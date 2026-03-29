Aichach beißt sich die Zähne aus Der BCA unterliegt Berg im Gau 1:3 im Verfolgerduell +++ Friedberg sendet ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller +++ Bachern liegt gegen den Alsmoos-Petersdorf bereits nach 15 Minuten 0:3 hinten +++ Affing baut seinen Vorsprung aus +++ Klingsmoos gewinnt Derby gegen Rennertshofen von Bernhard Meitner · Heute, 23:09 Uhr · 0 Leser

Der BC Aichach (rechts Marcus Wehren) hatte gegen den BSV Berg im Gau das Nachsehen. – Foto: Adrian Goldberg

Der BC Aichach musste im Topspiel gegen den BSV Berg im Gau eine 1:3-Niederlage einstecken. Das freute den FC Affing, der dem TSV Rain II keine Chance ließ (7:0) und seine Tabellenführung auf sechs Punkte ausbaute. Im Tabellenkeller jubelte der TSV Inchenhofen gegen den SV Echsheim-Reicherstein. Die SF Friedberg sendet mit dem 2:0-Erfolg gegen den FC Gerolsbach ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. Die Sport-Freunde Bachern verschlafen gegen den SSV Alsmoos-Petersdorf die Anfangsphase. Der SV Klingsmoos hat das Derby gegen den FC Rennertshofen 2:0 für sich entschieden.

Der BC Aichach musste im Topspiel gegen den BSV Berg im Gau eine 1:3-Niederlage einstecken. Damit ist der Aufsteiger in der Tabelle nun nach Punkten gleichgezogen. „Es hat heute nicht sein sollen“, bilanzierte BCA-Pressewart Klaus Ratzeck, der aber betonte: „Es war kein unverdienter Sieg für Berg im Gau.“ Aichach hatte „gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, das Problem war: Chancen sprangen dabei kaum raus. „Berg im Gau hat hinten richtig gut gestanden und gut verteidigt“, sagt Ratzeck. Eine der seltenen Chancen hatte Spielertrainer Markus Kurzhals, der die große Gelegenheit zur Führung allerdings liegen ließ. Auf der Gegenseite traf Mario Schwarz nach einem Konter zur Führung für die Gäste (36.). Nach der Pause kam es sogar noch dicker für den BCA. Martin Froncek (56.) und Nico Schlingmann (84.) schraubten das Ergebnis auf 3:0 in die Höhe, jeweils nach einem Gegenangriff. „Die Einstellung hat gestimmt, aber der letzte Ball hat immer gefehlt“, analysierte Ratzeck. Der Ehrentreffer von Marcus Wehren (90.+3) war nur noch Ergebniskosmetik. (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Mario Schwarz (36.), 0:2 Martin Froncek (56.), 0:3 Nico Schlingmann (84.), 1:3 Marcus Wehren (90.+3)

Bevor das eigentliche Fußballspiel losging, hatten die Fußballer aus Bachern emsig Geschenke verteilt, wie Sportfreunde-Spielertrainer Oliver Mühlberger die Gegentore zum 0:3-Zwischenstand nach 15 Minuten nennt. Das 0:1 resultierte aus einem Bacherner Freistoß. „Der Konter darf so nie zustande kommen. Wir aber lassen den Verteidiger ungestört klären“, moniert Mühlberger. Luca Manhart schloss den Gegenzug schließlich ab (5.). Der Elfmeter zum 0:2 durch Johannes Kremer kam durch einen unterlaufenen hohen Ball zustande (11.). Beim 0:3 schlug Torwart Alexander Paula ein Luftloch. Abermals traf Manhart. Diese individuellen Fehler sind einer der Gründe, warum Bachern in der Kreisliga dem Peloton mit weitem Abstand hinterherfährt. Die Moral ist allerdings keiner davon. „Wir standen an der Kippe: Selbstaufgabe oder weitermachen“, sagt Mühlberger. Zweiteres traf zu. Gut für Fußballästheten, wären ansonsten doch die beiden Traumtore von Niklas Arnold nie gefallen. Zunächst zum 1:3 aus 20 Metern über Schlussmann Markus Zimmermann hinweg (22.), dann zum 2:3 per Direktabnahme und in physikalisch erstaunlicher Flugkurve aus etwa 30 Metern ins Kreuzeck (62.). Von da an sei es ein „umkämpftes Duell“ gewesen, sagt Mühlberger. „Wir haben nach 20 Minuten aufgehört zu spielen und erst nach 70 wieder angefangen“, kommentiert der Sportliche Leiter des SSV, Frank Echter, der letztlich aber zufrieden war. Denn das 4:2 von Kremer nach einem Kuddelmuddel im Bacherner Strafraum (76.) verhinderte letztlich einen spannenden Schlusssprint. (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Luca Manhart (5.), 2:0 Johannes Kremer (11. Foulelfmeter), 3:0 Luca Manhart (15.), 3:1 Niklas Arnold (22.), 3:2 Niklas Arnold (62.), 4:2 Johannes Kremer (76.)

