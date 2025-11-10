Ahrensfelde schockt den Spitzenreiter Gartz – FC Strausberg übernimmt

– Foto: Nückel/Steinmann

Der 10. Spieltag der Landesklasse Nord endete mit einem furiosen Finale. Schlusslicht Ahrensfelde II feierte gegen Spitzenreiter Gartz ein 5:4-Spektakel und sorgte damit für deine faustdicke Überraschung. Der FC Strausberg nutzte den Ausrutscher und übernahm mit einem Sieg die Tabellenführung. Auch Oberkrämer, Schönow und Gramzow punkteten dreifach, während Wriezen und Velten sich mit Remis begnügen mussten.

Joachimsthal erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Lazaros Kesof seine Mannschaft in Führung. In der 24. Minute erhöhte Paul Ludwig auf 2:0 und sorgte damit schon früh für klare Verhältnisse. Nach der Pause blieb der FSV spielbestimmend und belohnte sich mit zwei weiteren Treffern: Julius Schneider traf in der 58. Minute zum 3:0, ehe Moritz Fedder nur fünf Minuten später (63.) den Endstand herstellte. ---

Ein Spiel, das Fußballherzen höherschlagen ließ. Ahrensfelde II erwischte den perfekten Start: In der 1. Minute traf Jeremy Schröder zum 1:0. Doch nur eine Minute später glich Mateusz Krol für Gartz aus. Pawel Andrzejewski drehte in der 11. Minute die Partie, bevor Marcel Schlee (29.) und Aiken Digo (36.) für ein Torfestival sorgten. Kurz vor der Pause stellte Marcel Riemer (43.) auf 3:3, ehe Andrzejewski (48.) Gartz erneut in Front brachte. Doch David Thiessen (55.) und erneut Marcel Riemer (78.) sorgten für den Jubel. Ahrensfelde feierte den zweiten Saisonsieg, während Gartz die Tabellenführung abgeben musste. ---

Der FC Strausberg machte seine Ambitionen auf den Aufstieg deutlich. Nach Treffern von Silvan Küter (28.), Moritz Röhr (42.) und Ben Jacob (75.) feierte der neue Spitzenreiter einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Strausberg ließ über die gesamte Spielzeit keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen, während Sachsenhausen II offensiv kaum stattfand. ---

In Schönow entwickelte sich ein spannendes Duell, das die Gastgeber am Ende für sich entschieden. Moritz Linke brachte Lunow in der 7. Minute in Führung, doch Tobias Münchberg (16.) glich schnell aus. Samuel Troschke traf in der 60. Minute zur Führung, bevor erneut Moritz Linke (64.) das 2:2 erzielte. In der Schlussphase bewiesen die Gastgeber Nervenstärke: Tobias Münchberg (87.) und Dennis Aerts (90.+2 per Foulelfmeter) machten den 4:2-Erfolg perfekt. Schönow bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze. ---

Ein Spiel voller Dramatik und Emotionen. Tim Rodenhagen brachte Templin in der 26. Minute in Führung, doch Sebastian Juhre (29.) glich postwendend aus. Nach der Pause brachte Quintin Schönherr (47.) die Gäste erneut in Front. Nach dem Platzverweis für Dustin Schumann (52.) drehte Wriezen kurzzeitig die Partie durch Marco Mateus Mariano Dos Santos (67.) und Friedrich Tänzer (77.). Doch Templin schlug zurück: Quintin Schönherr (80.) und Amon Vetter (85.) sorgten für den 4:3-Endstand. In der Nachspielzeit sah auch Adrian Bierhals Rot (90.). ---

Der VfB Gramzow bestätigte seine Heimstärke. Sören Seethaler brachte die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, ehe Sebastian Huger (44.) kurz vor der Pause ausglich. Nach dem Platzverweis gegen Sebastian Geisler (54.) nutzte Gramzow die Überzahl eiskalt aus: Robin Gruening (57.), Michel Sziede (72.) und erneut Robin Gruening (90.+3) sorgten für den 4:1-Sieg. ---

Velten und Birkenwerder trennten sich in einer intensiven Partie 2:2. Tidjane Zaspel brachte die Gäste früh in Führung (13.), Tom-Piet Ziemann erhöhte in der 77. Minute auf 2:0. Doch die Gastgeber schlugen binnen 60 Sekunden zurück: Simon Barczewicz (81.) und Niclas Winkler (82.) retteten Velten einen Punkt. Beide Mannschaften bleiben damit im unteren Mittelfeld. ---