Ahrensfelde im 7:2-Torrausch, Last-Minute-Sieg von Stahl Brandenburg

FSV Union Fürstenwalde – BSG Stahl Brandenburg 3:4 In Fürstenwalde erlebten die Zuschauer ein wahres Tor-Spektakel mit dramatischem Ausgang. Die Gäste aus Brandenburg erwischten den besseren Start: Marvin Gründler verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, bevor Franz Luca Landeck (24.) auf 0:2 erhöhte. Union schlug durch Phil Grossmann (35.) zurück, doch Ben Dayan Bleiß (37.) stellte den alten Abstand postwendend wieder her. In der Schlussphase startete Fürstenwalde eine furiose Aufholjagd: Paul Wilcke (80.) und Ragnar-Bo Grasnick (84.) glichen zum 3:3 aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug die BSG Stahl in der Nachspielzeit eiskalt zu: Simon Elias Pötinger markierte in der 90.+2 Minute den viel umjubelten 3:4-Siegtreffer. Brandenburger SC Süd 05 – FSV 63 Luckenwalde 3:0 Vor 57 Zuschauern avancierte Joel Leandro Raspopov zum Spieler des Tages beim Brandenburger SC Süd. Er entschied die Partie gegen Luckenwalde fast im Alleingang. Den Anfang machte er in der 25. Minute, als er einen Foulelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte er in der 47. Minute das 2:0 nach, bevor er in der 59. Minute mit seinem dritten Treffer den 3:0-Endstand perfekt machte. Luckenwalde fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den treffsicheren Angreifer der Hausherren.

Glückauf Brieske/Senftenberg – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde 2:7 In Brieske bekamen die 33 Zuschauer ein einseitiges Schützenfest zu sehen. Ahrensfelde dominierte von Beginn an: Alan Knop (6.) und Jerome Schmidt (12.) sorgten für eine frühe Führung. Zwar verkürzte Django Keita in der 39. Minute auf 1:2, doch nach der Pause kannte Grün-Weiss kein Erbarmen. Jonas Josef Schmitz (60., 86.), Alan Knop (64.) mit seinem zweiten Tor und Johannes Fuhrmann (72., 90.+2) schraubten das Ergebnis in die Höhe. In einer extrem langen Nachspielzeit betrieb Malte Conrad Krüger in der 90.+9 Minute lediglich noch Ergebniskosmetik zum 2:7-Endstand. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Oranienburger FC Eintracht 1901 5:1 Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow ließen vor heimischem Publikum keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Maximilian Eschner eröffnete in der 13. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel sorgte Thilo Böttcher mit einem Doppelschlag (47., 58.) für die Vorentscheidung. Tony Gamiel Naim Kaliny Armal (65.) erhöhte sogar auf 4:0, bevor Collins Benjamin Reinhardt (73.) den Ehrentreffer für Oranienburg erzielte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 5:1-Erfolg setzte Niklas Wolfgang Pahl in der 86. Minute.