Aichach bleibt Affing auf den Fersen

Unsanfte Bremsung: Mit Stefan Hartl und Moritz Piller (von links) sowie DJK-Torwart Daniel Thomalla versuchen hier gleich drei Gebenhofener, den Aichacher Luis Fischer am Torschuss zu hindern. – Foto: Adrian Goldberg

Der FC Affing hat das silberne Jubiläum geschafft. In neun Spielen hat der Spitzenreiter der Kreisliga Ost 25 Punkte gesammelt. Der BC Aichach bleibt ihm aber auf den Fersen. Im Tabellenkeller gelang keinem der abstiegsbedrohten Teams ein Befreiungsschlag. Friedberg kassierte gegen Adelzhausen eine satte Heimpleite. Nach zwei deutlichen Niederlagen konnte der FC Rennertshofen zuhause wieder einen Sieg einstreichen: 2:1 gewann das Team gegen den SC Griesbeckerzell.

Dass es in dieser Partie zur Pause noch 0:0 stand, war sehr glücklich für Aufsteiger Gebenhofen-Anwalting. Allein Marcus Wehren traf mit einer Direktabnahme nach einer Flanke zunächst nur den Pfosten (25.) und köpfte kurz vor der Pause aus fünf Metern übers Tor (43.). In der zweiten Hälfte trat der BCA dann effektiver auf. Als Maximilian Roth in der 51. Minute das Leder direkt vor die Füße fiel, jagte er es aus etwa 20 Metern direkt in den Winkel zum 0:1. Danach hatte die DJK die große Chance zum Ausgleich, als Niklas Settele nach Vorarbeit von Dominik Menzinger und Spielertrainer Sebastian Kinzel aus vielversprechender Position zum Schuss kam, doch er scheiterte an BCA-Keeper Patrick Großhauser. Stattdessen erhöhte Aichach auf 2:0, als der kurz davor eingewechselte Daniel Rampertshammer im Nachschuss traf (65.). Nach einer Kollision eines Aichachers mit DJK-Schlussmann Daniel Thomalla entschied der Schiri auf Strafstoß. Marcus Wehren verwandelte diesen souverän zum 3:0 (68.). Als der BCA danach etwas das Gas herausnahm, gelang Menzinger auf Pass von Julian Jakob der Ehrentreffer für die Hausherren (84.). (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Alexander Hartmann (Wortelstetten) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Maximilian Roth (51.), 0:2 Daniel Rampertshammer (65.), 0:3 Marcus Wehren (68. Foulelfmeter), 1:3 Dominik Menzinger (85.)

Der Adelzhausener Torschütze zum 3:0, Marvin Gaag (links), will den Friedberger Valentin Reichenbach abschütteln. Bei der 0:4-Heimpleite fanden die Sportfreunde nur selten das richtige Mittel gegen den BCA. – Foto: Reinhold Rummel

Stadionsprecher Klaus Böller war noch mit dem Verlesen der Aufstellung beschäftigt, da gingen die Gäste bereits in der 2. Minute mit einem Kopfball von Patrick Schuch auf Freistoßflanke von Jakob Braun mit 1:0 in Führung. Das gab dem BCA die nötige Sicherheit, auch wenn Ole Schmid in der 8. Minute an Gästetorwart Lukas Hefele scheiterte. In regelmäßigen Abständen kam die Truppe um Spielertrainer Jürgen Lichtenstern zu klaren und schön herausgespielten Torchancen durch Marvin Gaag und Franz Losert. Trotzdem brauchte es ein „Kullertor“ durch Losert zum 0:2 in der 38. Minute. Die Hausherren waren nicht in der Lage, ein gefährliches Sturmspiel aufzuziehen und so blieb es zur Halbzeit bei einer verdienten Führung der Gäste. Die zweite Hälfte begann wie die erste, nur mit etwas Zeitverzögerung, als Marvin Gaag gegen zu weit aufgerückte Sportfreunde in der 50. Minute zum 0:3 traf. Damit war die Partie vorzeitig entschieden, denn von den Sportfreunden kam einfach zu wenig. Im Gegenteil. In Unterzahl, Serkan Demharter musste wegen Foulspiels zehn Minuten zuschauen, erhöhte der eingewechselte Dominik Müller in der 66. Minute auf 0:4. In der Folgezeit gab es nur klare Gelegenheiten für den BCA, bei denen Simon Steinhart einige Großchancen nicht im Friedberger Tor unterbrachte. Zudem verhinderte Sportfreunde-Torhüter Robert Schmidberger noch Schlimmeres. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Luca Schuhmacher (Krumbach) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Patrick Schuch (2.), 0:2 Franz Losert (38.), 0:3 Marvin Gaag (50.), 0:4 Dominik Müller (66.)

Geplagt von zahlreichen Ausfällen musste sich der SSV Alsmoos- Petersdorf im Heimspiel dem BSV Berg im Gau knapp mit 0:1 geschlagen geben. Die Gastgeber starteten stark in die Partie und erspielten sich gute Möglichkeiten, unter anderem durch Okan Yavuz, der nach einem Angriff über die rechte Seite über Johannes Kremer in aussichtsreicher Position scheiterte. Trotz der zahlreichen Torchancen blieb es zur Pause beim 0:0. „Berg im Gau ist eine kompakte und organisierte Mannschaft. Mit den Chancen musst du einfach in Führung gehen“, erklärte der sportliche Leiter Frank Echter. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. In der 73. Minute nutzte Berg im Gau seine Gelegenheit eiskalt. Nach einer Flanke aus dem rechten Mittelfeld setzte sich Daniel Tkac im Kopfballduell durch und markierte den entscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. „So ist es eben im Fußball. Wenn man vorne seine Chancen nutzt, wird man eiskalt bestraft. Nächste Woche sind aber wieder drei Punkte zu vergeben und wir müssen weitermachen“, fügte Echter hinzu. (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 120

Tor: 0:1 Daniel Tkac (73.)

