Ahrensfelde III 8:2, 4 Platzverweise in Falkenthal, BSG Pneumant 6:0

FSV Bernau II – SV Eintracht Bötzow 5:1

Der FSV Bernau II zeigte vor heimischem Publikum eine starke zweite Halbzeit und drehte die Partie nach einem frühen Rückstand. Leon Lautz brachte die Gäste aus Bötzow in der 17. Minute mit 0:1 in Führung. Doch Lennart Steckel glich in der 49. Minute aus und sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 74. Minute auch für die 3:1-Führung. Dazwischen hatte Laurence Lattner in der 63. Minute das 2:1 erzielt. Fabian Buckow (78.) und Patrick Hamel (86.) machten den deutlichen 5:1-Erfolg perfekt.

SpG Lichterfelde/Finow – SV Glienicke/Nordbahn 5:3

Ein torreiches Duell erlebten die Zuschauer in Lichterfelde. Früh brachte Jeffrey Klug die Gäste in der 5. Minute mit 0:1 in Führung. Ben Preissel glich in der 18. Minute aus, ehe Tobias Köpnick (51.) und Marc Seifert (59.) die Partie zugunsten der Gastgeber drehten. Frank Niemann erhöhte in der 67. Minute auf 4:1, bevor Nick Lange in der 85. Minute den fünften Treffer erzielte. Zwei späte Tore von Hendrik Güttler per Foulelfmeter (85.) und Nico Schwarz (90.) machten es noch einmal spannend, änderten aber nichts am 5:3-Erfolg der Gastgeber.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 3:2

Ein umkämpftes Spiel endete mit einem knappen Erfolg für die Falkenthaler. Robert Reimann traf in der 11. Minute per Foulelfmeter zur Führung, die Mert Ahmedov nur zwei Minuten später, ebenfalls vom Punkt, ausglich. Georg Alexander Dehne stellte in der 48. Minute auf 2:1, Christopher Franz erhöhte in der 67. Minute auf 3:1. Zwar verkürzte Uros Stevanovic in der 84. Minute noch einmal auf 3:2, doch am Ende blieb es beim Heimsieg. In einer hitzigen Partie gab es mehrere Platzverweise: Dennis Hielscher-Reinelt vom Oranienburger FC Eintracht 1901 II sah in der 58. Minute Gelb-Rot. In der 74. Minute musste Stephan Pietsch von den Falkenthaler Füchsen mit Rot vom Feld. Nur eine Minute später folgte Adrian Noel Kupfer (Oranienburger FC Eintracht 1901 II) ebenfalls mit Gelb-Rot, ehe Amjad Kol Aghasi (Oranienburger FC Eintracht 1901 II) in der 95. Minute ebenfalls Gelb-Rot kassierte.

Löwenberger SV – FSV Fortuna Britz 90 4:0

Der Löwenberger SV feierte einen klaren 4:0-Erfolg. David Glaub brachte die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) in Führung und legte in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Dazwischen hatte Nick Liese in der 63. Minute das 2:0 erzielt. Malte Nimtz setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt.

FC Kremmen 1920 – SV Grün-Weiß Bergfelde 2:0

Ein später Doppelschlag sicherte dem FC Kremmen den Sieg. Sascha Hergst traf in der 73. Minute zur Führung, Patrick Breyer machte in der Nachspielzeit (90.+3) per Foulelfmeter alles klar. Kurz vor dem Abpfiff musste Fabian Riedel vom SV Grün-Weiß Bergfelde nach einem Foulspiel in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

FSV Basdorf – SG Einheit Zepernick 1925 II 0:1

In einer engen Partie entschied ein Tor das Spiel zugunsten der Gäste. Cornel Platow traf in der 54. Minute zum 0:1, was gleichzeitig der Endstand blieb.

SG Grün-Weiß Bärenklau – TSG Fortuna 21 Grüneberg 4:0

Bärenklau dominierte das Spiel von Beginn an. Abdülkerim Akkoyunlu erzielte in der 27. Minute das 1:0 und legte in der 61. Minute das 3:0 nach. Dazwischen hatte David Lorenz in der 49. Minute auf 2:0 gestellt. Ramon Kaubek markierte in der 78. Minute den 4:0-Endstand.

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 8:2

Ein Torfestival erlebten die Zuschauer in Ahrensfelde. Marcel Adamowicz eröffnete in der 33. Minute den Torreigen, bevor Veaceslav Zagaevschi in der 37. und 41. Minute mit einem Doppelpack auf 3:0 erhöhte. William Pranga (51.) und Justin-Gill Reisner per Foulelfmeter (55.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Reisner traf in der 61. Minute erneut zum 6:0. Eric Moldenhauer (71.) und Dustin Nickel (73.) verkürzten auf 6:2, bevor Zagaevschi in der 75. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages und Nicolae Bors (85.) den 8:2-Endstand herstellten.