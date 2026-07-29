Ahrensburger TSV verstärkt die Defensive doppelt

Transfer beim ATSV – Foto: red/KI

Der Ahrensburger TSV legt in der Defensive doppelt nach. Mit Mahmoud Hassan und Lennart Rescher hat der Klub zwei weitere Zugänge für die kommende Saison vorgestellt. Beide sollen dem neu formierten Kader Stabilität, Robustheit und zusätzliche Zweikampfstärke geben.

Hassan, der im Team „Hafti“ genannt wird, fühlt sich auf der rechten Abwehrseite zu Hause. Rescher kommt vom Barsbütteler SV II und wird als defensiver Allrounder beschrieben. Damit gewinnt der ATSV zwei Spieler, die unterschiedliche Profile mitbringen, aber über ähnliche Grundtugenden kommen: Einsatz, Körperlichkeit und Bereitschaft für intensive Duelle.

Der Klub hebt vor allem seine laufstarke und kompromisslose Art hervor. Auf der rechten Abwehrseite soll Hassan nach seiner Rückkehr Stabilität geben und mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe gehen. Auch menschlich scheint die Integration schnell funktioniert zu haben. Seine positive Ausstrahlung, Energie und Teamfähigkeit hätten früh gezeigt, dass er zum neuen Ahrensburger Weg passt.

Hassan wird dem ATSV wegen einer Verletzung zunächst nicht zur Verfügung stehen. Genauere Angaben zur Blessur oder zur möglichen Ausfallzeit machte der Verein nicht. Beim Trainingsauftakt hinterließ der Defensivspieler dennoch bereits einen starken Eindruck.

Für Hassan wird es nun zunächst darum gehen, wieder vollständig belastbar zu werden. Danach soll er die Defensive verstärken und dem Trainerteam eine zusätzliche Option auf der rechten Seite geben.

Rescher kommt als robuster Allrounder

Rescher bringt ein anderes Profil mit. Der 19-Jährige wechselt aus Barsbüttels zweiter Mannschaft nach Ahrensburg und gilt als defensiv vielseitig einsetzbar. Der ATSV beschreibt ihn als körperlich bereits sehr weit, robust und zweikampfstark.

Gerade seine Vielseitigkeit macht ihn für den Kader wertvoll. Rescher soll nicht auf eine einzelne Position festgelegt sein, sondern verschiedene defensive Aufgaben übernehmen können. Für eine Mannschaft im Neuaufbau kann ein solcher Spieler wichtig sein, weil er dem Trainerteam mehr Flexibilität gibt.

Der Verein sieht in Rescher zudem klares Entwicklungspotenzial. Trotz seiner körperlichen Präsenz steht er noch am Anfang seiner Herrenlaufbahn und erhält in Ahrensburg die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu gehen.

Mehr Stabilität für den neuen ATSV-Kader

Mit Hassan und Rescher setzt der Ahrensburger TSV ein klares Zeichen für die Defensive. Nach den bereits vorgestellten Offensivspielern geht es nun darum, dem Kader auch gegen den Ball mehr Stabilität zu geben.

Beide Spieler werden nicht über große Namen oder spektakuläre Statistiken definiert, sondern über Eigenschaften, die in einer langen Saison wertvoll sind: Einsatzbereitschaft, Intensität, Zweikampfhärte und Teamgeist. Hassan soll nach seiner Verletzung auf der rechten Seite helfen, Rescher bringt als junger Allrounder zusätzliche Breite.

Der ATSV baut damit weiter an einer Mannschaft, die nicht nur spielerisch, sondern auch mental zum geplanten Neustart passen soll. Die Defensive bekommt zwei neue Gesichter - und vor allem zwei Spieler, die sich über Haltung und Arbeit empfehlen wollen.

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