Noah Czerny (links) vom FC Rennertshofen und Johannes Kranner vom SV Klingsmoos im Zweikampf. – Foto: Daniel Worsch

Die Zuschauer sahen ein intensives, umkämpftes Spiel zwischen dem FC Rennertshofen und dem SV Klingsmoos, das die Gäste aufgrund einer starken ersten Hälfte und besserer Chancenverwertung verdient gewannen. Der SVK dominierte zunächst klar, ließ jedoch aber durch Stefan Brosi und Leonardo Lucic gute Möglichkeiten liegen. Nach einem Freistoß erzielte Alexander Langen per Volley aus 20 Metern das 0:1. Kurz darauf verhinderte Matze Hudler spektakulär den Ausgleich durch Simon Pickhard. Nach der Pause wurde Rennertshofen stärker, blieb jedoch im Abschluss zu ungenau. In einer entscheidenden Phase blieb ein mögliches Handspiel von Langen ungeahndet, wodurch eine große Ausgleichschance ausblieb. Im Gegenzug erhöhte Tobias Frauenholz nach einem Konter auf 0:2. Rennertshofen kämpfte weiter, blieb jedoch erfolglos. Lokalsport NR

Schiedsrichter: Erkan Oflaz (Günzburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Alexander Langen (36.), 0:2 Tobias Frauenholz (69.)

Nach gerade einmal 19 Minuten war das Duell wider die Abstiegsrelegation quasi entschieden. „Die Echsheimer wussten nicht, was da gerade passiert. Bevor die sich einmal umgedreht haben, stand es 0:3“, frohlockt Hofberger, der von einem „extrem wichtigen Sieg“ spricht. Eingeleitet wurde dieser von Schreiers Kollegen Christoph Hartmann. Der Schlussmann parierte im Eins-gegen-eins gegen Echsheims Florian Wenger, im Gegenzug kam Sebastian Pachaly auf der rechten Seite an den Ball, flache Hereingabe, satte Abnahme von Marco Bergmair – 1:0 (2.). Auch sieben Minuten später hatte der Sturmtank seine Füße im Spiel, seinen Versuch wehrte Torwart Andreas Stegmair zwar ab, Tobias Pachaly aber drückte den Nachschuss über die Linie. Beim 3:0 wurde Stegmair nach feinem Pass von Elias Landsbeck von TSV-Spielertrainer Werner Meyer umkurvt (19.). „Zweite Halbzeit war dann nicht mehr so schön“, räumt Hofberger ein und lobt Hartmann: „Der hat dreimal überragend das 1:3 verhindert.“ (dali) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Marco Bergmair (2.), 2:0 Tobias Pachaly (9.), 3:0 Werner Meyer (19.)

Der FC Affing ließ bei der Reserve des TSV Rain nichts anbrennen und fuhr mit einem 7:0-Kantersieg im Gepäck wieder nach Hause. Keine halbe Stunde war gespielt, da war die Partie schon entschieden. Nach Toren von Nicolas van der Werf (4.) und Robin Helmschrott (17.) sowie einem Doppelpack von Maximilian Lipp (12., 27.) führte der Spitzenreiter bereits 4:0. „Wir haben das Spiel ganz klar dominiert“, war Spielertrainer Michael Eibel sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Ihm gefiel vor allem „die Disziplin, die wir von der ersten Minute an an den Tag gelegt haben“. Nach der Pause machten Fabio Martens (55.) und Marco Martens (79.) das halbe Dutzend voll – ehe Lipp mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte und einen Elfmeter zum 7:0-Endstand verwandelte (82.). „Er war richtig gut heute, ist das ganze Spiel über marschiert“, lobt Eibel den Matchwinner, der in der laufenden Saison zuvor erst einmal getroffen hatte. Durch Aichachs Niederlage gegen Berg im Gau baute der FCA seinen Vorsprung auf sechs Punkte aus. „Das ist natürlich schön“, sagte Eibel mit Blick auf die Verfolger. „Aber wir schauen nur auf uns.“ (jly) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 33

