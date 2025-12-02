Aicha v. W. lässt aufhorchen: Schiller und Richter kehren heim

Nach sportlich mageren Jahren geht es beim SV Aicha vorm Wald wieder bergauf. Der frühere Bezirksoberligst verzeichnet unter der Anleitung von Spielercoach Simon Euler einen deutlichen Aufwärtstrend und darf sich als Rangvierter in der Restrückrunde zumindest noch eine kleine Hoffnung auf die Vizemeisterschaft machen. Die Chancen dazu dürften gar nicht so schlecht stehen, denn in der Winter-Wechselperiode konnte der Traditionsklub zwei beachtliche Verstärkungen an Land ziehen. Vom abstiegsbedrohten Bezirksligsten SV Hutthurm kehrt Maximilian Schiller zu seinem Heimatverein zurück. Der 24-Jährige sammelte in der aktuellen Saison immerhin zwölf Scorerpunkte (vier Tore, acht Vorlagen) und machte vor seiner Zeit bei "Huading" als Kreisliga-Goalgetter des FC Tittling (61 Spiele, 50 Treffer) auf sich aufmerksam. Mit Franz Richter kehrt außerdem ein weiteres Eigengewächs zum SVA zurück. Der 25-jährige Torhüter sammelte beim FC Tiefenbach DJK reichlich Kreisliga-Erfahrung und bestritt in dieser Klasse 63 Partien.

"Mit Maxe Schiller und Franz Richter konnte der SVA zwei Top-Spieler zurück zum Heimatverein lotsen. Beide liefen bereits in der Jugend im Ohetal auf und haben in den letzten Jahren reichlich Erfahrung gesammelt, welche sie nun in ihre neue Mannschaft einbringen können", schreibt der Verein auf seinen Social-Kanälen und zeigt sich angriffslustig: "Mit den beiden Rückkehrern blicken wir weiterhin positiv in die Zukunft und freuen uns schon darauf, im Frühjahr weiter an die starke Herbstrunde anknüpfen zu können."





Um noch ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können, braucht die Mannschaft um Spielführer Philipp Grill in den verbleibenden neun Begegnungen eine Erfolgsserie, denn im letzten Match vor der Winterpause setzte es gegen den Tabellenzweiten SG Neukirchen / Engertsham eine bittere 1:2-Heimpleite.