt dem TSV beim 7:0-Sieg keine Chance +++ Joshofen-Bergheim baut mit Schützenfest die Tabellenführung aus +++ Bittere Pleite für den FC Rennertshofen +++ Die Sportfreunde jubeln spät gegen Klingsmoos +++ Adelzhausen atmet nach dem 2:1-Sieg gegen Inchenhofen auf

Der BC Aichach ist mit einem deutlichen Sieg gegen den TSV Friedberg bis auf zwei Punkte an den TSV Inchenhofen herangerückt. Der wiederum verlor beim plötzlich wieder erfolgreichen BC Adelzhausen. Erfolgreich war das Wochenende derweil für die Sportfreunde Friedberg, die Klingsmoos schlugen, sowie für den TSV Pöttmes, der in Rennertshofen nach einem 0:2 richtig aufdrehte. Mit einem 7:1-Schützenfest im Derby gegen den TSV Burgheim sowie der gleichzeitigen Niederlage des Verfolgers aus Inchenhofen hat die SpVgg Joshofen-Bergheim die Tabellenführung weiter ausgebaut. Keine Punkte gab es hingegen für die SG Münster/Holzheim.

Nach zwölf Minuten war die Partie durch. Lukas Wagner und der doppelte Luis Fischer hatten da bereits für den BC Aichach getroffen. Es ging dermaßen schnell, dass BCA-Berichterstatter Klaus Ratzeck entschuldigend angibt: „Ich kann mich an die genaue Entstehung der einzelnen Tore nicht erinnern. Aber sie waren alle mit Tempo und Präzision rausgespielt.“ Dazu zählt auch Tor Nummer vier, mit dem Maximilian Roth die Halbzeit schloss (39.). Gut, dass bei Aichachs fünftem Tor der Ball ruhte: Thomas Fuchsberger lenkte einen Freistoß aus 17 Metern ins Tor (49.), Sebastian Stegmeir setzte zwei Minuten später das 6:0 drauf. „Es war ein Klassenunterschied zu sehen“, sagt Friedbergs spielender Co-Trainer Coskun Bür: „Bei Aichach stimmen einfach die Automatismen. Und es hat einfach alles funktioniert.“ Und der BCA, der nun auf zwei Punkte an Inchenhofen herangerückt ist, zeigte sich gnädig. „Wenn wir normal weiterspielen, geht es zweistellig aus“, sagt Ratzeck. So köpfte lediglich Leon Fischer nach einer Ecke noch das 7:0. (dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lukas Wagner (4.), 2:0 Luis Fischer (8.), 3:0 Luis Fischer (12.), 4:0 Maximilian Roth (39.), 5:0 Thomas Fuchsberger (49.), 6:0 Sebastian Stegmeir (51.), 7:0 Leon Fischer (89.)

Strahlende Gesichter: Die Akteure des Spitzenreiters SpVgg Joshofen-Bergheim kommen im Derby gegen den TSV Burgheim aus dem Jubeln gar nicht mehr heraus. – Foto: Daniel Worsch

Den dritten Derbysieg in Folge feierte der Tabellenführer in Form eines 7:1-Kantersiegs gegen den TSV Burgheim. Der Torreigen begann bereits in der sechsten Minute, als Elias Zeller einen an Julian Sager verursachten Elfmeter sicher zur Führung verwandelte. Die Heimelf blieb klar spielbestimmend und überlegen und erhöhte in der 10. Minute nach toller Vorarbeit von Lukas Möller und Vincent Porombka durch Goalgetter Julian Sager auf 2:0. Marco Rechenauer verkürzte in Folge nach einem Freistoß mit einem satten Schuss ins lange Eck auf 2:1. Das konnte die Gastgeber aber nur kurzfristig schocken. Kurz vor der Pause stellte der abermals gut aufgelegte Möller nach überragender Einzelleistung das 3:1 her. Nach Wiederbeginn blieb die SpVgg am Drücker. Nachdem sich die Gäste in der 51. Minute durch einen Platzverweis selbst dezimierten, stellte die Heimelf durch ein Eigentor von Nick Vogel auf 4:1. Es folgte nun Angriffswelle auf Angriffswelle, welche auf den tapferen Gästekeeper zurollte. Ab der 69. Minute musste dieser erneut hinter sich greifen. Es folgten Tore von Julian Sager und Dominik Rehm (69./83.). Den Schlusspunkt setzte Kasper Fischer-Stabauer, der per Rechtsschuss das 7:1 besorgte. (schn) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elias Zeller (6. Foulelfmeter), 2:0 Julian Sager (10.), 2:1 Marco Rechenauer (12.), 3:1 Lucas Möller (41.), 4:1 Nick Vogel (66. Eigentor), 5:1 Julian Sager (69.), 6:1 Dominik Rehm (83.), 7:1 Kasper Fischer-Stabauer (86.)

