Ahrensfelde III mit 8:1-Torfeuerwerk, Altlandsberg mit spätem Siegtor

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – FC Kremmen 1920 1:5

Der FC Kremmen 1920 dominierte die Partie und feierte einen klaren Auswärtssieg. Felix Kirstein traf in der 27. Minute zur Führung, Lukas Kraeft erhöhte in der 34. Minute auf 0:2. Zwar konnte Kuba-Siala Vulu in der 56. Minute verkürzen, doch nur vier Minuten später stellte Sascha Hergst den alten Abstand wieder her. Lukas Kraeft traf in der 77. Minute erneut, ehe Patrick Breyer in der 87. Minute den 1:5-Endstand markierte.

SG Einheit Zepernick 1925 II – SV Glienicke/Nordbahn 3:5

Ein spektakuläres Spiel sahen die 55 Zuschauer in Zepernick. Die Gastgeber führten nach Toren von Theo Heinke (10.), Jan Gedenk (28.) und Riccardo Ciao (31.) scheinbar sicher mit 3:0. Doch der SV Glienicke/Nordbahn drehte die Partie. Hendrik Güttler verwandelte in der 40. Minute einen Foulelfmeter und Kevin Dehl legte in der 44. Minute nach. In der zweiten Halbzeit glich erneut Hendrik Güttler (59.) aus, bevor Marek Schroller (65.) und Ilyas Abdurrahman Salzmann (81.) das Spiel komplett kippten. In der 86. Minute musste Jonny Ratajczak von der SG Einheit Zepernick 1925 II mit Gelb-Rot vom Feld.

TSG Fortuna 21 Grüneberg – SpG Lichterfelde/Finow 1:4

Die Gäste setzten sich klar durch. Tammes Ole Wolter erzielte in der 44. und 45. Minute einen Doppelschlag, bevor Philipp Tulke (65.) und Florian Naumann (73.) nachlegten. Den Ehrentreffer für Grüneberg markierte Lukas Fröhlich in der 87. Minute.

SV Eintracht Bötzow – Löwenberger SV 3:2

Der SV Eintracht Bötzow startete furios in die Partie. David Stein traf bereits in der 5. Minute, Leon Lautz erhöhte in der 19. Minute auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Tim Maasch in der 49. Minute stellte Marvin Haase in der 69. Minute den alten Abstand wieder her. Der Löwenberger SV kam durch Chris Heilmann in der 82. Minute noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SV Grün-Weiß Bergfelde – FSV Fortuna Britz 90 3:5

Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival. Bereits in der 1. Minute brachte Hannes Gersdorf die Gäste in Führung, Justin-Scott Jander erhöhte in der 6. Minute. Zwar verkürzte Pascal Böhme in der 8. Minute, doch Hannes Gersdorf stellte in der 11. Minute den alten Abstand wieder her. Tofan Nowroozi legte in der 35. Minute nach. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend: Steven Schultz traf in der 72. und 78. Minute doppelt, doch in der Nachspielzeit setzte Raphael Fritz (90.+4) den Schlusspunkt zum 3:5.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FSV Bernau II 0:1

Ein frühes Tor entschied das Spiel. Laurence Lattner traf bereits in der 7. Minute für den FSV Bernau II. Trotz 136 Zuschauern und großem Einsatz blieb es beim knappen Auswärtssieg.

FSV Basdorf – SG Grün-Weiß Bärenklau 5:1

Der FSV Basdorf spielte dominant und gewann deutlich. Pascal Bettge eröffnete in der 21. Minute, bevor Mamoudou Camara in der 27. und 34. Minute einen Doppelpack schnürte. Steven Henry Wolff verwandelte in der 70. Minute einen Foulelfmeter zum 3:1, doch erneut Mamoudou Camara traf in der 82. und 88. Minute zum 5:1-Endstand.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – FC Falkenthaler Füchse 1994 8:1

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III fegte die Gäste vom Platz. Veaceslav Zagaevschi eröffnete in der 10. Minute, ehe Robert Reimann per Foulelfmeter in der 14. Minute ausglich. William Pranga traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) sowie per Strafstoß in der 50. Minute. Veaceslav Zagaevschi (53.), Justin-Gill Reisner (63.), Robin Schneider (75.), erneut William Pranga (81.) und Marcel Adamowicz (85.) sorgten für den klaren 8:1-Erfolg.