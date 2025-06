Beim SV Aicha v.W. geht es nach schwierigen Jahren wieder etwas bergauf – Foto: Peter Solek

Aicha v. W. integriert 13 Jugendspieler - Euler bleibt Spielertrainer Beim frühere Bezirksoberligisten gibt es einen sportlichen Aufwärtstrend zu verzeichnen Verlinkte Inhalte AK Passau Aicha Simon Euler

Die goldenen Zeiten des SV Aicha v.W., der um die Jahrtausendwende herum ein fester Bestandteil der damaligen Bezirksoberliga war, sind zwar längst vorbei, dennoch blickt man beim Traditionsverein wieder optimistischer in die Zukunft. Unter der Anleitung des ehemaligen Bezirksliga-Torjäger Simon Euler sprang in der abgelaufenen Runde in der A-Klasse Vilshofen der siebte Rang heraus und in den kommenden Jahren soll es wieder etwas weiter nach oben gehen.

Zur neuen Spielzeit 2025/20266 geht der SVA erstmals wieder mit zwei Herren-Mannschaften an den Start. Die "Erste" spielt in der A-Klasse Passau, während die Zweite für die Reserverunde gemeldet wurde. Dafür wurde das Trainerteam rund um Headcoach Simon Euler, Co-Trainer Josef Stöger und Torwarttrainer Florian Bergbauer, um Thomas Anetsberger ergänzt, welcher fortan als Anweiser für das neuformierte Reserveteam verantwortlich ist.





Dabei bleibt der Kader des Vorjahres fast komplett zusammen. Einziger Abgang ist Julian Königseder, den es zurück zum SV Oberpolling zieht. Besonders stolz ist man derweil, dass 13 junge Kicker aus dem eigenen Nachwuchs beim Trainingsstart am Montag auf dem Platz standen. "Ein großer Dank gilt an dieser Stelle Simon Ellinger, der als Übungsleiter der U19 zusammen mit seinem Unterstützer Thomas Haslinger die jungen Talente in den letzten beiden Jahren bestens auf den Herrenbereich vorbereitet hat", lässt der Verein verlauten.