Tore: 0:1 Nicolas van der Werf (4.), 0:2 Maximilian Lipp (12.), 0:3 Robin Helmschrott (17.), 0:4 Maximilian Lipp (27.), 0:5 Fabio Martens (55.), 0:6 Marco Martens (79.), 0:7 Maximilian Lipp (82. Foulelfmeter)

Die SF Friedberg (rechts David Huber) sendeten im Tabellenkeller ein Lebenszeichen. – Foto: Michael Hochgemuth

Stadionsprecher Klaus Böller formulierte es nach dem Schlusspfiff treffend: „Es brennt noch Licht im Keller.“ Den Sportfreunden langte eine durchschnittliche Leistung, um den Gast in Schach zu halten. Zwar hatte Gerolsbach nach fünf Spielminuten eine dicke Chance durch Spielertrainer Roman Redel, aber das war es dann für lange Zeit. Redl verließ bereits nach einer Viertelstunde verletzungsbedingt das Spielfeld und in der 23. Minute flog Elias Leitner nach seinem rustikalen Einsteigen mit Gelb-Rot vom Platz. Die Hausherren kontrollierten danach gegen zehn Mann die Partie über weite Strecken und als Torhüter Christian Sturm eine Freistoßflanke kurz vor der Halbzeit ins Halbfeld boxte, war Till Ocklenburg mit einem Heber zum 1:0 erfolgreich. Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gäste mit einem Freistoß von Matthias Steurer gefährlich, aber die gelegentlichen Konter der Hausherren hatten ihre Brisanz. So wie in der 66. Minute, als Özgün Kaplan auf und davon war und erneut Ocklenburg seinen Querpass zum 2:0 verwertete. (fse) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Helmut Bößhenz (Neuburg) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Til Ocklenburg (45.+3), 2:0 Til Ocklenburg (66.)

Gelb-Rot: Elias Leitner (24./FC Gerolsbach)

Die Sieglosserie des BC Adelzhausen wächst durch die 0:4-Pleite gegen den SC Griesbeckerzell auf nun acht Spiele, die Tabellensituation des BCA wird immer gefährlicher. Dabei kamen die Gastgeber gut in die Partie und waren über die erste Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft. Nach knapp einer Stunde brachte Jakob Braun die Adelzhausener in Führung, doch der Treffer wurde aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels zurückgenommen. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte gingen stattdessen die Gäste nach einem Eckball durch Nicolas Koch in Führung (45.+3). Kurz nach dem Seitenwechsel verwandelte Tobias Wiesmüller einen Handelfmeter und erhöhte auf 2:0 (51.). Nach diesem Treffer riskierten die Adelzhausener mehr. Nach einem langen Ball hinter die Abwehr erhöhte Stefan Winterhalter in der 71. Minute auf 3:0. Nur drei Minuten später konterten die Gäste erneut, Koch traf zum 4:0 (74). Ab der 75. Minute waren die Adelzhausener in Überzahl, nachdem Angelo WIlladt aufgrund einer Tätlichkeit mit einer Roten Karte vom Platz geflogen war. Doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. „Die Aufgaben in den nächsten Wochen werden nicht einfacher“, resümierte Spielertrainer Jürgen Lichtenstern. „Zudem haben sich Simon Steinhart und Stefan Asam verletzt. Wir müssen auf die gute erste Halbzeit aufbauen.“ (kerde) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Nicolas Koch (45.+3), 2:0 Tobias Wiesmüller (51. Handelfmeter), 0:3 Stefan Winterhalter (71.), 4:0 Nicolas Koch (74.)

Rot: Angelo Willadt (75./SC Griesbeckerzell)