In der ersten Halbzeit tat sich Spitzenreiter Affing zunächst schwer, ins Spiel zu kommen. Der Gastgeber hatte mit einigen Ausfällen – Verletzte wie gesperrte Spieler – zu kämpfen. Dennoch ging der FCA nach Angaben von Spielertrainer Michael Eibel nach 34 Minuten verdient in Führung. Fabio Martens wurde so passgenau bedient, dass er allein vor SVE-Torwart Dominik Zach stand und diesen zum 1:0 tunneln konnte. Doch der Aufsteiger hätte kurz darauf mit einem Kopfball, der an die Latte knallte, ausgleichen können. Nach der Pause war bei den Affingern laut Eibel ein deutlicher Aufschwung zu spüren. Schon kurz nach Wiederpfiff verwandelte Ahmed Karaca eine Ecke direkt zur 2:0-Führung (49.). Auf der Gegenseite entstand danach ein „Gewusele“ im Sechzehner der Hausherren, aber die Echsheimer kamen zu keinem gefährlichen Abschluss. Stattdessen brachte Karaca die nächste Ecke rein, die diesmal Justin Djondo-Pacham per Kopf zum 3:0 verwertete (66.). Nach einem Doppelpass der Affinger Max Golling und Fabio Martens stellte Letzterer den 4:0-Endstand her (70.). FCA-Coach Eibel bilanzierte: „Unser Kader ist sehr dünn, aber die, die spielen, machen es sehr gut. Doch es ist trotzdem noch viel Arbeit.“ (ull) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Marco Martens (34.), 2:0 Ahmed Karaca (49.), 3:0 Justin Djondo-Pacham (66.), 4:0 Fabio Martens (70.)

Die Gäste gingen früh in Führung: In der 6. Minute traf Ralf Rechenauer mit einem präzisen Schuss ins untere Eck. Gerolsbach kämpfte bis zur 81. Minute, als Daniel Fischer den verdienten Ausgleich erzielte. Trotz weiterer Chancen blieb es beim 1:1 vor 170 Zuschauern.

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 170

Tore: 0:1 Ralf Rechenauer (6.), 1:1 Daniel Fischer (81.)

Bei der Zweitvertretung des TSV Rain mussten sich die Sport-Freunde Bachern mit 1:2 geschlagen geben. Damit wartet der Aufsteiger um Spielertrainer Oliver Mühlberger weiter auf den ersten Erfolg in dieser Saison. Die Gäste fanden schwer in die Partie und ließen in den Anfangsminuten mehrere Möglichkeiten der Gastgeber zu. In der 20. Minute nutzte Michael Haid eine dieser Chancen und brachte Rain in Führung. Doch auch die Bacherner erspielten sich Möglichkeiten, wie etwa Kevin Seifert, der nach einer Flanke nur knapp scheiterte. Wie im vergangenen Spiel stand die SFB-Defensive durch eine taktische Umstellung stabil. In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Sport-Freunde und kamen früh zum Ausgleich: Kevin Seifert verwandelte in der 52. Minute einen direkten Freistoß sehenswert zum 1:1. Die Entscheidung fiel in der 76. Minute. Aus Sicht von Mühlberger war dem Treffer ein Foul an einem Mitspieler vorausgegangen, das der Schiedsrichter ungeahndet ließ. Die Gastgeber nutzten die Chance und gingen durch Blerand Kurtishaj erneut in Führung. „Wir machen Schritte in die richtige Richtung. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und uns fehlen oft nur Kleinigkeiten. Natürlich ist es bitter, dass wir mit null Punkten heimfahren, dennoch bleiben unsere Köpfe oben“, resümierte Mühlberger nach dem Spiel. (kerde) Lokalsport AN

Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Michael Haid (20.), 1:1 Kevin Seifert (52.), 2:1 Blerand Kurtishaj (76.)

Gelb-Rot: Dennis Kratzat (90./SF Bachern)

Ein wenig absetzen in Richtung Mittelfeld konnte sich der TSV Inchenhofen durch diesen Heimsieg gegen den Nachbarn, der seinen Platz im unteren Viertel der Tabelle behält. Manuel Appel verwertete einen Elfmeter, am Ende war er auch noch aus dem Spiel heraus mit einem Volleyschuss erfolgreich. Spielertrainer Werner Meyer und Marco Bergmair erzielten die weiteren Tore für den Sieger. Auf der anderen Seite trafen Lukas Krammer und Leonard Roloff. Ulrich Hofberger, der Abteilungsleiter bei den Hausherren, kommentierte das Derby so: „War eine gute Reaktion auf die letzten Wochen, war wichtig für uns, heute einen Dreier einzufahren. Das 4:2 am Ende hat uns nicht mehr weh getan.“ Und wie sah er den Spielertrainer aufseiten des TSV Pöttmes? „Wenn der Scharbatke auf dem Platz steht, da ist immer eine Gefahr drin. Aber wir haben ihn gut verteidigt.“ (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Manuel Appel (16. Foulelfmeter), 2:0 Werner Meyer (20.), 2:1 Lukas Krammer (37.), 3:1 Leonard Roloff (59. Eigentor), 4:1 Manuel Appel (68.), 4:2 Leonard Roloff (78.)

