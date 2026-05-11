Ahrensfelde im 7:2-Torrausch, Last-Minute-Sieg von Stahl Brandenburg

In der Brandenburgliga der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
In Fürstenwalde erlebten die Zuschauer ein wahres Tor-Spektakel mit dramatischem Ausgang. Die Gäste aus Brandenburg erwischten den besseren Start: Marvin Gründler verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, bevor Franz Luca Landeck (24.) auf 0:2 erhöhte. Union schlug durch Phil Grossmann (35.) zurück, doch Ben Dayan Bleiß (37.) stellte den alten Abstand postwendend wieder her. In der Schlussphase startete Fürstenwalde eine furiose Aufholjagd: Paul Wilcke (80.) und Ragnar-Bo Grasnick (84.) glichen zum 3:3 aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug die BSG Stahl in der Nachspielzeit eiskalt zu: Simon Elias Pötinger markierte in der 90.+2 Minute den viel umjubelten 3:4-Siegtreffer.
Vor 57 Zuschauern avancierte Joel Leandro Raspopov zum Spieler des Tages beim Brandenburger SC Süd. Er entschied die Partie gegen Luckenwalde fast im Alleingang. Den Anfang machte er in der 25. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte er in der 47. Minute das 2:0 nach, bevor er in der 59. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:0-Endstand perfekt machte. Luckenwalde fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den treffsicheren Angreifer der Hausherren.
In Brieske bekamen die 33 Zuschauer ein einseitiges Schützenfest zu sehen. Ahrensfelde dominierte von Beginn an: Alan Knop (6.) und Jerome Schmidt (12.) sorgten für eine frühe Führung. Zwar verkürzte Django Keita in der 39. Minute auf 1:2, doch nach der Pause kannte Grün-Weiss kein Erbarmen. Jonas Josef Schmitz (60., 86.), Alan Knop (64.) mit seinem zweiten Tor und Johannes Fuhrmann (72., 90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe. In einer extrem langen Nachspielzeit betrieb Malte Conrad Krüger in der 90.+9 Minute lediglich noch Ergebniskosmetik zum 2:7-Endstand.
Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow ließen vor heimischem Publikum keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Maximilian Eschner eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Thilo Böttcher mit einem Doppelschlag (47., 58.) für die Vorentscheidung. Tony Gamiel Naim Kaliny Armal (65.) erhöhte sogar auf 4:0, bevor Collins Benjamin Reinhardt (73.) den Ehrentreffer für Oranienburg erzielte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 5:1-Erfolg setzte Niklas Wolfgang Pahl in der 86. Minute.
Eine herbe Heimniederlage musste der SV Falkensee-Finkenkrug gegen den RSV Eintracht einstecken. Die Gäste gingen durch einen Foulelfmeter von Kajetan Herrmann (16.) in Führung, Theo Wartmann legte in der 20. Minute zum 0:2 nach. Nach der Pause schraubte Julius Graber (50., 74.) das Ergebnis mit zwei Treffern weiter nach oben. Zwar gelang Marino Wache (70.) zwischenzeitlich der Anschluss zum 1:3, doch Luca Mahler (75.) und Adeeb Yonan Matti (80.) machten das halbe Dutzend für den RSV voll und besiegelten den 1:6-Endstand.
In Bornim sahen die 35 Zuschauer eine Partie, die erst in der Schlussphase komplett kippte. Die Hausherren gingen durch Dustin Fussan (30.) in Führung und verteidigten diesen Vorsprung bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Doch Ströbitz bewies einen langen Atem: Oleksii Karbovskyi glich in der 77. Minute aus, bevor Phillip Langer (87.) das Spiel kurz vor Ende der regulären Spielzeit drehte. In der üppigen Nachspielzeit markierte Calvin Raak (90.+8) den Treffer zum 1:3-Endstand und entführte damit alle drei Punkte aus Bornim.
In Neuenhagen sahen die 59 Zuschauer die einzige Punkteteilung des Spieltags. Der FSV Bernau erwischte den besseren Start und ging bereits in der 6. Minute durch Erik Gottschling mit 0:1 in Führung. Neuenhagen schüttelte sich kurz und kam noch vor der Halbzeitpause zurück in die Begegnung: Kilian Henschel erzielte in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.
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