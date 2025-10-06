Aich stolpert trotz Hattrick gegen Außenseiter Oberweikertshofen

Auf dem Papier war der FC Aich klarer Favorit in der Partie gegen Oberweikertshofen. Doch am Ende blieben die drei Punkte überraschend im Waldstadion.

Oberweikertshofen - Rein nach der Tabelle war der Bezirksliga-Absteiger aus Aich der klare Favorit beim Derby im Weikertshofener Waldstadion. Entsprechend trat die Mannschaft auch auf und zog dank eines Hattricks von Manuel Milde auf 3:1 davon. Die im Tabellenkeller auf jeden Punkt angewiesenen Weikertshofener stemmten sich aber gegen die drohende Niederlage und bogen sie um. Am Ende erkämpfte sich die Elf von SCO-Trainer Daniel Stapfer einen wichtigen 4:3 Sieg.

In einer regnerischen und windigen Partie ging überraschend die Stapfer-Elf durch Lucas Wizani nach einem Fehler von Aichs Schlussmann Quirin Milde mit 1:0 in Führung. Dann aber folgte der große Auftritt von Aichs Goalgetter Manuel Milde. Innerhalb von 15 Minuten erzielte Milde drei Tore, und der Favorit schien auf einen sicheren Sieg zuzusteuern.

Doch die Elf von Aichs Cheftrainer Marcel Aue hatte die Rechnung ohne die Gastgeber gemacht. Die stemmten sich tapfer gegen die Niederlage. Noch vor dem Pausenpfiff konnte Weikertshofen erneut durch Wizani und Timo Karlitschek zum 3:3 ausgleichen.

So ging es in der zweiten Halbzeit wieder bei null los. Mit einem Schuss aus gut 20 Metern erzielte schließlich der zum Kader der Landesliga-Elf zählende Nico Scheibner den 4:3-Siegtreffer. Den knappen Vorsprung verteidigte Weikertshofen selbst noch in der sechsminütigen Nachspielzeit.

„Drei verdammt wichtige Punkte für uns“, freute sich Stapfer nach dem Schlusspfiff. „Diesmal hat sich meine Mannschaft für den Aufwand belohnt, im Gegensatz zum Spiel vor einer Woche in Weßling.“ Entscheidend war für Stapfer, dass seine Mannschaft kurz vor der Pause mit dem Ausgleich nochmals den Fuß in die Tür bekommen hat, obwohl in dieser Phase des Spiels Aich am Drücker war. „Normal muss ein 3:1 reichen, um ein Spiel zu gewinnen“, meinte Marcel Aue enttäuscht. Seine Elf sei nach der sicheren Führung in den Verwaltungsmodus übergegangen. „Das hat uns das Genick gebrochen.“