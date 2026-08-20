Aich verliert 2:3 – Trainer wütet: „Drei Elfmeter nicht gegeben“

Marcel Aue, Trainer des FC Aich. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der FC Aich unterliegt dem TSV Landsberg II im ersten Heimspiel der Saison. Trainer Marcel Aue hadert mit Schiedsrichter Tobias Sommer.

Der FC Aich hat im ersten Heimspiel der Saison eine knappe 2:3 (1:1)-Niederlage gegen den TSV Landsberg II kassiert. Wie schon beim 0:0 zum Auftakt in Geiselbullach haderte FCA-Trainer Marcel Aue anschließend vor allem mit den Entscheidungen von Schiedsrichter Tobias Sommer (SV Fuchstal). „Drei Elfmeter hätte uns der Referee geben müssen“, sagte Aue nach dem Schlusspfiff.

Solche Schiris machen uns das Leben zur Hölle.

Marcel Aue

Vor 40 Zuschauern im Aicher Sportpark geriet seine Mannschaft früh in Rückstand. Bastian Krischker brachte die Gäste in der 9. Minute in Führung. Nach einem Freistoß gelang Neuzugang Arya Jahangiri Mehr noch vor der Pause der Ausgleich (36.). Kurz nach Wiederbeginn drehte Aich die Partie. Kapitän Florian Friedrich traf in der 56. Minute zum 2:1. Nur vier Minuten später schlug Landsberg zurück: Benedikt Oppenrieder erzielte den Ausgleich und avancierte in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner.

Für Diskussionen sorgten aus Aicher Sicht gleich mehrere Szenen im Strafraum. Bereits in der ersten Hälfte hatte Aue einen Elfmeter erwartet. Nach der Pause blieb die Pfeife auch bei einem Zweikampf gegen Friedrich stumm, den der FCA-Coach als strafstoßwürdig bewertete. Später ging Simon Wesinger nach einem Zusammenprall mit einem Landsberger Gegenspieler im Strafraum zu Boden. Auch hier hätte es nach Ansicht Aues Elfmeter geben müssen. „Solche Schiris machen uns das Leben zur Hölle“, sagte der Aicher Trainer nach der ersten Saisonniederlage enttäuscht. (Dieter Metzler)