Gelb-Rot: Vincent Burkhardt (51./TSV Burgheim)

Den dritten Sieg in Folge fuhr der FC Affing ein, bei der SG Münster/Holzheim setzten sich der Tabellenvierte 1:0 durch. „Uns war bewusst, dass es viel Kampf sein wird, aber das haben wir gut angenommen“, lobte Spielertrainer Angelo Jakob, dessen Mannschaft die Partie von Beginn an im Griff hatte. Die entscheidende Szene der Partie spielte sich kurz vor der Halbzeit ab. Fabio Mertens wurde im Strafraum gefällt, den fälligen Elfmeter verwandelte Gökay Güngör souverän zum 1:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zerfahrener. Affing spielte seine Konter nicht sauber genug zu Ende, blieb aber bei Standards gefährlich. Von den Hausherren kam insgesamt zu wenig, sodass Affing den knappen Vorsprung ins Ziel brachte. (jly) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Oliver Waizmann (Wulfertshausen) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Gökay Güngör (38. Foulelfmeter)

Einen der vielen Abspielfehler in der Anfangsphase nutzte Tobias Kruber bereits in der neunten Minute zur Führung für den FCR. Fast im Gegenzug hatte der FCR Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren. Denis Gieß rettete im Zweikampf kurz vor der Linie. In der 34. Minute konterte der FCR: Niklas Schelchshorn legte auf David Pickhard ab, welcher mit einem satten Schuss ins lange Eck auf 2:0 erhöhte. Pöttmes ließ sich davon aber nicht beeindrucken und drängte auf den Anschlusstreffer. Dieser gelang durch Scharbatke kurz vor dem Halbzeitpfiff. Nach Wiederbeginn war vom ausgeglichenen Match der ersten Hälfte nichts mehr zu sehen. Die Gäste dominierten nun die Partie. Nach einem Pfostentreffer und einer Großchance von Albin Krasniqi, die Fieger stark vereitelte, war es erneut Scharbatke, der mit einem Schuss aus der Distanz zum 2:2 traf (58.). Nur vier Minuten später hatte Pöttmes die Partie endgültig gedreht. Johannes Brandner köpfte nach einer Ecke zum 2:3 ein. Als dann David Pickhard in der 81. Minute auch noch mit Gelb-Rot vom Platz musste, schwand die Hoffnung im Heimlager immer mehr. Für die endgültige Entscheidung in dieser Partie sorgte dann Louis Lustig (83.). (witt) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Elias Kless (Hollenbach) - Zuschauer: 136

Tore: 1:0 Tobias Kruber (9.), 2:0 David Pickhard (34.), 2:1 Fabian Scharbatke (44.), 2:2 Fabian Scharbatke (58.), 2:3 Johannes Brandner (62.), 2:4 Louis Lustig (83.)

Gelb-Rot: David Pickhard (81./FC Rennertshofen)

Lange Zeit stand das Spiel auf Messers Schneide. Die Gäste waren vor allem in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, vergaßen dabei allerdings das Toreschießen. So sah es auch Spielertrainer Johannes Kranner: „Wenn du kein Tor schießt, dann kann man auch kein Spiel gewinnen.“ Die Sportfreunde erspielten sich zunächst wenige Torchancen, auf die Abwehr um Kapitän und Torhüter Robert Schmidberger war jedoch Verlass. Meist war bei ihm Endstation oder seine Vorderleute blockten gefährliche Schüsse von Stefan Brosi, Johannes Kranner oder Alexander Müller im letzten Moment ab. Nur einmal war Torjäger Benedikt Vollnhals in guter Schussposition, doch da war Schmidberger zur Stelle und klärte souverän. Auch Durchgang zwei war ein Spiel auf Augenhöhe, doch nun zeigten sich die Hausherren entschlossener und setzten mehr Akzente, auch wenn der Gast durch Faruk Rencber und Alexander Müller stets gefährlich blieb. Es schien ein typisches 0:0-Spiel zu werden, da schnappte sich Lukas Bittner in der 73. Minute auf der rechten Außenbahn den Ball, drang mit hoher Geschwindigkeit in den Strafraum ein und erzielte mit einem fulminanten Schuss das 1:0. Nun wurde es ein munteres Spiel, allerdings mit schlechten Abschlüssen auf beiden Seiten. Es lief bereits die 90. Minute, als Florian Haug bei einem Konter präzise auf Marco Heckmeier passte, der das erlösende 2:0 erzielte. (fse) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Andreas Fehrer (Hollenbach) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Lukas Bittner (73.), 2:0 Marco Heckmeier (90.)

Gelb-Rot: Johannes Kranner (90./SV Klingsmoos)

Im Kreisliga-Ost-Duell zwischen dem FC Gerolsbach und dem TSV Rain/Lech setzten sich die Gäste klar mit 3:0 durch. Valentin Ricker eröffnete das Spiel in der 14. Minute mit einem präzisen Schuss, nach feiner Vorarbeit von Julian Kopp. Nur 20 Minuten später traf Ricker erneut, erneut vorbereitet von Kopp. In der 58. Minute besiegelte Robin Böhm mit einem Treffer, vorbereitet von Maximilian Tänzer, den klaren Sieg.

Schiedsrichter: Jan Feil (Ingolstadt) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Valentin Ricker (14.), 0:2 Valentin Ricker (34.), 0:3 Robin Böhm (58.)

Der SSV Alsmoos-Petersdorf erledigte seine Aufgabe beim SC Oberbernbach souverän und gewann beim Tabellenletzten 2:0 – dank seiner beiden Torjäger. Die Führung besorgte gleich zu Beginn der Partie Mathias Benesch, der nun bei 13 Treffern liegt. Freigespielt von Robin Helmschrott traf Benesch aus kurzer Distanz zum 1:0 (12.). Kurz nach der Pause war es wiederum Helmschrott, der auf Vorlage von Benesch auf 2:0 erhöhte (52.). Für den Führenden der Torjägerliste war es bereits Treffer Nummer 23. Die beiden Tore reichten den Gästen für einen ungefährdeten Auswärtssieg. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Mathias Benesch (12.), 0:2 Robin Helmschrott (52.)