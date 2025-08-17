Aich kehrt in die Erfolgsspur zurück: Auswärtssieg in Landsberg für den Bezirksliga-Absteiger

Im zweiten Spiel hat es mit dem ersten Sieg geklappt: Der FC Aich behielt die Oberhand gegen die Zweitvertretung des TSV Landsberg.

Aich – Keine Spuren hat die 1:2-Auftaktniederlage der Bezirksliga-Absteiger aus Aich gegen Fuchstal am vergangenen Sonntag hinterlassen. Vom TSV Landsberg II kehrte die Elf von Trainer Marcel Aue jetzt mit einem 3:1 (1:0)-Sieg zurück. Allerdings, so gestand Aue ein, habe seine Mannschaft zunächst überhaupt nicht ins Spiel gefunden und sich dem Gegner angepasst. Dann musste gleich zu Beginn auch noch David Schuster verletzt runter, und Aue war gezwungen, die Mannschaft umstellen. Die 1:0-Pausenführung der Landsberger durch Benedikt Oppenrieder war deshalb zu diesem Zweitpunkt nicht unverdient, musste Aue zugeben.

Ein unglückliches Landsberger Eigentor, als der Torhüter Cinar Tastan seinem Kapitän Daniel Botschafter den Ball an den Rücken schoss, von wo er ins eigene Tor flog, brachte schließlich die Wende für die Aue-Elf. Jetzt hatte Aich mehr und mehr Spielanteile, und als Florian Friedrich im Strafraum gelegt wurde, übernahm der Kapitän selbst die Verantwortung und brachte Aich mit 2:1 in Führung (64.). Den Deckel drauf machte dann Manuel Milde mit dem Tor zum 3:1 (73.). „Urlaubsbedingt musste ich drei Spieler aus der Zweiten einsetzen. So gesehen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden“, meinte Aue. (Dieter Metzler)