Ahrensburger TSV vor ungewisser Zukunft

Mit nur vier Punkten abgeschlagenes Schlusslicht der Landesliga Hansa und ohne feste sportliche Führung stand der Ahrensburger TSV zuletzt vor grundlegenden Fragen. „Die Frage ist eher, unter welchen Voraussetzungen man die Saison beenden wird und mit welcher Konstellation“, sagte der damalige Liga-Manager Michel Künstler Mitte November nach seinem Abschied. „Derzeit ist es so, dass es noch keine Nachfolger gibt.“

Nun hat der Verein reagiert. Unter dem Motto „Gemeinsam für den ATSV“ wurde bekanntgegeben: „Für den Rest der Saison bündeln unsere 1. und 2. Herrenmannschaft ihre Kräfte – denn zusammen sind wir stärker.“

Die sportliche Verantwortung für die Landesliga-Elf übernimmt ein Trio aus der zweiten Mannschaft. „Unter der gemeinsamen Leitung von Marc-Daniel Jahn, Kevin Kiesewetter und Tobias Mordhorst gehen wir geschlossen in die entscheidende Phase der Saison“, teilte der ATSV mit. Als interimsmäßiger Liga-Obmann fungiert Max Wascher.